Etxeberria: «Nuestro objetivo es ascender. Cuanto mejor sea la plantilla, mejor»

Son días de cosquilleos en el Real Murcia. Inmerso en las últimas horas del mercado y a las puertas de una temporada muy ilusionante, el ... nuevo equipo de Joseba Etxeberria se prepara para buscar el lunes en Marbella los primeros tres puntos en juego con el nombre propio de David Flakus y su esperada vuelta a Murcia como punto de atención. «Ya veremos lo que pasa. Nuestra ambición es máxima. Nuestro objetivo es ascender. Cuanto mejor sea la plantilla, mejor para todos», señaló el entrenador en la previa.

Con tantos años en el fútbol, admitió que «estas últimas horas suelen ser movidas. Me consta que la dirección deportiva está trabajando duro. La comunicación es muy directa. Siempre hay que estar alerta para mejorar». Al mismo tiempo, recordó que «tampoco queremos que sea una plantilla muy extensa porque creemos que eso hace que se gane calidad en el día a día. Por otro lado, se deja una ventana abierta para el filial».

También ha sido un verano de cambio en el estilo del equipo. «Lo más importante es que todo el mundo tenga claro el modelo de juego. Estoy muy contento de cómo han ido asimilando lo que queremos. Más allá de los resultados de pretemporada, que no han sido malos, las sensaciones son que estamos preparados para la competición».

El técnico profundizó sobre esa nueva manera de jugar, más al ataque: «Nuestra forma de defender hacia adelante siendo un equipo muy presionante y jugando el mayor tiempo posible en campo rival tiene sus riesgos. Creo que tenemos defensas ganadores en el juego aéreo y rápidos. De vez en cuando vamos a tener algún susto pero es un peaje que vamos a pagar con gusto. Tenemos una idea muy ofensiva y la forma de defender es esa».

Cantera en Marbella

A la espera del retorno de Flakus, el técnico ya se mostró optimista en ataque con jugadores como Pedro Benito, Ekain o Schalk: «Estoy convencido de que esta temporada vamos a hacer muchos goles». El técnico no ha podido contar en los últimos amistosos con jugadores como Andrés, Antonio David, Moya, Zeka o el propio Schak. «Son molestias lógicas en una pretemporada. Nada grave», explicó. Eso abrirá las puertas a los jugadores de las bases. Etxeberria confirmó que viajarán Héctor, Alonso Yoldi, Sarabia y Seyram.