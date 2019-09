Adrián Hernández: «No hay finales en la quinta jornada de Liga» Adrián Hernández, en un entrenamiento del Real Murcia en Nueva Condomina. / javier carrión / agm El técnico del Real Murcia dice que le duele «ver mal a la afición» y añade que sabía que «el inicio iba a ser complicado» SERGIO CONESA MURCIA Sábado, 21 septiembre 2019, 02:14

El técnico del Real Murcia, Adrián Hernández, no quiere que sus futbolistas salten mañana al césped de El Prado con la sensación de que están jugando un partido a vida o muerte. La situación en este inicio de temporada no es precisamente la ideal, colistas y con un punto de doce posibles, pero entiende el técnico grana que después de haber disputado solo cuatro partidos, y todavía en el mes de septiembre, hablar de finales es una presión y un agobio innecesario para sus jugadores. Sin embargo, no es ajeno a que la necesidad de sumar puntos y de revertir la situación del arranque de competición es una obligación para la entidad centenaria.

«No hay finales en la quinta jornada, pero sí que es un buen momento para eliminar esta mala racha que llevamos, pero una final no, para nada. El problema es que esta racha ha llegado al principio, muchos equipos tienen momentos de varios partidos que no van bien del todo, pero al estar al inicio se amplifica todo. Estoy seguro de que el equipo está cerca de obtener resultados positivos y lo primero es intentar sacar algo positivo de Talavera e ir sumando, si puede ser, de tres en tres», dijo ayer el técnico en la sala de prensa de Cobatillas antes de dirigir la penúltima sesión de entrenamiento de la semana.

Adrián recordó que desde que pisó por primera vez la Nueva Condomina como entrenador del conjunto pimentonero sabía que «el inicio iba a ser complicado», a la vez que reconoció que le «duele ver mal a la afición». El técnico murciano sigue pidiendo tiempo para desarrollar su trabajo y que se pueda ver dentro de unas semanas a un equipo más reconocible y cercano a la idea que él tiene para este Real Murcia, un momento que fija como «mínimo a medios de octubre». Si bien es cierto que hasta que llegue ese momento «esperaba ir rascando puntos para mantenernos más tranquilos».

En cuanto al rival de mañana, el Talavera de la Reina que dirige el extécnico del Cartagena Juan Francisco Alcoy desde el verano 2014, un periodo en el que han pasado once técnicos por la Nueva Condomina, el murciano señala que es un «equipo que ya está hecho. El entrenador conoce el club y sabe lo que necesitan sus jugadores para mejorar de un año a otro. Eso es la vida, mucho más importante de lo que se puede imaginar. Es vital porque ya tienes una estructura y puedes ir metiendo futbolistas sin empezar de cero».

Técnica y táctica

Adrián Hernández admite que, además de trabajar y preparar el partido en todos los aspectos técnicos y tácticos que cree oportunos, también le dice a sus futbolistas que «salgan a divertirse, a jugar y hacer lo que ellos saben y estamos entrenando. Si son capaces de hacerlo 25 minutos lo pueden hacer 60 y después 90. Y a partir de ahí, mejorar. Tenemos que potenciar esos buenos momentos y minimizar los malos. Al final, cuando consigues los resultados ganas confianza».

Hernández da hoy, tras la última sesión a puerta cerrada en la Nueva Condomina, una lista de convocados que puede traer novedades, como la vuelta de Víctor Curto, y en la que tendrá que hacer varios descartes: «Tenemos tan buena suerte que Melgar marca y se lesiona. Los últimos 20 minutos jugamos con uno menos prácticamente porque estaba lesionado. Curto esta semana ha entrenado muchísimo mejor y ya lleva dos semanas cogiendo ritmo».