Joseba Etxeberria, en el túnel que conduce al terreno de juego del Enrique Roca. Andrés Molina / AGM
Real Murcia

Etxeberria: «Nuestro objetivo es ascender. Cuanto mejor sea la plantilla, mejor»

El conjunto grana sigue a la espera de la llegada de Flakus y el técnico asegura que «esta temporada vamos a hacer muchos goles»

David Soria

David Soria

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:20

Son días de cosquilleos en el Real Murcia. Inmerso en las últimas horas del mercado y a las puertas de una temporada muy ilusionante, el ... nuevo equipo de Joseba Etxeberria se prepara para buscar el lunes en Marbella los primeros tres puntos en juego con el nombre propio de David Flakus y su esperada vuelta a Murcia como punto de atención. «Ya veremos lo que pasa. Nuestra ambición es máxima. Nuestro objetivo es ascender. Cuanto mejor sea la plantilla, mejor para todos», señaló el entrenador en la previa.

