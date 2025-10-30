Felipe Moreno despide con honores a Goiria y pide tiempo para implantar un nuevo plan

Felipe Moreno ya tiene el corazón a prueba de bombas. Es lo que tiene empeñarse en salvar al Real Murcia y poner todo su ... tiempo en ello. Lo de las últimas horas en el club grana es una muestra más. Ayer, justo antes de dar una rueda de prensa difícil para poner fin a la etepa de Goiria al frente de la secretaría técnica murciana, el Supremo escupía una sentencia que no ha hecho tambalearse los cimientos de la entidad centenaria gracias, precisamente, a la anticipación del propio Felipe Moreno, que pagó más de dos millones de euros a De la Vega para evitar que el mexicano pudiera tomar los mandos de la entidad.

Ayer Moreno dio la cara, a pecho descubierto, en 38 minutos en los que el cordobés aprobó con nota. El máximo mandatario despidió con honores a un dolido Asier Goiria y fortaleció la figura de Pedro Asensio y Adrián Colunga, los máximos exponentes de la buena marcha de la cantera. También disipó dudas sobre la llegada o no de Belmonte al Real Murcia y para terminar, tiró de transparencia mostrando comprobantes de todo el dinero que ha invertido en la entidad, atacando frontalmente a Ramos y Luna, sus máximos enemigos.

Un adiós amargo

Lo de Asier Goiria y su equipo fue un adiós duro y diferente ya que no es habitual ver cómo se despide un director deportivo tras ser cesado: «Hemos decidido poner fin a mi etapa como director deportivo del Real Murcia. Ha sido una decisión de mutuo acuerdo, tomada desde la responsabilidad y pensando siempre en lo mejor para la institución. Han sido meses intensos, con momentos muy bonitos y también con dificultades. Estuvimos muy cerca de lograr algo histórico, pero este año los resultados no han acompañado. En el fútbol, a veces, el trabajo y el esfuerzo no se reflejan en la tabla y hay que aceptarlo con humildad», dijo el vasco.

El de Amorebieta, solo horas antes, tuvo que cesar a un técnico en el que confiaba plenamente: «Etxeberria, además de un gran profesional es un amigo. No ha sido fácil para ninguno de los dos y siempre hemos actuado con honestidad, defendiendo al club por encima de todo. Estoy agradecido a la afición, al presidente y a la gente del club. Le deseo lo mejor a los que vengan, estoy convencido de que encontrarán el camino hacia arriba. Me voy con la conciencia tranquila».

El peor momento

Para Felipe Moreno no fue un trago fácil. «Las cosas a veces no tienen el final que deseamos, son muchas las circunstancias que nos han llevado a esta destitución. Todos estábamos preocupados, pero el día del Ibiza fue un gran palo. Ahí comenzamos a pensar que si las cosas no mejoraban rápido teníamos que tomar alguna decisión. Ése fue el punto de inflexión. Ha sido difícil, son gente que me han dejado huella, y en el fútbol ver eso es difícil», reconoce el presidente.

El empresario se sinceró: «Después del partido del Ibiza viví mi peor momento aquí después de dos años y medio. No quería irme del palco sin hablar con la gente. Tenemos que estar unidos, si no esto no sale para adelante. El Murcia debe ser de todos, y todos deben ser del Murcia». Pero Moreno, pese a la bronca de aquel día, no le echa en cara nada a los aficionados de explotaron tras el 0-2 y pidieron soluciones: «Si el fútbol fuera fácil, todo el mundo lo haría. Aquí es donde volcamos nuestra frustración, los problemas y es una forma de vida. Si el siguiente que se tiene que marchar soy yo, me marcharé. Yo ya lo dije; mientras tenga salud y me quieran, aquí estaré. Pero el día que una de las dos cosas me fallé, yo me marcharé, no hace falta que me lo digan, tendré la maleta preparada», reconoce.

Moreno dio ánimos a Colunga: «Va a tener su oportunidad; tiene ilusión y fuerza. Puede que el técnico esté en casa»

Ahora toca recomponer la estructura deportiva y tomar nuevas decisiones tras dos resbalones deportivos, el de Javier Recio y ahora el del propio Asier Goiria: «De momento no buscamos a nadie, vamos a resetear, tranquilizarnos, la Copa el Rey es importantísima para el club y hay que pasar. Y el domingo, sin tiempo para respirar, iremos a Sevilla. Hasta el domingo por la tarde o el lunes no nos pondremos a trabajar en el nuevo proyecto y en ideas para reorganizar lo que tenemos entre manos», adelanta.

No obstante, Felipe Moreno no da la temporada por perdida y aseguró que «he visto subir muchos sextos en Segunda y quintos en Primera Federación. Quiero reflexionar, lo mismo tenemos que cambiar el modelo e ir a una especie de comisión deportiva. Pero no lo sé, tenemos que estar con los pies en el suelo, saber lo que queremos», aseguró el máximo mandatario grana, que reconoció que Adrián Colunga, que reemplazará de forma temporal a Etxeberria en el banquillo, tendrá una oportunidad de quedarse hasta el final de la temporada.

Gente de la casa

De hecho, dirigió ayer su segundo entrenamiento al frente del primer equipo grana. El asturiano está motivado y cuenta con el respaldo del propio Felipe Moreno y de Pedro Asensio, director de la cantera grana. «Si sale bien lo de la Copa y lo de Sevilla, Colunga va a tener su oportunidad. En la vida todos tenemos que tener oportunidades. Tiene ilusión y fuerza, a lo mejor al entrenador lo tenemos en casa. Ojalá salgan las cosas bien. El lunes veremos lo que hacemos». El objetivo del Imperial es subir a Segunda Federación, aunque si Colunga «lo hace bien en el primer equipo se quedará. Pedro Asensio tiene la situación controlada y cuando yo pienso una cosa, él lo ha pensado antes. La cantera está muy bien». El director de cantera, de hecho, apunta a estar más cerca que hasta ahora del que pueda ser nuevo director deportivo: «En cualquier estructura deportiva que formemos estará, es un auténtico crack y una persona con una gran visión».