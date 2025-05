Fran Fernández: «No doy por perdido el primer puesto»

David Soria Domingo, 11 de mayo 2025, 08:30 Comenta Compartir

El Real Murcia no pudo pasar de un empate sin goles en la visita al Enrique Roca del Antequera. «Hemos recuperado sensaciones, nos hemos parecido más al equipo que queremos ser y el que nos ha llevado hasta aquí. Hemos realizado un buen trabajo. Hemos sido los que hemos tenido las ocasiones más claras. No ha sido fácil darle ritmo al partido. El rival ha venido a empatar. Estamos tristes por no haber ganado», valoró Fran Fernández.

El técnico profundizó en el análisis del encuentro: «Nos ha faltado acierto en la finalización. Hemos tenido ocho tiros a puerta por uno de ellos. También nos ha faltado un poco de calma en momentos donde las ganas te pueden. Hemos vuelto a presionar, a estar juntos y a ganar muchas segundas jugadas». A pesar del 0-0, el almeriense indicó que «no doy por perdido el primer puesto. Si las matemáticas lo permiten, vamos a luchar hasta el final por eso».

El Murcia pidió penalti en algunas acciones durante el encuentro. Sobre la actuación arbitral, Fran Fernández indicó que «ya no sé qué decir. Es una cosa que quejándonos no ha cambiado y no quejándonos tampoco lo ha hecho. Voy a poner el foco en nosotros. El equipo está muy vivo y vamos a pelear hasta que nos dejen».