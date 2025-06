Gazzaniga, la oportunidad para dar estabilidad a la portería del Real Murcia

El Real Murcia no suele carecer de buenos protectores de su portería. Durante las últimas temporadas, ha contado de manera habitual con un repertorio ... de buenos guardametas que han aportado fiabilidad en una posición tan importante como específica, siempre ayudados por las manos expertas del uruguayo Avelino Viña, entrenador de porteros con casi dos décadas de trayectoria en el club. Ante esa constante, el único lamento era la falta de continuidad del portero titular, teniendo que buscar un sucesor de una temporada a otra. Hasta este verano. Gianfranco Gazzaniga es uno de los 12 jugadores murcianistas con contrato y se ha ganado la confianza de todos para seguir siendo el número 1 del equipo grana.

El guardameta, ex de la Ponferradina o del Racing de Ferrol, ha sabido mantener el nivel después de que otros compañeros fueran capaces de poner el listón alto. Y es que en Primera Federación, el Real Murcia siempre se ha terminado sintiendo seguro. Primero lo hizo con el portugués Joao Costa. Y eso que sus inicios no fueron sencillos. En la temporada 2022-23 comenzó de titular Miguel Serna, el portero del ascenso y con experiencia, pero Mario Simón terminó apostando por el canterano del Oporto. La confianza fue correspondida desde el terreno de juego con el paso de los partidos y a base de buenas intervenciones la afición también empezó a esperar lo mejor del arquero luso.

LA PORTERÍA GRANA Joao Costa En la temporada 2022-23 disputó 21 partidos, encajando 16 goles y sumando ocho porterías a cero. Recibió 0,76 goles por encuentro.

Manu García En la campaña 2023-24 jugó 30 partidos, recibió 24 goles y acumuló 18 partidos sin encajar. Su promedio fue de 0,80 tantos en contra.

Gianfranco Gazzaniga En la última temporada jugó en 37 jornadas de Liga, recibiendo 31 goles y tenendo una media de 0,84 tantos por partido.

A pesar de los méritos acumulados y de haber convertido esas dudas iniciales en una motivación para progresar, su situación se vio envuelta en la incertidumbre ya que acababa contrato. Finalmente, en un verano de cambios con la llegada de Javier Recio como director deportivo en el primer proyecto de Felipe Moreno, no siguió defendiendo el escudo del Murcia y fichó por el CD Feirense, de la Segunda portuguesa. Como hoja de servicios dejó 21 partidos de Liga jugados, los 21 como titular, con ocho porterías a cero y 16 goles encajados. Su media fue 0,76 tantos recibidos por encuentro en un Murcia que terminó siendo la cuarta mejor defensa del Grupo 2.

Porterías a cero

Tocaba encontrar otro portero de garantías. Y la elección parecía inmejorable. Se trató de Manu García, un portero experto, con dos ascensos a Segunda, con el Extremadura y la Ponferradina, y el gran coleccionista de porterías a cero de la categoría. Aunque en su caso sí fue titular desde la primera jornada, su inicio tampoco fue sencillo. Víctima de un equipo con numerosas carencias, en tres partidos ya había encajado siete goles. Pero logró remontar su situación y reencontrarse poco a poco en un equipo que también cambió de manos, pasando de Gustavo Munúa a Pablo Alfaro.

Joao Costa se hizo con la titularidad durante la 2022-23 y acabó respondiendo a la confianza de Simón

Ya en la segunda vuelta, llegó a acumular seis partidos seguidos sin recibir goles. Y tuvo una racha aún más destacada de 11 porterías a cero en 12 partidos jugados. En total, sumó hasta 18 porterías a cero, encajando 24 goles en 30 partidos. Su media fue de 0,8 por encuentro. Ese equipo terminó siendo el quinto mejor en defensa de su grupo, con 38 goles en contra durante las 38 jornadas.

Ese equipo, a pesar de las ambiciones iniciales, no pudo ascender. Y otra vez, el Murcia se encontraba a final de temporada con que su portero titular quedaba libre. Con Asier Goiria como nuevo responsable de la dirección deportiva, llegó el fichaje de Gianfranco Gazzaniga. Curiosamente, ambos porteros ya fueron compañeros en la Ponferradina. Aunque esta vez no se repitió la experiencia y finalmente se confirmó que Manu García no renovaría.

La mejor defensa

Manu García había elevado la exigencia en la portería grana, pero más allá de la primera toma de contacto y de un carácter algo impulsivo en su juego, Gianfranco Gazzaniga también se ganó el papel de indiscutible. No obstante, ya había subido a Segunda con el Racing de Ferrol encajando solo 24 goles en 37 partidos en Liga, con hasta 17 porterías a cero. Fue en la temporada 2022-23. Y en el Real Murcia fue logrando más registros positivos durante la última campaña.

Manu García empezó encajando muchos goles en la 2023-24, pero poco a poco se reencontró con su mejor versión bajo palos

Dentro de la estructura defensiva de Fran Fernández desde el punto de vista colectivo, se convirtió en uno de los pilares del equipo atrás junto con los defensas Alberto González y Esteban Saveljich, los centrales. Formaron un triángulo difícil de superar para los rivales. De hecho, el guardameta empezó a acostumbrar a dejar alguna parada fundamental durante los partidos cuando los rivales eran mejores o encontraban algún resquicio en el entramado defensivo.

El balance final también fue destacable. En 37 partidos de Liga regular encajó 31 goles, con una suma total de 15 porterías a cero. Su promedio de goles en contra fue de 0,82 por jornada. Con esos números, el Real Murcia fue el equipo que menos goles encajó entre los dos grupos de Primera Federación. Un mérito en el que Gazzaniga tuvo mucho que ver.

Incluso, en su caso fue capaz de firmar una asistencia de gol. Lo hizo en el partido ante el Recreativo de Huelva. Puso en juego el balón con un paso largo que superó todas las líneas del rival y dejó solo al delantero Flakus, que aprovechó esa pelota para marcar de vaselina. Y en algún otro partido se repitió la conexión sin que el gol llegara en ese caso por muy poco.

En cualquier caso, el portero supo responder a las expectativas y a las exigencias de un club como el murcianista. Además, estuvo a la altura de sus predecesores. Y lo más importante es que sí tendrá contrato cuando llegue el mes de julio, como otros 11 compañeros. El Real Murcia no tuvo continuidad en la portería con Joao Costa ni con Manu García y tuvo que buscar la mejor forma de llenar sus respectivos vacíos tras un único año en el que defendieron con buen nivel la portería grana. Con Gianfranco Gazzaniga ahora sí tendrá una gran oportunidad de conseguir esa estabilidad de cara a una nueva temporada.