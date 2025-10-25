Etxeberria quiere evitar otra despedida en el Eldense - Real Murcia

Joseba Etxeberria tiene mili, no es un novato en el mundo del fútbol. Las ha visto de todos los colores. Mantiene un discurso firme, sin ... altibajos y rara vez se sale del guion previsto, por mucho que las preguntas vayan cargadas de intención y mala leche. Se le nota que lo han entrevistado muchas veces, que ha tenido que hablar en público en situaciones complicadas y que no se arruga en los momentos de tensión, como el que está viviendo en el Real Murcia, donde está en la diana de los aficionados. «Entiendo el enfado y el nerviosismo de todas las partes, de la afición, del presidente, de nosotros y de los jugadores. El objetivo es común», asegura en relación a un entorno del que no vive alejado.

En sus más de quince años como futbolista vio a muchos de sus entrenadores en la cuerda floja por los malos resultados, cuestionados. Y a algunos caer antes de tiempo. En su último curso en la Real Sociedad vio como cesaban al mítico Toshack, que fue reemplazado por Iriarte. Y en su primer año en el Athletic de Bilbao también le salió cruz al serbio Stepanovic. Años después Etxeberria también comprobó en el club rojiblanco lo mal que lo pasó Mendilibar, que en el curso 2005-2006 fue cambiado por Clemente. O Sarriugarte, que le dejó su sitio en a Mané unos meses después.

Como técnico, el actual preparador grana también sabe lo que es firmar años brillantes e irse a la calle antes de tiempo. Entre los momentos felices, su primera media campaña en el Tenerife y sus dos ejercicios seguidos en el filial del Athletic con un 'playoff' a Segunda. También el curso 2023-24 con el Eibar en el que el Oviedo, en los 'playoff', le apeó de ascender a Segunda. Entre los malos recuerdos, sus dos destituciones: en el Tenerife cuando solo se habían disputado cinco jornadas de liga en Segunda en las que solo sumó tres empates y dos derrotas, y también en el propio Eibar, cuando cayó en la jornada 27 tras perder en Castellón por 2-0. Precisamente fue cesado apenas un día más tarde, cuando presenciaba un encuentro del Real Murcia en el estadio Enrique Roca.

«Yo sé cómo funciona el fútbol y los resultados son los que mandan, entiendo el enfado y el nerviosismo de todas las partes, de la afición y del presidente»

Revertir la tendencia

Etxeberria parece mirar poco a lo de fuera: «Hay que tener madurez profesional, pero yo pongo el foco en el día a día y en entrenar duro. Yo sé cómo funciona el fútbol y los resultados son los que mandan, pero el trabajo que hace el equipo no se está viendo reflejado en los resultados. En las ocho jornadas solo el Atlético de Madrid tiró a puerta más que nosotros», reivindica.

Al menos, el entrenador grana reconoce que el de mañana en Elda (12.00 horas) no es un partido más y que puede ser un cara o cruz para él: «No me parece una exageración, nosotros lo afrontamos como una final. Sabemos la situación que es. Necesitamos una victoria para cambiar el rumbo. Si lo hacemos, todo lo que hemos hecho bien tendrá valor. Es un partido trascendental y tenemos que ganar. La plantilla está responsabilizada, es una situación muy delicada, estamos sufriendo mucho, pero estamos juntos y somos un equipo. De salir de esta situación en el futuro seremos más fuertes».

Etxeberria dice que conoce el problema, pero no acierta a ponerle solución: «El diagnóstico está muy claro; debemos seguir insistiendo en lo que hacemos y en estar acertados, que es lo que nos está condenando. Es imposible que sigamos teniendo un porcentaje de eficacia tan bajo haciendo tantas ocasiones, y con poco nos hacen daño. Nos falta algo más en las áreas», reconoce. La vuelta al trabajo después de la derrota ante el Ibiza ha sido dura, pero reconfortante: «Después del golpe del otro día había que resetear, y más tras quedarnos con uno más en el minuto diez y encima perder el partido. La semana ha sido exigente, hay que trabajar duro y el domingo tenemos una oportunidad».

«Saveljich recayó y son malas noticias; el mercado de enero no me preocupa, diciembre está muy lejos. Debemos centrarnos en los jugadores que están»

El preparador de Elgoibar reconoce la noticia adelanta por LA VERDAD que afecta a la rodilla de Saveljich: «Recayó la semana pasada y habrá que esperar un poco, pero son malas noticias», vaticina, en relación a una dolencia que va a hacer que el zaguero argentino no vuelva a jugar en lo que resta de temporada. Para esta semana podría regresar Schalk a la convocatoria después de jugar hace más de un mes sus últimos minutos de grana en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Zeka, que cayó en la primera jornada en Marbella, tampoco estará. Igual que Antxon, que aunque en un mes puede estar listo para entrenar, no podrá volver a competir hasta enero.

