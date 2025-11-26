Flakus, el lujo permitido por el Real Murcia que calla a sus detractores

Para algunos seguidores granas, el fichaje de Flakus por el Real Murcia el pasado verano nunca debió producirse. El argumento: el club grana no se ... podía permitir pagar medio millón de euros por un futbolista estando en el tercer escalón del fútbol español. Pero el esloveno (Maribor, 23 años) no ha permitido que el debate vaya a mayores ni tampoco que el número de detractores aumente.

Tampoco Etxeberria y Colunga, los dos entrenadores de este curso, han contribuido a agitar el debate, ya que ambos han contado con Flakus desde el pitido inicial de cada partido de los que han dirigido al club grana. De hecho, esta confianza de los dos preparadores ha ocasionado que Flakus sea el futbolista de la primera plantilla del Real Murcia que más ha jugado hasta el momento. Suma un total de 1.025 minutos sobre el césped, 35 más que Alberto González, el segundo jugador de campo con más presencia en el once grana y que se encuentra desde hace dos semanas en el dique seco por una lesión muscular. El tercero en el podio es el meta Gazzaniga, que también suma los mismos 990 minutos que el defensa asturiano.

EL DATO 196 minutos tardaba Flakus en hacer un gol la pasada campaña. En 1.370 minutos anotó 7. 1.205 minutos suma esta campaña en doce partidos en los que siempre ha sido titular.

Además el delantero también ha puesto de su parte, ya que suma 5 goles en los doce partidos que ha disputado y todos han valido para sumar puntos. El esloveno inauguró su casillero esta campaña haciendo el único tanto, de penalti, en la victoria grana de la segunda jornada de liga ante el Torremolinos en el Enrique Roca. Su segundo gol de esta campaña llegó en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, lo que le valió al Real Murcia para sumar un punto ante el actual líder de la competición, aunque de aquel choque disputado el 14 de septiembre quedó, sin embargo, un regusto amargo por la cantidad de oportunidades desprovechadas por futbolistas como Pedro León, Bustos y Schalk que impidieron una victoria grana que pudo cambiar el rumbo de la temporada.

Sequía temporal

El único lunar es que Flakus estuvo sin marcar desde la jornada 3 hasta la 10, aunque volvió a ver puerta por partida doble en el estreno de Adrián Colunga en el banquillo pimentonero el 2 de noviembre. Dos dianas que sirvieron a los granas para lograr su segunda victoria del curso y tumbar a un Betis Deportivo que como el Real Murcia estaba entonces en el fondo de la clasificación del grupo 2. Su último tanto grana de esta temporada llegó el pasado 8 de noviembre, en la segunda victoria del Real Murcia de Colunga ante el Nàstic de Tarragona, cuando anotó el 2-1 que daba la vuelta al tanto inicial de los tarraconenses y que fue clave para la victoria murcianista ante el equipo catalán.

Lo que es evidente es que tanto para Etxeberria como después para Colunga, David Flakus ha sido una pieza imprescindible. De hecho, aunque no estuvo disponible en la primera jornada en Marbella porque acababa de aterrizar por segunda vez en el club grana procedente del Castellón, sí que ha disputado los siguientes 12 encuentros, todos ellos partiendo como titular. Incluso es un futbolista que no suele ser relevado, ya que de estos doce encuentros completó 9, jugando otros 60 minutos en Tarazona a pesar de que su equipo no iba ganando y que acabó perdiendo (1-0), 76 en el Pepico Amat ante el Eldense a pesar de que el resultado del choque era de empate (1-1), y otros 79 el pasado sábado ante el Antequera, aunque en esta ocasión fue relevado cuando los granas ganaban por 1-2. Un cambio acertado viendo lo que sucedió después, ya que Ekain, su reemplazo, fue el que asistió a Pedro Benito para que este hiciera el 1-3 definitivo.

Que Flakus ha demostrado implicación en el proyecto del Real Murcia es más que patente. El año pasado el ariete internacional por Eslovenia disputó un total de 1.370 minutos en los que alcanzó la cifra de 7 goles con la camiseta grana, con un promedio de un gol cada 196 minutos disputados, una cifra mejor que los 205 que tarda esta campaña en hacer cada gol defendiendo la camiseta de la entidad que preside Felipe Moreno. Cabe recordar, además, que David Flakus renunció al final de la pasada campaña a jugar el Europeo sub-21 que se disputó en Eslovaquia en junio debido a que coincidía con el 'playoff' de ascenso a Segunda. Entonces, el seleccionador esloveno sub-21, Andrej Razdrh, reconoció que la ausencia del delantero grana se debió a que «no había recibido el permiso del Real Murcia» después de que el futbolista manifestara su deseo de jugar dichas eliminatorias.

Más goles con Colunga

El Real Murcia ha mejorado su potencial ofensivo con Colunga, algo que beneficia a Flakus. De hecho, con Etxeberria nunca había logrado marcar más de un gol por partido, pese a que la apuesta del técnico vasco era, teóricamente, muy ofensiva. En 9 partidos su Real Murcia logró marcar apenas un gol en 6 de ellos, quedándose los otros 3 sin hacerlo. El equipo grana, sin embargo, se ha desemelenado con el entrenador ovetense ya que en tres de sus cuatro partidos su equipo ha hecho más de un tanto por partido, haciendo 3 goles en uno de ellos (Nàstic) y dos en otros dos duelos más (Betis Deportivo y Antequera).

Además, con Colunga el conjunto grana también ha mejorado como visitante ya que en las cinco primeras salidas a Marbella, Madrid, Algeciras, Tarazona y Elda el Real Murcia apenas consiguió 2 puntos de 15, mientras que con el nuevo técnico ha sumado 6 de 6 tras ganar en Sevilla al Betis Deportivo (1-2) y el pasado fin de semana al Antequera en El Maulí (0-2).

Un equipo equilibrado tanto de local como cuando juega fuera

El Real Murcia, tras trece jornadas de liga disputadas, ha conseguido reequilibrar sus números. De hecho, en casa ha jugado 6 partidos en los que, de 18 puntos posibles ha logrado 9, justo la mitad de ellos, duelos en los que ha anotado 6 goles y ha encajado otros 6. Lejos de casa, sus números son ligeramente peores, lo que entra dentro de la normalidad ya que ha disputado 7 encuentros como visitante y de un total de 21 puntos en disputa ha sumado 8, un balance inferior que como local pese a haber disputado más minutos. El equilibrio goleador, no obstante, también se mantiene en los duelos disputados lejos de casa en los que ha marcado los mismos goles (7) de los que ha encajado. Antes del parón de Navidad, el Real Murcia jugará tres partidos como local y solo uno como visitante.