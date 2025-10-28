La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Felipe Moreno, Joseba Etxeberria y Asier Goiria. Javier Carrión | Andrés Molina / AGM

El futuro de Goiria y Etxeberria, asunto principal en la agenda de Felipe Moreno

El presidente del Real Murcia podría destituir a los dos hoy y fijar un nuevo rumbo para un proyecto quemado por los resultados

José Otón

José Otón

Martes, 28 de octubre 2025, 00:21

El Real Murcia pasa por el peor momento deportivo desde que aterrizó en Primera Federación. Por eso Felipe Moreno sabe que tiene tomar decisiones ... trascendentales antes que la situación se revuelva contra él. Hoy, de hecho, debe ser un día clave para el futuro de los que mandan en el primer equipo grana.

