La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Etxeberria, en un entrenamiento del Murcia. Nacho García
Fútbol

Los extremos, un puesto gafado en el Real Murcia

Etxeberria no podrá contar en Algeciras con Zeka y Bustos, que no entrenó el martes y el miércoles aquejado por problemas físicos

José Otón

José Otón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:52

El Real Murcia no está teniendo suerte con las lesiones. De hecho, su enfermería ha estado llena prácticamente desde que arrancó la pretemporada, aunque la ... vuelta de Moyita y Antonio David en las últimas semanas ha aliviado los problemas en la medular grana. Para tapar las bajas de Saveljich y Antxon Jaso en el centro de la defensa el preparador vasco puede tirar de Héctor o Andrés López, que sale de lesión, y también de los mediocentros Sekou o el propio Antonio David. Para la mediapunta Etxeberria no va a echar demasiado de menos al holandés Schalk ya que para esa posición cuenta con futbolistas como Ekain, Juan Carlos Real, Isi Gómez e incluso Palmberg.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  3. 3

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  4. 4

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  5. 5

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  6. 6 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  7. 7 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  8. 8

    La jubilación flexible que plantea la Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo
  9. 9 El resort murciano Altaona se sitúa entre los tres principales destinos residenciales europeos
  10. 10

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los extremos, un puesto gafado en el Real Murcia

Los extremos, un puesto gafado en el Real Murcia