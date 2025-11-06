La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gazzaniga, el segundo por la derecha, abatido y pensativo tras recibir un tanto en Tarazona que acabó por costarle los tres puntos al conjunto grana. LOF

Real Murcia

Gazzaniga, un portero de dos caras

El meta del Murcia es irregular: combina paradas brillantes con fallos impropios de un arquero que el pasado curso dejó su portería a cero hasta 15 veces

José Otón

José Otón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:04

Gianfranco Gazzaniga (Cuenca, Ecuador, 31 años) no es un portero normal. Hay algo en su forma de jugar que lo hace diferente. De hecho, ... su estilo llama la atención del aficionado ya que puede pasar de ser un héroe o un villano de una semana a otra, e incluso varias veces durante un mismo encuentro. Porque si algo ha dejado claro este meta es que es capaz de mezclar en un partido la parada de la jornada y a la vez un fallo estrepitoso, todo con solo segundos de diferencia.

