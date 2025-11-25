La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Moreno, votando en la junta del pasado 6 de octubre. V. Vicéns / AGM

Felipe Moreno no necesita apoyos extra para aprobar el nuevo Plan de Reestructuración del Real Murcia

La medida, destinada a blindar a la entidad ante posibles embargos, solo requiere de una mayoría simple para salir adelante en la junta del día 2

José Otón

José Otón

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

Felipe Moreno solo necesita una mayoría simple para aprobar en la junta del próximo 2 de diciembre un nuevo Plan de Reestructuración para la entidad ... destinado a reducir su deuda privada que podría ascender a cerca de 15 millones tras la anulación por parte de la Audiencia Provincial del antiguo plan presentado que ha dejado el agujero al descubierto. Con el futuro plan, que contempla una quita del 85%, ningún acreedor pueda pedir la liquidación.