Pero si hay una baja que puede doler es la de David Vicente, sustituido el pasado domingo en el descanso del Real Murcia-Ibiza debido a molestias en el pubis. El lateral maño estaba ocupando la posición de carrilero en el dibujo de tres centrales de Etxeberria, lo que podría provocar que el técnico vasco cambie de plan: «Con cualquiera de los dos dibujos el objetivo es el mismo: buscar la portería contraria. No creo que el problema sea la forma de jugar ni los sistemas de juego. Los datos están claros: el porcentaje de acierto es increíblemente bajo con los atacantes que tenemos. Estamos en una racha malísima, están siendo semanas duras, pero las podemos cambiar».

«El de Elda es un partido trascendental y tenemos que ganar. La situación es delicada y el porcentaje de acierto es muy bajo con los atacantes que tenemos, el sistema no es el problema»

El presidente, en Pinatar

Felipe Moreno estuvo presente ayer en la fase final del entrenamiento del equipo grana en La Torre Golf perteneciente al complejo Pinatar Arena situado en Balsicas. Departió con algunos futbolistas de la plantilla, y también con los miembros del cuerpo técnico grana. «El foco está en nosotros, tenemos que dar nuestra mejor versión, dar un plus todos», dice Etxeberria, que también reconoce que con Goiria y su equipo «las conversaciones son fluidas, siempre ha habido conexión con la dirección deportiva. Estamos en contacto diario». Etxeberria no piensa en los posibles refuerzos: «Lo que menos me preocupa es el mercado, diciembre está muy lejos. Debemos centrarnos en los jugadores que están disponibles», asegura el vasco.

El cuarto peor arranque grana, con 6 puntos de 24, de todo el siglo XXI El Real Murcia solo firmó tres veces un arranque peor que el actual en todo el siglo XXI. El que trae peor recuerdo a la afición grana, a estas alturas de campeonato, es el de la campaña 2004-05, en Segunda, con Manolo Preciado en el banquillo. Los granas sumaron 4 puntos de 24 posibles y tras ocho partidos ya eran colistas. El técnico cántabro aguantó hasta la jornada 13. El siguiente en la lista de los peores inicios es el de la campaña 2008-09, cuando el Real Murcia de Clemente hizo, tras ocho partidos, apenas 5 puntos de 24. Mismos guarismos que los de Peiró en Primera en la temporada 2003-04, otro curso que acabó en descenso. El de Etxeberria suma 6 de 24 posibles.

Un Eldense fiable en casa examina a un Real Murcia que no gana a domicilio

El Real Murcia de Etxeberria tiene una misión innegociable: conseguir su primera victoria como visitante al quinto intento. Hasta el momento los granas únicamente han sumado 1 punto de 12 posibles lejos del Enrique Roca y han ido de más a menos en este aspecto. Su puesta en escena en Marbella en la primera jornada fue inmejorable, aunque con el paso de los minutos fue mostrando grietas en defensa que propiciaron la remontada del equipo malagueño, por detrás en el marcador desde el minuto dos.

Tras ganar al Torremolinos en casa llegó la visita a la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Tras una mala primera parte los granas se adelantaron en la segunda y pudieron sentenciar con varias ocasiones claras. Pero el 0-2 no llegó y sí el 1-1 en la última jugada del partido. En las dos siguientes salidas el Real Murcia mostró su peor versión ante el Algeciras y el Tarazona, dos derrotas que demostraron que el conjunto grana no tiene nada que ver, a domicilio, con el del año pasado, que a estas alturas de la competición ya sumaba 9 puntos de 12 tras ganar en Sevilla, Alcoy y Huelva, y dejarse solo los tres puntos ante el Hércules en el Rico Pérez.

El equipo grana no tendrá una papeleta fácil en el Pepico Amat, donde quiere ser el primer equipo en llevarse los tres puntos del campo alicantino. Hasta el momento el Eldense ha sido un equipo fuerte en casa, donde ha jugado solo tres partidos como local ante el Villarreal B, Sevilla Atlético y Torremolinos. Solo el cuadro malagueño consiguió llevarse un punto tras un duelo cargado de goles (3-3). Los alicantinos, en total, solo han perdido dos partidos de los ocho disputados, mientras que han empatado otros cuatro. 10 puntos suma este recién descendido, un bagaje que no ha bastado para que los nuevos propietarios del club, un grupo inversor internacional representado por Carolina Holguín Tafur, que se conviertió en la primera presidenta en la historia del Eldense. Un grupo con convenios con equipos de Colombia y Suiza y que tiene como director deportivo al exfutbolista grana Mario Rosas.

Un viejo conocido

El exfutbolista malagueño aterrizó en el Real Murcia en el curso 2009-10. Lo hizo como un futbolista que criado en La Masía, pudo haberse codeado con los grandes del fútbol español, aunque nunca terminó de explotar su calidad. Al Enrique Roca llegó desde el Castellón, donde su rendimiento fue alto. Pero en Murcia no encontró su sitio y apenas participó en 23 partidos de liga, solo 8 de ellos de titular. Tan solo jugó tres completos y los problemas físicos marcaron un año que acabó en descenso.