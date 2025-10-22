Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda

José Otón Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:35 Comenta Compartir

De momento son solo buenas palabras, y ahora se tienen que convertir en hechos. Felipe Moreno, tras la decepción del pasado domingo, se fue directamente a Madrid tras el 0-2 del Ibiza para estar con su familia y resolver asuntos de trabajo de otra índole. El lunes y el martes le sirvieron para ir bajando las pulsaciones antes de regresar a Murcia este miércoles. Reunirse con Goiria era la prioridad, aunque el empresario cordobés trabaja en varios frentes relacionados con el club grana y con el Enrique Roca, donde quiere terminar de instalar las pantallas led en cada vomitorio, el segundo videomarcador de grandes proporciones y también dar los últimos retoques a la 'Zona Experience' de la grada lateral, ubicación que ya mostró en el último partido sus nuevos sillones VIP.

La hora fijada para reunirse con el director deportivo vasco eran las 13.00 horas, sobre todo porque tanto Goiria como sus acompañantes presenciaron el entrenamiento matinal en La Torre Golf y después departieron con los pesos pesados del vestuario en busca de soluciones para una crisis que ha pillado a todo el mundo a contrapié. Felipe Moreno quería escuchar de primera mano una valoración de la situación por parte de Goiria, y también quería saber qué medidas pretende tomar su director deportivo en los próximos días o semanas. Goiria le aseguró que tanto él como Etxeberria se sienten «confiados» en poder remontar la situación y que ambos han hecho un análisis profundo de la situación en busca de soluciones.

Saveljich, al que no le ha funcionado el tratamiento conservador, ha recaído de su lesión y será baja para el resto del curso

Felipe Moreno no va a tomar ninguna medida en los próximos días hasta ver la evolución del equipo grana frente al Eldense en el Pepico Amat, otro aspirante al ascenso que no ha iniciado el curso de la mejor manera. Prescindir de Etxeberria requiere hacer un gran desembolso económico, igual que rescindir los contratos de Goiria y sus colaboradores, pero el presidente grana le ha exigido una reacción inmediata para revertir la situación antes de que pelear por el ascenso sea una utopía.

En busca de un central

Etxeberria ha perdido definitivamente a uno de los futbolistas que partía como uno de los pilares básicos de su defensa. Y es que Esteban Saveljich, el central argentino con pasaporte montenegrino que cayó lesionado en el amistoso que el equipo grana disputó ante el Elche en el Enrique Roca, no ha superado sus problemas de rodilla con un tratamiento conservador que finalmente no ha funcionado.

El defensa, afectado del ligamento cruzado, ha intentado evitar el quirófano ya que de hacerlo se perderá lo que resta de temporada. Saveljich, que en noviembre de 2023 tuvo que pasar por el quirófano debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha cuando militaba en el Burgos, se ha resentido de la misma y ahora valoraría qué hacer. Después de varias semanas de recuperación volvió a entrenar con el grupo, pero volvió a sentir molestias y ha tenido que parar. Debido a esta lesión para el resto del curso, la entidad grana podría acudir al mercado de jugadores en paro para cubrir esta baja en el centro de la zaga.