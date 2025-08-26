La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores granas se refrescan en Pinatar Arena. G. CARRIÓN / AGM
Fútbol

Etxeberria, pendiente de Moyita, Andrés López, Zeka, Cadorini y Antonio David para el debut del Real Murcia

El equipo grana, que disputa hoy un amistoso frente a su filial, cuenta con algunos tocados a seis días del estreno liguero en Marbella

José Otón

José Otón

Martes, 26 de agosto 2025, 23:54

Ya solo quedan seis días para el estreno liguero del Real Murcia. Será el próximo lunes en Marbella (21.30 horas) y los aficionados ... granas que no viajen a tierras andaluzas podrán seguirlo a través del canal 52 de Movistar Plus. Pero antes el técnico Joseba Etxeberria quiere hacer las últimas pruebas. Por eso el primer equipo grana se medirá hoy al Imperial, su filial, a partir de las seis de la tarde en Pinatar Arena y con entrada gratuita para los seguidores murcianistas. Un buen test para poner a prueba a la plantilla grana que cuenta con algunos jugadores tocados, y también a los jugadores del segundo equipo que han dejado buenas sensaciones esta pretemporada y tienen opciones de tener minutos en Primera Federación.

