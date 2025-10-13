Etxeberria ha utilizado a 27 futbolistas en esta liga, cuatro de ellos pertenecientes a la cantera del Real Murcia

No se puede decir que Joseba Etxeberria no haya probado diferentes caminos en busca de la victoria. De hecho, el técnico grana ha utilizado en ... las siete jornadas de liga disputadas hasta 27 jugadores futbolistas entre la primera plantilla y los jugadores del filial que trabajan actualmente a las órdenes del vasco. El último ha sido Kayode, un futbolista nigeriano que llegó la pasada campaña para pelear por la permanencia en División de Honor del Murcia Promises, segundo equipo juvenil de la entidad grana que finalmente logró su objetivo. El Real Murcia no contaba con un futbolista de esta nacionalidad desde el ejercicio 2017-18, cuando Macauley Chrisantus disputó 16 partidos y marcó 6 goles con la camiseta grana.

Eso sí, hay alguno de los nuevos fichajes que están muy por debajo de los guarismos previstos, ya sea por motivos deportivos o físicos. Como Zeka, que apenas ha jugado 11 minutos y está lejos de volver, Schalk, que suma 83 y solo participó en tres partidos, o Antonio David, que pese a estar disponible el pasado sábado no disputó ni un minuto, y eso que Sekou, que le ha quitado el puesto, vio una tarjeta amarilla previa a su expulsión. Kayode, tras Héctor, Seyram y Sarabia es el cuarto futbolista de las categorías inferiores granas que juega en el Real Murcia de Etxeberria en partido oficial, aunque ninguno de ellos se ha afianzado en un once titular que cambia cada semana.

Solo una puerta a cero

El Murcia no es tan fiable como el pasado curso, un conjunto acostumbrado a dejar su portería a cero, sobre todo en las dos últimas temporadas. En este curso, la tendencia es la contraria ya que el equipo grana solo ha dejado una vez su puerta a cero. Fue ante el Torremolinos, el único duelo que los pimentoneros han ganado este año.