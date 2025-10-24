Etxeberria se la juega en Elda: «Sé como funciona el fútbol y los resultados mandan, pero me centro en el día a día» El técnico vasco ve en el choque en el Pepico Amat «una oportunidad» e insiste en que el mal del Real Murcia es el porcentaje de acierto «increíblemente bajo» de los atacantes granas

Es una de las semanas más importantes para Joseba Etxeberria desde que llegó al Real Murcia. De hecho, aunque nadie desde dentro del club lo diga públicamente, el técnico vasco se la juega en Elda: «Hay que tener madurez profesional, pero yo pongo el foco en el día a día y entrenar duro. Yo sé cómo funciona el fútbol y los resultados son los que mandan y el trabajo que está haciendo el equipo no se está viendo reflejado en los resultados. En las ocho jornadas solo el Atlético de Madrid tiró a puerta más que nosotros», asegura el técnico de Elgoibar.

Etxeberria sabe en lo que tiene que mejorar su equipo: «El diagnóstico está muy claro, debemos seguir insistiendo en lo que hacemos y estar acertados, que es lo que nos está condenando. Es imposible que sigamos teniendo un porcentaje de eficacia tan bajo haciendo tantas ocasiones, y con poco nos están haciendo daño. Nos falta algo más en las áreas», reconoce. La vuelta al trabajo después de la derrota ante el Ibiza ha sido dura, pero reconfortante: «Después del golpe del otro día había que resetear, y más tras quedarnos con uno más en el minuto diez y encima perder el partido. La semana ha sido exigente, hay que trabajar duro y el domingo tenemos una oportunidad».

Noventa minutos trascendentales

El técnico grana no oculta que lo del domingo en Elda es una final: «No me parece exageración, nosotros lo afrontamos como una final. Sabemos la situación que es. Necesitamos una victoria para cambiar el rumbo. Si lo hacemos, todo lo que hemos hecho bien se sumaría. Es un partido trascendental y tenemos que ganar. La plantilla está responsabilizada, es una situación muy delicada, estamos sufriendo mucho y todos juntos, somos un equipo. En el futuro nos vemos fuertes», alega el vasco en favor de sus futbolistas.

También ha reconocido la noticia adelantada por LA VERDAD que afecta a la rodilla de Saveljich: «Recayó la semana pasada de la rodilla y habrá que esperar un poco, pero son malas noticias», reconoce. Para esta semana podría regresar Schalk, e incide en que el sistema de juego no es problema: «Con cualquiera de los dos el objetivo es el mismo: buscar la portería contraria. No creo que el problema sea la forma de jugar ni los sistemas de juego. Los datos están claros: el porcentaje de acierto es increíblemente bajo con los atacantes que tenemos. Estamos en una racha malísima, están siendo semanas duras, pero la podemos cambiar».