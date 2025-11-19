El exmurcianista Abel Gómez, cuestionado en el Antequera, se la juega en la visita pimentonera

El Real Murcia va a jugar un partido a cara de perro en El Maulí el próximo sábado (14.00 horas) ante un equipo ... que quiere escapar de la zona de descenso. De hecho, el Antequera ocupa el decimosexto lugar y con un solo punto menos que los granas buscará salir de la zona más caliente de la tabla y meter a los pimentoneros. El cuadro malagueño suma 13 puntos y su mayor problema es que de doce partidos ha ganado solo dos y ha empatado siete. De hecho, solo ha perdido tres, una cifra menor de la que acumulan ocho de los conjuntos que están por encima en la clasificación del grupo 2, incluido el conjunto de Adrián Colunga. Además, el Antequera ha marcado 12 goles y ha recibido 11, mejor bagaje que los granas, que anotaron 11 y recibieron 13.

No obstante, Abel Gómez, técnico blanquiverde, está en la cuerda floja. El exjugador murcianista no consigue reflotar en la tabla a un equipo que, desde que ascendió de forma brillante a Primera Federación hace dos campañas, ha firmado dos buenos cursos en el primer escalón. En la campaña 2023-24 acabó la liga en octava posición, justo por detrás del Real Murcia de Pablo Alfaro, mientras que el pasado ejercicio 2024-25 acabó la liga regular en la quinta plaza y jugó la primera eliminatoria de 'playoff' de ascenso ante la Ponferradina de Javi Rey, segundo del grupo 1, que logró pasar gracias a su mejor clasificación en la competición regular.

El Antequera llega a este duelo sumando 3 puntos de 12 tras empatar frente al Villarreal B, Hércules y Sevilla B, y perder en el Nuevo Mirador de Algeciras, una racha distinta a la del equipo grana, que acumula 8 de 12.

Beto Company, al Hércules

El Hércules, tras perder de forma contundente ante el Eldense el pasado fin de semana, decidió destituir a Rubén Torrecilla, un entrenador que cumplía su tercera campaña en el cuadro alicantino y que lo ascendió a Primera Federación en el ejercicio 2023-24. Su sustituto, que se ha impuesto al exgrana Fran Fernández, será Beto Company, un entrenador valenciano de 46 años con una amplia trayectoria en el fútbol modesto y que la pasada campaña dio la campanada dirigiendo al Andorra. Lo hizo en los últimos 18 partidos de liga regular y también en los cuatro de 'playoff' ante el Ibiza y Ponferradina consiguiendo el ascenso a Segunda. Eso sí, Gerard Piqué, dueño del club, apostó por Ibai Gómez para esta campaña.