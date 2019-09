Dos formas opuestas de tratar el banquillo Adrián Hernández y Juan Francisco Alcoy, técnico del Talavera. / vicente vicéns / agm El Murcia se enfrenta el domingo al Talavera, club que tiene el mismo técnico desde el verano de 2014, periodo en el que por Nueva Condomina han pasado once entrenadores SERGIO CONES MURCIA Viernes, 20 septiembre 2019, 03:02

El Real Murcia saltará el domingo a El Prado en una situación incómoda, cuando solo se han disputado cuatro jornadas. Con un punto sobre doce posibles y como colista, el club grana afrontará el encuentro con la intención de conseguir al quinto intento una victoria que le haga dejar el último puesto de la clasificación y, sobre todo, que le aporte la confianza y la tranquilidad que necesita el nuevo proyecto con Adrián Hernández en el banquillo para ir progresando sin que salten las alarmas por los malos resultados.

La directiva pimentonera confía plenamente en el técnico, al que ha transmitido su total apoyo al trabajo que está realizando al frente del equipo. Sin embargo, Adrián Hernández sabe perfectamente cómo es el mundo del fútbol y la impaciencia que se va a generar alrededor del Real Murcia si el equipo no comienza pronto a sumar de tres. La calma es fácil mantenerla en la pretemporada y la apuesta por un proyecto a largo plazo, cuando no hay puntos en juego ni una clasificación que mirar cada jornada, también. Pero una vez que la competición comienza todo el mundo quiere ganar y volver a casa con la felicidad de la victoria. Además, no se ha caracterizado el Real Murcia precisamente por su frialdad en los momentos complicados, aunque fuera con otros dirigentes.

Cifras 11 técnicos ha tenido el Real Murcia desde el verano del 2014, en el que llegó Juan Francisco Alcoy al banquillo del Talavera. 79 partidos dirigió Aira al Murcia. El único técnico en este periodo en Segunda B que ha entrenado una temporada completa al club grana. 455 mil euros es el presupuesto para jugadores que tiene el equipo castellano-manchego; 700.000 el Real Murcia. 50 puntos consiguió el Talavera el curso pasado, dos más que el conjunto pimentonero.

De Aira a Adrián Hernández

Un claro ejemplo de ello se aprecia al comparar al conjunto grana con el Talavera de la Reina, rival al que se enfrenta esta semana. Desde que llegó al equipo blanquiazul en verano de 2014 Juan Francisco Alcoy, por el banquillo de la Nueva Condomina han pasado once técnicos: José Manuel Aira, José Luis Acciari, Paco García, Vicente Mir, Manolo Sanlúcar, Víctor Basadre, José María Salmerón, Manolo Herrero, Javi Motos y el actual entrenador, Adrián Hernández. De todos ellos, solo Aira aguantó una temporada completa y estuvo a falta de una jornada para concluir una segunda. En total, dirigió al Real Murcia en 79 partidos. Acciari y Motos con tres encuentros y Víctor Basadre con dos son los que menos tiempo tardaron en dejar su puesto.

«En el Murcia a nadie se le pasa por la cabeza aspirar algo que no sea lo máximo», dice Alcoy

En el apartado económicas tampoco son dos equipos que estén en un mismo escalón. El Talavera aprobó esta temporada un presupuesto de 455.000 euros para jugadores, mientras que para los del Real Murcia hay casi 700.000. Samu Corral, que lleva tres goles, es uno de los jugadores más destacados en una plantilla en la que hay dos exgranas: Juanra y Pablo Aguilera.

Y no todo ha sido un camino de rosas en El Prado, si bien es cierto que la exigencia y la historia del Talavera no es comparable a la del Real Murcia. Alcoy vive su sexta campaña en un equipo al que llegó cuando estaba en Tercera. En su primer año ascendió a Segunda B ganando la Liga y superando al Portugalete en la promoción. Si bien es cierto que el siguiente curso fue complicado y volvió por la vía rápida a Tercera. El club demostró su confianza en el valenciano al mantenerlo todo ese curso y, a pesar del descenso, contó con él para que seguir en Tercera. La apuesta fue acertada. El Talavera volvió a ser campeón de la competición y subió a Segunda B derrotando al Olímpic de Xàtiva.

El curso 2017-18 tampoco empezó de la manera deseada para el equipo castellano-manchego. En la séptima jornada eran penúltimos en la tabla sin ninguna victoria. Ya en la octava jornada, tras derrotar a la Ponferradina, el equipo reaccionó y fue escalando en la clasificación hasta acabar en séptima posición. El curso pasado, de nuevo volvieron a conseguir los talaveranos una salvación. Fueron novenos, con 50 puntos, dos más que los granas. Frente al Real Murcia perdieron en la Nueva Condomina con un gol de Sergi Maestre (1-0) y le devolvieron en la segunda vuelta el resultado para llevarse los tres puntos.

No hay paciencia

«No es raro, pero sí difícil de encontrar. En el mundo del fútbol la paciencia no existe y no hay memoria. Es difícil en este deporte mantener tanto tiempo a un técnico en el banquillo, en ese aspecto me siento un privilegiado y muy agradecido al presidente y a la junta directiva por confiar en mí», dice Alcoy sobre su largo periodo en el Talavera.

El entrenador valenciano, ex máximo responsable técnico del Cartagena, comprende que el caso del Real Murcia es distinto al de un equipo como el suyo: «Yo he estado en un club similar, como puede ser el Cartagena, durante cuatro años y son equipos más o menos grandes con muchas exigencias, que cada semana te obligan a competir y puntuar. En el Real Murcia a nadie se le pasa por la cabeza aspirar algo que no sea lo máximo y la necesidad es cada semana aprobar un examen».