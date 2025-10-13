La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joseba Etxeberria. LV

Etxeberria ha utilizado a 27 futbolistas en esta liga, cuatro de ellos pertenecientes a la cantera del Real Murcia

José Otón

José Otón

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:50

Comenta

No se puede decir que Joseba Etxeberria no haya probado diferentes caminos en busca de la victoria. De hecho, el técnico grana ha utilizado en ... las siete jornadas de liga disputadas hasta 27 jugadores futbolistas entre la primera plantilla y los jugadores del filial que trabajan actualmente a las órdenes del vasco. El último ha sido Kayode, un futbolista nigeriano que llegó la pasada campaña para pelear por la permanencia en División de Honor del Murcia Promises, segundo equipo juvenil de la entidad grana que finalmente logró su objetivo. El Real Murcia no contaba con un futbolista de esta nacionalidad desde el ejercicio 2017-18, cuando Macauley Chrisantus disputó 16 partidos y marcó 6 goles con la camiseta grana.

