Un final de 2025 frenético para un Real Murcia al alza

El Real Murcia está preparado para afrontar las últimas cuatro semanas de competición del año 2025 que pueden marcar cuáles serán los verdaderos objetivos alcanzables ... de cara a la parte final del curso. Lo mejor es que respecto a la liga, el cuadro que dirige Adrián Colunga va a afrontar tres de los últimos partidos antes del parón navideño como local, mientras que el encuentro restante lo jugará en el Cartagonova, aunque frente a su rival regional estará arropado por un buen número de sus seguidores.

Cabe recordar que el equipo grana está al alza tras la llegada de Colunga y que con el preparador ovetense ha logrado sumar 10 puntos de 12 posibles en la competición regular, pasando del fondo de la tabla a situarse decimotercero, con 17 puntos, a tan solo tres del propio Cartagena, quinto y equipo que, con 20, marca el 'playoff'.

Lo mejor es que los granas, que fijaron el objetivo del ascenso a principio de temporada, pueden reescribir el guion de una temporada que arrancó de la peor forma y que puede volver a ser ilusionante. De hecho, depende del propio Real Murcia ya que los granas se van a medir al segundo, tercero, quinto y séptimo de la clasificación antes de echar la persiana a la primera fase de la competición.

El primero de los equipos situados por encima en la tabla y que va a visitar el Enrique Roca antes de 2026 será el Alcorcón, próximo domingo (18.15 horas), un equipo que solo tiene dos puntos más que los murcianos y que ha ganado dos de sus últimos tres partidos. Eso sí, de ocho enfrentamientos frente al cuadro alfarero solo fue capaz de ganar uno de los duelos.

El extra de la Copa del Rey

Ocho días más tarde, los granas jugarán el derbi ante el Cartagena, otro equipo que, actualmente, está a tiro de piedra a falta de la próxima jornada. Los albinegros, sin embargo, solo han ganado uno de los últimos cinco partidos, aunque hoy visitan al colista, el Betis Deportivo, antes de recibir a su enemigo en la Regió. Los dos últimos partidos del año del Real Murcia también serán en el Erique Roca y los granas se medirán de forma consecutiva al actual segundo y tercer clasificado. El Sabadell visitará Murcia el sábado 13 de diciembre, a las 21.00 horas, mientras que el Europa, la sorpresa del grupo, lo hará el domingo 21, a las 20.30 horas, dos horarios que no han gustado en el club grana.

Y para colmo, entre tanto los granas tienen el duelo copero ante el Cádiz en casa que se jugará el día 3 a las 20.00 horas. De pasar, el Murcia se mediría a un Primera, también en casa, la última semana de diciembre.