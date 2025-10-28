La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Etxeberria, cabizbajo, en el último partido del Real Murcia como local ante el Ibiza. Javier Carrión / AGM
Real Murcia

Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria

El cordobés destituye al entrenador vasco tras lograr solo 7 puntos de 27 posibles y no descarta tomar más medidas en las próximas horas para enderezar el rumbo del conjunto grana | Adrián Colunga dirigirá esta tarde el entrenamiento del equipo

José Otón

Martes, 28 de octubre 2025, 13:26

El presidente del Real Murcia ya ha tomado la primera decisión trascendental para intentar enderezar el rumbo de un equipo que se ha metido de lleno en los puestos bajos de la clasificación. Y es que desde el pasado domingo, tras ver a su equipo en Elda, el empresario cordobés ya lo tenía claro. A pesar de que Asier Goiria no había tomado cartas en el asunto, el máximo mandatario grana ha decidido cesar a Joseba Etxeberria de su cargo de entrenador y que ya no se siente en los partidos que tiene el equipo grana esta semana, el de Copa del Rey ante el Antequera del jueves en el Enrique Roca, y también el del domingo de liga ante el Betis Deportivo en Sevilla en el que se verán las caras los dos colistas del grupo 2 de Primera Federación.

Por lo tanto Etxeberria ya es historia en el Real Murcia. El bagaje del entrenador vasco ha sido pésimo. En nueve jornadas disputadas los granas solo han ganado un partido y han empatado otros cuatro, haciendo un total de 7 puntos de 27 que ha llevado al equipo diseñado por Goiria al fondo de la clasificación. Un equipo armado para ser campeón que está inmerso en una crisis deportiva sin precedentes en esta categoría que le tiene a más de un partido de escapar de los puestos de descenso, a 8 de distancia del 'playoff' y también a 10 del liderato, el objetivo marcado por el propio Etxeberria y Goiria antes de arrancar el curso. Aunque lo peor, más allá de los números, han sido las sensaciones de derrumbe de un equipo que ha ido de más a menos y que se ha mostrado desnortado y desubicado en el terreno de juego.

Un sustituto temporal

Ahora, a falta por saber cómo responderá Goiria en los próximos días. Y también si realmente existe la posibilidad de que Fran Fernández vuelva al banquillo grana, algo que no aprueban una buena parte de los abonados del equipo, y de si Felipe Moreno apuesta o no por un nuevo director deportivo que tome las riendas de la parcela deportiva. En todo caso, será Adrián Colunga, entrenador del Imperial, el que tome las riendas del primer equipo en los dos próximos partidos. La primera toma de contacto con la plantilla será en la tarde de este martes, a las 16.00 horas, en un entrenamiento en Pinatar Arena. Es una solución de urgencia, aunque no es descartable que si funciona se alargue en el tiempo.

Adrián Colunga. Real Murcia

Colunga (Oviedo, 40 años) cuenta con una productiva carrera como futbolista, aunque está iniciando su carrera como técnico. Las bases del Mallorca y las del Real Murcia han sido sus primeros destinos, más allá de una experiencia profesional en la Primera División eslovaca, aunque tomar las riendas de un equipo descompuesto aunque con mimbres suficientes para pelear por el ascenso será su primer gran reto.

