El fútbol ofensivo del Real Murcia de Etxeberria, apto para todas las edades

El vigor no está peleado con la edad. Es lo que parece ocurrir en el Real Murcia de Joseba Etxeberria. A pesar del fútbol ... ofensivo y agitado que trae bajo el brazo el técnico vasco y de su experiencia anterior con equipos jóvenes para desarrollar ese estilo, en el banquillo grana contará con una buena dosis de veteranía. Será un Murcia que otro año más aspirará a lo máximo. Para lograr ese objetivo de scender a Segunda División no le faltará experiencia, muy resaltada además en sus últimos movimientos entre renovaciones y fichajes. Y es que hasta cinco nombres propios de este verano tienen 30 años o más.

En esa plantilla estará otro año Pedro León (38 años) tras confirmar su continuidad una temporada más. Además, estará acompañado de varios fichajes muy curtidos. Cuatro de los seis son Moyita (32), Álvaro Bustos (30), Ekain (31) y Alex Schalk (32). No solo se trata de un ramillete de jugadores senior, sino también de jugadores especialmente expertos. Del mismo modo, a ellos hay que sumar otros futbolistas con contrato como Gianfranco Gazzaniga (31), Alberto González (32), Esteban Saveljich (34) o Juan Carlos Real (34).

Ampliar Ekain, fichaje del Real Murcia, pasa las pruebas médicas. Real Murcia

A Etxeberria nunca le ha asustado la juventud. «Por mí apostaron muy joven, he trabajado en una cantera como la de Lezama y no me voy a fijar ni en el DNI, ni si es de Murcia, Teruel o Bruselas. Me da exactamente igual. Mi objetivo es ascender y el que me vaya ayudar a ascender va a jugar», afirmó el pasado domingo en una entrevista con LA VERDAD. Con el filial del Athletic Club ya tuvo a su cargo a muchos talentos con los que logró jugar dos veces el 'playoff' de ascenso a Segunda División.

Mezcla en el Eibar

En el fútbol profesional, recaló en un Mirandés siempre atento a las distintas promesas del fútbol español para montar nuevas plantillas de un año para otro. El ideario futbolístico del técnico, con equipos que jueguen a ritmos altos y en el que pasen muchas cosas, también se ve beneficiado por ese perfil de jugadores jóvenes y técnicos con piernas para ejecutar ese juego dinámico. Pero por ahora la edad no está siendo un obstáculo en los jugadores elegidos. Futbolistas como Moyita, de corte creativo y que ya sabe lo que es jugar a mil por hora en un equipo como el Castellón de Dick Schreuder. O Ekain, un delantero activo en el trabajo sin balón y que viene de un Racing que también arriesgaba con la defensa adelantada y forzando el fuera de juego.

Ya en el Eibar, con el que rozó el ascenso a Primera en su primera temporada, Etxeberria pudo conjugar las dos opciones. Volvió a contar con jugadores jóvenes como Mario Soriano, Cristian o Unai Vencedor, los tres veinteañeros. Pero al mismo tiempo fueron relevantes en aquel equipo futbolistas más curtidos como Anaitz Arbilla, José Corpas, Ager Aketxe, Stoichkov o Sergio Álvarez.

Fichas sénior completas

Por ahora, el Real Murcia cuenta con hasta 21 jugadores con contrato. De ellos, 18 tienen ficha senior. Es el número máximo permitido en Primera Federación. La lista está formada por Gianfranco Gazzaniga, David Vicente, Jorge Mier, Alberto González, Esteban Saveljich, Antxon Jaso, Cristo Romero, Kike Cadete, Isi Gómez, Sergio Moyita, Juan Carlos Real, Pedro León, Agim Zeka, Álvaro Bustos, Ekain Zenitagoia, Pedro Benito, Alex Schalk y Matheus Cadorini.

En cualquier caso, la plantilla aún puede variar a lo largo del verano hasta el cierre del mercado. El equipo aún no está completo. Aún debe llegar un segundo portero o un par de mediocentros. Los planes también pasan algún delantero más. La salida de algún jugador con contrato que aocupa posiciones donde se acumulan fichas senior puede abrir la opción de más movimientos como el lateral izquierdo Kike Cadete o el delantero Matheus Cadorini.

Por ahora, solo tres jugadores tienen ficha sub-23: el central Andrés Carmona, el mediocampista ofensivo Joao Pedro Palmberg y el extremo Antonio Toral. El encaje de fichas y las oportunidades interesantes que aún pueda ofrecer el mercado hasta el inicio de la Liga definirá el número de movimientos definitivo.

Hay que recordar que Joseba Etxeberria ya avanzó en su presentación que prefiere no tener una plantilla larga, como la que tuvo el Murcia la temporada pasada con hasta 25 futbolistas. El entrenador quiere contar con unos 21 jugadores de campo. Mientras la plantilla se equilibra con la ayuda de Asier Goiria, director deportivo, va quedando más claro que el fútbol ofensivo de Etxeberria es apto para todas las edades.