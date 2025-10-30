La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Felipe Moreno y Asier Goiria se abrazan, ayer, en la despedida del director deportivo vasco. Andés Molina/ AGM

Felipe Moreno despide con honores a Goiria y pide tiempo para implantar un nuevo plan

«Hasta el lunes no trabajaremos en el nuevo proyecto y en cómo reorganizar lo que tenemos entre manos», afirma el presidente grana

José Otón

José Otón

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:41

Felipe Moreno ya tiene el corazón a prueba de bombas. Es lo que tiene empeñarse en salvar al Real Murcia y poner todo su ... tiempo en ello. Lo de las últimas horas en el club grana es una muestra más. Ayer, justo antes de dar una rueda de prensa difícil para poner fin a la etepa de Goiria al frente de la secretaría técnica murciana, el Supremo escupía una sentencia que no ha hecho tambalearse los cimientos de la entidad centenaria gracias, precisamente, a la anticipación del propio Felipe Moreno, que pagó más de dos millones de euros a De la Vega para evitar que el mexicano pudiera tomar los mandos de la entidad.

