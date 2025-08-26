Etxeberria, pendiente de Moyita, Andrés López, Zeka, Cadorini y Antonio David para el debut del Real Murcia

Ya solo quedan seis días para el estreno liguero del Real Murcia. Será el próximo lunes en Marbella (21.30 horas) y los aficionados ... granas que no viajen a tierras andaluzas podrán seguirlo a través del canal 52 de Movistar Plus. Pero antes el técnico Joseba Etxeberria quiere hacer las últimas pruebas. Por eso el primer equipo grana se medirá hoy al Imperial, su filial, a partir de las seis de la tarde en Pinatar Arena y con entrada gratuita para los seguidores murcianistas. Un buen test para poner a prueba a la plantilla grana que cuenta con algunos jugadores tocados, y también a los jugadores del segundo equipo que han dejado buenas sensaciones esta pretemporada y tienen opciones de tener minutos en Primera Federación.

Entre los que no están al cien por cien aparecen Moyita y Andrés López, que ayer no se ejercitaron con normalidad, y también Zeka y Cadorini, que están con molestias. También llega con falta de entrenamientos el mediocentro Antonio David, que acumula varios días de baja tras sufrir un virus estomacal, aunque poco a poco volverá a la dinámica del primer equipo. En todo caso, el Real Murcia, tras el amistoso de esta tarde, descansará el jueves para entrenar de forma continuada el viernes, sábado y domingo antes de partir a Marbella, donde iniciará su andadura en la campaña 2025-26.

Además, ya están a la venta las entradas para la presentación del equipo grana ante el Elche del próximo 4 de septiembre. Un choque, denominado 'Trofeo Enrique Roca', en el que los más de 16.000 socios granas no pagarán y en el que los aficionados que no lo sean dispondrán de entradas por 20 euros. Los socios que quieran adquirir localidades adicionales las tendrán a un precio de 15 euros. La presentación del equipo será a las 19.45 y el choque a las 20.30 horas.