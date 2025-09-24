Los extremos, un puesto gafado en el Real Murcia

El Real Murcia no está teniendo suerte con las lesiones. De hecho, su enfermería ha estado llena prácticamente desde que arrancó la pretemporada, aunque la ... vuelta de Moyita y Antonio David en las últimas semanas ha aliviado los problemas en la medular grana. Para tapar las bajas de Saveljich y Antxon Jaso en el centro de la defensa el preparador vasco puede tirar de Héctor o Andrés López, que sale de lesión, y también de los mediocentros Sekou o el propio Antonio David. Para la mediapunta Etxeberria no va a echar demasiado de menos al holandés Schalk ya que para esa posición cuenta con futbolistas como Ekain, Juan Carlos Real, Isi Gómez e incluso Palmberg.

El problema, de cara a la visita a Algeciras del domingo (18.15 horas), lo tiene en los extremos. Cabe recordar que Zeka, el atacante albanokosovar, tiene un problema en la rodilla y su posición en la derecha la ocupa Pedro Benito. En la izquierda Bustos se retiró con problemas musculares en el duelo frente al Villarreal B y tras no entrenar ni martes ni miércoles, todo apunta a que será baja en el Nuevo Mirador y que lo tendrán que suplir o el canterano Sarabia o Pedro León a pierna cambiada.

Alineación indebida

Además, Joseba Etxeberria tiene que llevar cuidado con no incurrir en alineación indebida ya que futbolistas como Palmberg, Sekou, Sarabia y Héctor tienen ficha del filial y el Real Murcia siempre deberá tener hasta 7 futbolistas con ficha del primer equipo sobre el terreno de juego.