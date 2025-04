Los filiales, el último obstáculo que sortear para la afición del Real Murcia

David Soria Sábado, 5 de abril 2025, 08:59 Comenta Compartir

El Real Murcia no estará mañana solo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol aunque no será en el número que hubiera querido. Una ... vez más, no contará con todas las facilidades posibles. Si hace dos semanas, ante el Castilla, el murcianismo tuvo que hacer frente a las adversas condiciones meteorológicas para estar con los suyos, esta vez solo un número reducido de aficionados podrán visitar al Betis Deportivo (19.30 horas) en el tramo decisivo por el ascenso directo. Y tendrán que hacerlo por su propia cuenta. Las 70 entradas que facilitó el club verdiblanco ha provocado, por ejemplo, que la Federación de Peñas del Real Murcia (Fepemur) no pudiera organizar un viaje en autobús.

La Fepemur, que viene de celebrar de manera especial su XX aniversario en el encuentro de la pasada jornada ante el Recreativo de Huelva, ya empezó a sospechar a principio de la semana que no iba a recibir buenas noticias. Hasta que el miércoles informó de que la cantidad de localidades enviadas no iba a permitir sacar un desplazamiento como en otras ocasiones anteriores durante esta temporada. «Es lo de siempre. La Federación Española tendría que tomar cartas en el asunto y regular este tema, poner un mínimo de entradas cuando hay un aforo», señala su presidente, Salvador Oliva. En este caso, el campo principal de la ciudad deportiva cuenta con una capacidad para unos 2.100 espectadores. El club verdiblanco permitirá que sus socios y abonados saquen una entrada 'online' gratuita y podrán comprar dos adicionales para acompañantes no socios por 5 euros. El precio para los seguidores granas es de 15, el mismo que para el público general a través de la web bética. Eso sí, los aficionados visitantes no podrán estar con distintivos de su equipo en la zona local. «Me extraña que el Betis vaya a llenar el campo. Podrían portarse un poco mejor y más con equipos históricos dando por lo menos 50 o 100 entradas más para que puedan salir un par de autobuses más las que puedan vender en tienda», lamenta Oliva. «La Federación tendría que poner un mínimo de entradas», señala Salvador Oliva, presidente de las peñas murcianistas Ayer por la tarde aún quedaban por venderse parte de esas 70 entradas, que se pueden adquirir en la tienda oficial del estadio mediante el pago en efectivo y con el límite de una entrada por abonado y persona. «Para mucha gente la única forma de desplazarse es a través del autobús y muchos se quedarán sin viajar», explica Oliva. Ante esta situación, sí se cuenta con la presencia de gente joven como los Raijos Granas. Fútbol reivindicativo En este mismo sentido, en los últimos días se ha hecho visible en diferentes estadios del país la campaña denominada 'Derechos Para La Afición'. Se trata de una serie de reclamaciones expuestas a través de un manifiesto que denuncia las dificultades para que los seguidores acompañen a sus respectivos equipos van en aumento. Además de mostrarse en contra de los horarios actuales y de pedir la eliminación de los partidos que no sean en sábado o en domingo, se reivindica que el 10% del aforo esté reservado para la afición visitante y unos precios máximos de carácter popular. Hasta este momento, a este manifiesto de Fasfe, organización independiente sin ánimo de lucro que aboga por un fútbol democrático para las aficiones, se han sumado 520 colectivos de 76 clubes, desde Primera hasta Tercera RFEF y Regional. Entre los firmantes hay cinco grupos granas: Grada Murcianistas, Only RMUCF, Golfos 1908, Colegas Granas y Raijos Granas. Los seguidores ya han mostrado una pancarta con el lema en la visita al Atlético de Madrid B, jugado en viernes, o el pasado fin de semana ante el Recreativo. Para la plantilla será la última visita a un filial esta temporada después de haber ido ya a los campos del Sevilla Atlético, el Villarreal B, el Atlético de Madrid B y el Real Madrid Castilla. Para los aficionados, además de un choque en plena carrera por el liderato, supondrá el último obstáculo para poder estar con los suyos. De un modo u otro, estarán presentes con la ilusión de traerse una victoria de Sevilla. «Tenemos ganas de tres puntos más», afirma un Fran Fernández que se centra en el Betis Deportivo Los rivales directos del Real Murcia jugarán antes. Y la visita al Enrique Roca del actual líder, la AD Ceuta, está a la vuelta de la esquina. Pero Fran Fernández no quiere distracciones. Solo le importa el Betis Deportivo, contra el que juega este domingo, y el bien común del equipo. «Esta semana estamos remarcando que hay que poner por encima el objetivo colectivo», confesó en la previa del choque. Además, el duelo ante el filial verdiblanco supondrá el reencuentro con un rival que fue capaz de vencer en Murcia en la primera vuelta. «Tenemos ganas de tres puntos más. El Betis Deportivo ha sido el único equipo superior a nosotros durante todo un partido. Tenemos ese sentimiento de traernos ahora los puntos», reconoció. Fran Fernández también avanzó que el once inicial puede experimentar algún cambio mañana respecto al último partido: «Uno de mis objetivos como entrenador cuando hay una plantilla muy igualada es mantener activados al mayor número de jugadores». El almeriense recuperará a Esteban Saveljich tras cumplir sanción y está pendiente de algunas molestias. Sin excusas El técnico valoró que «no es fácil» entrenar fuera, lo que viene ocurriendo en Pinatar Arena o en La Torre Golf, pero afirmó que «en el vestuario tenemos el lema de cero excusas. Si el campo está mejor o peor, si tenemos desayuno o no... Nos centramos en lo que podemos hacer cada uno».

