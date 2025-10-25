La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Etxeberria, dirigiendo un entrenamiento del Real Murcia en el Pinatar Arena. NACHO GARCÍA
Fútbol | Primera RFEF

Etxeberria quiere evitar otra despedida en el Eldense - Real Murcia

En su carrera como entrenador ha sido cesado dos veces: en su segundo curso en el Tenerife y en Eibar, solo meses después de acariciar el ascenso

José Otón

José Otón

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:40

Joseba Etxeberria tiene mili, no es un novato en el mundo del fútbol. Las ha visto de todos los colores. Mantiene un discurso firme, sin ... altibajos y rara vez se sale del guion previsto, por mucho que las preguntas vayan cargadas de intención y mala leche. Se le nota que lo han entrevistado muchas veces, que ha tenido que hablar en público en situaciones complicadas y que no se arruga en los momentos de tensión, como el que está viviendo en el Real Murcia, donde está en la diana de los aficionados. «Entiendo el enfado y el nerviosismo de todas las partes, de la afición, del presidente, de nosotros y de los jugadores. El objetivo es común», asegura en relación a un entorno del que no vive alejado.

