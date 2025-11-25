La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Raúl Moro, junto a Gustavo Pomar, en un El Ejido-Murcia de 2016. José Otón

El expresidente del Murcia Raúl Moro, condenado por blanqueo y delitos contra Hacienda

Era uno de los investigados por un fraude fiscal de más de 154 millones en la tributación de IVA en el marco de una causa de hidrocarburos

José Otón

José Otón

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:01

La Audiencia Nacional ha condenado a Hafes y a 14 directivos, entre ellos el expresidente del Real Murcia Raúl Moro, por pertenencia a organización criminal, delitos contra Hacienda y blanqueo. Todos ellos estaban investigados por un fraude fiscal de más de 154 millones en la tributación de IVA en el marco de una causa de hidrocarburos, conocida como 'Operación Drake'.

En dicha operación se investigaron 292 sociedades, 150 personas físicas, 1.085 cuentas bancarias y se llevaron a cabo registros en 22 domicilios. Moro desembarcó en el Real Murcia en noviembre de 2016 y se marchó antes de los dos años. En julio de 2024 fue detenido en Guadalajara (México) e ingresó en prisión provisional tras ser entregado a España.

Moro era el administrador de una de las sociedades que fue utilizada para vender grandes cantidades de gasolina que le proveía Hafesa Energía, bajando su precio por debajo del mercado para su comercialización masiva y sin pagar el IVA generado. De hecho, ha sido condenado a seis meses de cárcel por pertenencia a organización criminal, con la atenuante de su confesión, a otros seis meses y una multa de 1.075.062 euros por blanqueo y a un año y 344.894 euros de multa por un delito contra Hacienda. Moro reconoció su participación en los hechos, identificó a algunos de los acusados y facilitó documentación sobre el fraude.

Adelantado en LA VERDAD

En diciembre de 2016 LA VERDAD adelantó que la Agencia Tributaria reclamaba a Vecasur el pago de 10,2 millones de euros. El propietario y administrador único de esta empresa era Moro. Hacienda reclamó a los clientes de Vecasur los pagos pendientes con esta sociedad con el fin de llegar a cobrar estos 10,2 millones. Hacienda hizo llegar a estos clientes, entre ellos varias empresas murcianas, un documento de pago, el Modelo 008, bajo el concepto 'Ingreso de embargo de créditos comerciales'.

