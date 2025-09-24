Los extremos, un puesto gafado en el Real Murcia
Etxeberria no podrá contar en Algeciras con Zeka y Bustos, que no entrenó el martes y el miércoles aquejado por problemas físicos
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:52
El Real Murcia no está teniendo suerte con las lesiones. De hecho, su enfermería ha estado llena prácticamente desde que arrancó la pretemporada, aunque la ... vuelta de Moyita y Antonio David en las últimas semanas ha aliviado los problemas en la medular grana. Para tapar las bajas de Saveljich y Antxon Jaso en el centro de la defensa el preparador vasco puede tirar de Héctor o Andrés López, que sale de lesión, y también de los mediocentros Sekou o el propio Antonio David. Para la mediapunta Etxeberria no va a echar demasiado de menos al holandés Schalk ya que para esa posición cuenta con futbolistas como Ekain, Juan Carlos Real, Isi Gómez e incluso Palmberg.
El problema, de cara a la visita a Algeciras del domingo (18.15 horas), lo tiene en los extremos. Cabe recordar que Zeka, el atacante albanokosovar, tiene un problema en la rodilla y su posición en la derecha la ocupa Pedro Benito. En la izquierda Bustos se retiró con problemas musculares en el duelo frente al Villarreal B y tras no entrenar ni martes ni miércoles, todo apunta a que será baja en el Nuevo Mirador y que lo tendrán que suplir o el canterano Sarabia o Pedro León a pierna cambiada.
Alineación indebida
Además, Joseba Etxeberria tiene que llevar cuidado con no incurrir en alineación indebida ya que futbolistas como Palmberg, Sekou, Sarabia y Héctor tienen ficha del filial y el Real Murcia siempre deberá tener hasta 7 futbolistas con ficha del primer equipo sobre el terreno de juego.
