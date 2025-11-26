La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Flakus, tras marcar en Sevilla al Betis Deportivo, hace un gesto para silenciar a sus detractores. LOF

Flakus, el lujo permitido por el Real Murcia que calla a sus detractores

El delantero esloveno, que este curso hace un gol cada 205 minutos de juego, es, tras la lesión de Alberto González, el futbolista grana con más horas de vuelo

José Otón

José Otón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:58

Para algunos seguidores granas, el fichaje de Flakus por el Real Murcia el pasado verano nunca debió producirse. El argumento: el club grana no se ... podía permitir pagar medio millón de euros por un futbolista estando en el tercer escalón del fútbol español. Pero el esloveno (Maribor, 23 años) no ha permitido que el debate vaya a mayores ni tampoco que el número de detractores aumente.

