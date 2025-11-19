La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Abel Gómez, dirigiendo una sesión de entrenamiento. ANTEQUERA C. F.

El exmurcianista Abel Gómez, cuestionado en el Antequera, se la juega en la visita pimentonera

José Otón

José Otón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:49

Comenta

El Real Murcia va a jugar un partido a cara de perro en El Maulí el próximo sábado (14.00 horas) ante un equipo ... que quiere escapar de la zona de descenso. De hecho, el Antequera ocupa el decimosexto lugar y con un solo punto menos que los granas buscará salir de la zona más caliente de la tabla y meter a los pimentoneros. El cuadro malagueño suma 13 puntos y su mayor problema es que de doce partidos ha ganado solo dos y ha empatado siete. De hecho, solo ha perdido tres, una cifra menor de la que acumulan ocho de los conjuntos que están por encima en la clasificación del grupo 2, incluido el conjunto de Adrián Colunga. Además, el Antequera ha marcado 12 goles y ha recibido 11, mejor bagaje que los granas, que anotaron 11 y recibieron 13.

