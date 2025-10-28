El futuro de Goiria y Etxeberria, asunto principal en la agenda de Felipe Moreno

El Real Murcia pasa por el peor momento deportivo desde que aterrizó en Primera Federación. Por eso Felipe Moreno sabe que tiene tomar decisiones ... trascendentales antes que la situación se revuelva contra él. Hoy, de hecho, debe ser un día clave para el futuro de los que mandan en el primer equipo grana.

El empresario cordobés tiene previsto regresar hoy a Murcia, entrevistarse con Asier Goiria, su director deportivo, y conocer de primera mano qué opina el de Amorebieta sobre la situación, trabajo y futuro de Etxeberria. Lo sucedido en Elda no ha mejorado la imagen mostrada frente al Ibiza y todo indica que las decisiones de Moreno también le podrían afectar a él. El nombre de Fran Fernández, también los de algunos directores deportivos e incluso los de Pedro Asensio y Adrián Colunga, director de cantera y entrenador del Imperial respectivamente, están encima de la mesa. Pero el presidente grana. al que algunos han demandado ser más visceral, no quiere errar y dar más pasos en falso porque es un momento vital.

Una continuidad polémica

Que Joseba Etxeberria siga en el banquillo grana de cara al choque de Copa del Rey parece un imposible. La imagen del Murcia es cada vez peor y Felipe Moreno ha escuchado el clamor de los aficionados granas, que piden soluciones urgentes, y más tras el triste empate cosechado por el Real Murcia en Elda que ha dañado todavía más la imagen de un técnico que parece desnortado. Moreno podría esperar al duelo copero ante el Antequera del próximo jueves antes de mover ficha, pero una hipotética eliminación ante el conjunto andaluz podría hacer que la grada se revolviera definitivamente contra el palco.

Los nombres de Molina o Cordero están en la lista de Moreno, pero también le gusta el trabajo de Pedro Asensio en la cantera

Cabe recordar que Etxeberria fue una apuesta de Goiria y que ambos están en el punto de mira de la afición y la directiva del club, aunque no parece que el director deportivo vasco quiera cesar a su técnico. Para muchos aficionados ambos tienen que salir a la vez, aunque Goiria todavía podría sobrevivir en el cargo si deja caer a Etxeberria y firma un nuevo entrenador, algo que también parece inviable. El club entiende que deberían ser ellos, o al menos el entrenador, el que dimitiera, aunque por ahora no parece una opción real.

Un regreso inesperado

Su regreso al Real Murcia, que le tiene que pagar su sueldo de este curso 2025-26, es una de las opciones que valora Felipe Moreno si finalmente Etxeberria deja el banquillo grana, aunque el extécnico no cuenta con el respaldo de la mayor parte de los abonados, que ya se han rebelado en las redes sociales ante la noticia publicada ayer por LA VERDAD. En todo caso, se trataría de un hecho poco usual en el mundo del fútbol que apenas cuenta con antecedentes, como el de Miguel Álvarez y el Ciudad de Murcia. Fue en el curso 2004-05 cuando Quique Pina cesó al entrenador en la jornada 17 para contratar a Julián Rubio, aunque lo recuperó en la jornada 36 para afrontar el tramo final de la competición.

La vuelta de Fran Fernández al Murcia es factible, pero la oposición de la afición y una parte del vestuario lo impide

La vuelta de Fran Fernández, técnico que la pasada campaña dirigió al Real Murcia y lo llevó al 'playoff', está encima de la mesa, sobre todo por los beneficios económicos de la operación. Y es que el entrenador almeriense, de 45 años, todavía está ligado a la entidad que preside Felipe Moreno ya que fue cesado de su puesto al final de pasado curso pese a tener contrato en vigor. El contrato redactado y firmado por ambas partes en el verano de 2024 contenía una cláusula que permitía al entrenador renovar para la actual campaña si el Real Murcia acababa la liga regular entre los cinco primeros, como así fue.

