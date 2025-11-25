Felipe Moreno no necesita apoyos extra para aprobar el nuevo Plan de Reestructuración del Real Murcia

Felipe Moreno solo necesita una mayoría simple para aprobar en la junta del próximo 2 de diciembre un nuevo Plan de Reestructuración para la entidad ... destinado a reducir su deuda privada que podría ascender a cerca de 15 millones tras la anulación por parte de la Audiencia Provincial del antiguo plan presentado que ha dejado el agujero al descubierto. Con el futuro plan, que contempla una quita del 85%, ningún acreedor pueda pedir la liquidación.

A la anulación del plan hay que sumar que el Tribunal Supremo tumbó la ampliación de 2018 por valor de 1,3 millones y que todas las aportaciones que llegaron después también caerán, aunque mientras tanto el Real Murcia contará con un capital social cercano a los 10 millones de los que el actual presidente ostenta más de un 60%. Por lo tanto, con su propio voto podría aprobar el nuevo plan, aunque habrá otros accionistas dispuestos a ayudarlo. Como Francisco Tornel, con cerca de 450.000 euros de capital, Enrique Roca, que acapara más de 250.000 o el propio Higinio Pérez con su empresa, que acumula más de 80.000.

Eso sí, por lo visto en las últimas juntas de accionistas, firmas como Fibranet, el abogado Julián Luna o Grupo Multimedia PIC podrían no apoyar al cordobés, mientras que la posición de accionistas como KBusiness, Prevemur, Gesa Mediación, los Minoritarios o Tomi Maquinaria es, a día de hoy, una incógnita.