Flakus, el regreso a Murcia de un ídolo: «Solo seré feliz si logramos ascender»

Fue un recibimiento que poco tuvo que envidiar al de cualquier futbolista de Primera División. Fue la nueva bienvenida a un jugador diferente e implicado, de los que han calado con fuerza en una afición como la del Real Murcia, a la que le gusta que sus soldados se dejen la piel en el campo, sea cual sea el resultado. Es la única explicación al 'fenomeno Flakus' (Maribor, Eslovenia, 23 años), futbolista que en media campaña pasada logró 7 goles con el Real Murcia y se ha convertido en el gran fichaje del verano a pesar de que llegó el penúltimo día de mercado y ya se trata de un rostro conocido. Es difícil saber si el hipotético fichaje de Falcao o el de Balotelli, que no estuvieron ni cerca de pisar el Enrique Roca, hubieran levantado tanta expectación como el de Flakus.

Goiria, desde el final de la pasada campaña y tras una eliminación que llegó antes de tiempo, tenía claro que, pese a las dificultades, quería sí o sí a Flakus para su segundo intento de ascenso: «Todos le conocemos; solo puedo agradecerle todo lo que ha hecho para venir. Sabemos que tenía otras ofertas muy superiores y para nosotros es un orgullo que esté aquí», reconoció el director deportivo vasco. El ariete grana estaba exultante, aunque su rostro se mantuvo serio: «La espera ha merecido la pena, las cosas buenas al final siempre ocurren. El club ha hecho mucho para que yo esté aquí y he vuelto con mucha ilusión y muchas ganas», dijo el delantero para empezar.

El verano, sin oportunidades en el Castellón, de Segunda, ha sido largo: «No tenía presión porque tenía la esperanza de que todo se iba a dar, es verdad que la espera ha sido innecesaria porque se podía haber cerrado mi vuelta antes. La presión venía de fuera, yo estaba con confianza», afirma el esloveno, que destripó las razones de su vuelta a Murcia. «Valoro mucho la pasión con la que se vive el fútbol aquí, jugar rodeado de tanta gente motiva y me ayuda a dar un poco más».

Ampliar Largas colas a las puertas de la tienda del club en el Enrique Roca minutos antes de la presentaciín del delantero esloveno. Andrés Molina / AGM

Flakus no tuvo ni una oportunidad este año con el Castellón: «Tuve conversaciones con el entrenador de manera honesta y una buena relación. No es una pregunta para mí. He decidido venir aquí para tener minutos y disfrutar». Ahora le toca ponerse a las órdenes de Joseba Etxeberria, un técnico que plantea «un juego atractivo; jugando así es más fácil hacer ocasiones de gol y a mí me viene bien», desvela. Y pese a la ilusión que ha generado su vuelta, «no me considero la estrella del equipo, lo importante es conseguir el objetivo, que es ascender. Quiero conseguir goles y asistencias, pero solo seré feliz si logramos subir».

Después de comparecer ante los medios y vestirse con la indumentaria oficial, Flakus subió una planta para encontrarse en la remozada tienda oficial del club cara a cara con los seguidores del Real Murcia, que desde más de una hora antes hicieron largas colas para poder fotografiarse con este nuevo ídolo de la afición grana. La venta de camisetas con el 23, su dorsal, se disparó durante varias horas y el esloveno siempre mostró una sonrisa y accesibilidad para firmarlas.

Más de 16.500 abonados

El Real Murcia, y a pesar del resbalón en el primer partido de liga en Marbella, ya suma más de 6.500 abonados, el segundo mejor registro de su historia tras superar a los que se hicieron en la campaña 2008-09, en Segunda. Cabe recordar que el récord llegó en el curso 2007-08, la última campaña grana en Primera, con 25.000 seguidores en la grada.