Después de lograr el objetivo marcado, sin embargo, fue Goiria, director deportivo, el que decidió dar un giro radical y buscar un fútbol más atractivo con la contratación de Etxeberria, que ha resultado ser un fiasco. En realidad parece difícil que Fran Fernández vuelva al Murcia si Goiria sigue, aunque elevaría el porcentaje de posibilidades si éste se marcha. No obstante, todo indica que Fran Fernández no sería bien recibido por la grada y que la relación del técnico con muchos futbolistas del vestuario el pasado curso acabó agotada pese a que de 38 partidos de liga ganó 18 y empató otros 10. Acabó la liga regular segundo pero cayó eliminado por un Nàstic que llegó al 'playoff' en horas bajas.

Una nueva filosofía

Es otra de las vías que está valorando Felipe Moreno; hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero, aunque este paso le obligará a rascarse el bolsillo. Empezar de cero, apostar por otro director deportivo y su grupo de trabajo tendría un alto coste para el actual presidente del Real Murcia ya que Goiria está rodeado por un grupo de colaboradores formado por Unai Zubiaur, secretario técnico y actualmente segundo entrenador de Etxeberria, Iban Markitz, analista y ojeador, y el psicólogo Zigor Eguiarte, aunque es una puerta que está abierta.

De producirse la salida en bloque de Goiria, Etxeberria y todos sus ayudantes, Felipe Moreno debería elegir a la persona o grupo idóneo para reconstruir al Real Murcia en el próximo mercado invernal y armar también el proyecto de la próxima campaña. Una de las ideas que el presidente grana barajó fue fichar en bloque a Paco Belmonte, Manolo Sánchez Breis y Sívori, actualmente la secretaría técnica del Cartagena, para que desarrollaran una labor grupal en el club grana, aunque la oposición de la afición murcianista a la noticia adelante por el periodista Juan Cervantes parece haber desvanecido esta opción.

Felipe Moreno también tiene en la recámara nombres de otros directores deportivos, como el de Manolo Molina, que ya fue serio candidato para regresar al Real Murcia hace dos años, primero en los momentos más delicados de Javier Recio y posteriormente antes la llegada de Goiria, aunque finalmente fue el vasco el elegido. Igual que el de Molina, en la recámara también hay otros nombres, como el de Juan Carlos Cordero, director deportivo que ha trabajado en el Ciudad de Murcia, Granada, Cádiz, Tenerife y Zaragoza, su último club hasta ahora.

Vista la situación actual del Real Murcia, tampoco es descartable que Felipe Moreno, en caso de que Goiria y su equipo acaben abandonando el Real Murcia, opte por una solución casera aunque arriesgada, al menos de forma transitoria. Y ahí aparece la figura de Pedro Asensio, actualmente el director de la cantera grana, al que el empresario cordobés pone una nota alta dirigiendo las bases. Y junto Asensio también figura el nombre de Colunga, técnico del Imperial, que podría tener opciones remotas.

Actualmente el filial del Real Murcia es el segundo clasificado en el grupo XIII de Tercera a dos puntos del líder, aunque Colunga apenas cuenta con una experiencia profesional en Eslovenia. Es la solución menos factible, sobre todo porque Moreno, amante de la cantera, no quiere tocar lo que mejor funciona en el Real Murcia.

El primer equipo vuelve al trabajo hoy tras el empate de Elda

Tras el duelo del Real Murcia en Elda del pasado domingo, el cuerpo técnico encabezado por Etxeberria decidió dar libre ayer a los futbolistas de la primera plantilla, que hoy volverán al trabajo para preparar el duelo de Copa del Rey ante el Antequera del jueves en el Enrique Roca de Murcia (21.00 horas). Después de este choque en el que hay en juego una futura eliminatoria ante un equipo de Primera, la plantilla grana tendrá apenas dos días para descansar antes de medirse al Betis Deportivo, el próximo domingo, a las 12.00 horas, en tierras sevillanas.