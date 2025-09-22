Etxeberria y Goiria, una pareja a prueba de malos comienzo de temporada

Dice el refrán que lo que mal empieza, mal acaba. Pero no siempre tiene que ser cierto. El Real Murcia solo ha ganado un partido ... de los primeros cuatro y el pasado viernes estuvo a punto de sumar su segunda derrota en la liga. Lleva cinco puntos y el equipo necesita mejorar para estar a la altura de sus objetivos y aspirar a lo máximo. Eso sí, los responsables de este equipo, el director deportivo Asier Goiria y el entrenador Joseba Etxeberria, ya saben lo que es comenzar una temporada de manera torcida y rehacerse del mejor modo posible, incluso en escenarios mucho más negativos que el actual. Una experiencia de la que sacar partido en estos momentos.

En el caso de Asier Goiria, este ejemplo de resurrección le llegó en el Amorebieta en la temporada 2022-23. El club de Urritxe, recién descendido de Segunda División, empezó la Liga tan mal que después de las primeras siete jornadas era colista del grupo 2 de Primera Federación, que ese año compartió con el Real Murcia. Apenas sumó una victoria y sufrió hasta cuatro derrotas, tanto fuera como en casa. El balance era de cinco puntos de 21 posibles, a 11 de distancia del Eldense, líder.

LOS DATOS Amorebieta 22-23 Con Asier Goiria de director deportivo, era colista en la jornada 7 y terminó subiendo como campeón.

Eibar 23-24 Etxeberria sufrió cuatro derrotas en cinco partidos en Ipurua, pero se quedó a un punto de ascender.

Real Murcia 25-26 Los granas suman una victoria en cuatro partidos, con dos empates y una derrota.

Pero tras otra derrota más en Castellón, a partir de la jornada 10 llegó la reacción con hasta nueve partidos seguidos sin perder con cinco victorias. Y ya en la segunda vuelta solo fue superado en una ocasión con una racha incluida de seis triunfos. Uno de ellos fue un partido fundamental ante el Eldense. Los de Goiria y Mujika ganaron y lograron empatar a puntos a final de temporada con el cuadro alicantino y ascendieron de manera directa como campeones de grupo a Segunda gracias a la diferencia de goles particular.

Mal aterrizaje

Por su parte, Joseba Etxeberria estuvo a punto de repetir la remontada, pero esta vez rumbo a Primera División. En su Eibar de la campaña 2023-24, nada más aterrizar en Ipurua, vivió el peor inicio posible con cuatro derrotas en los primeros cinco partidos incluyendo un 4-0 en Santander en la primera jornada. Eso hizo que también tuviera que conocer el sabor de ser colista con solo tres puntos de 15 gracias a una única victoria. Como ahora en el Murcia, también sufrió problemas de eficacia con solo tres goles marcados.

Pero ese mal comienzo, además en un proyecto nuevo, no fue un impedimento para que el equipo armero reaccionara, disipara cualquier duda y fuera capaz de mejorar tanto sus resultados que se quedó a un solo punto de subir de manera directa a Primera División. Después de ese mal arranque ganó cinco partidos seguidos, con 12 goles marcados, y en total encadenó 10 jornadas sin perder. Pudo enderezar tanto su situación que terminó tercero rozando el ascenso, a un solo punto del Real Valladolid. Ya en el 'playoff' cayó ante el Real Oviedo en semifinales.

Calendario grana

Si el mes de septiembre está a punto de terminar de modo discreto para el Real Murcia después de cuatro partidos jugados, puede que Algeciras sea el momento ideal para ajustar mejor el juego y los resultados. Ya en octubre, los granas tendrán que enfrentarse al Sevilla Atlético y a la UD Ibiza en casa y al Tarazona y al Eldense a domicilio. Será una primera gran prueba para el proyecto de Goiria y Etxeberria, ya que se medirán de manera consecutiva a dos aspirantes al ascenso a Segunda.

El Ibiza de Paco Jémez ya fue líder la temporada pasada, y al final jugó el 'playoff'. Este año volverá a intentar el salto de categoría con el propio Jémez y con una idea ofensiva que se traduce en estos partidos: ha marcado y le han marcado en las cuatro jornadas. Mientras, el Eldense es un recién descendido y no ha perdido, con dos victorias y dos empates. Solo ha hecho tres goles, pero únicamente ha recibido uno. Un momento de exigencia al que querrá llegar preparado el Real Murcia. Goiria y Etxeberria pensarán por experiencia en otro refrán: lo mejor está por venir.

Nueva semana de trabajo a la espera del diagnóstico de Jaso

Joseba Etxeberria lo tenía claro a pesar de rescatar un punto ante el Villarreal B con un gol en el último minuto: «No nos podemos equivocar, tenemos que mejorar mucho». La alegría y el alivio por celebrar un tanto cuando todo pintaba feo no le va a confundir. Después del partido del viernes, el equipo trabajó en Pinatar Arena el sábado en una sesión de recuperación antes de que esta semana retome los entrenamientos para poder dar una mejor imagen lo antes posible. La primera oportunidad será el próximo domingo cuando visite el Nuevo Mirador para enfrentarse al Algeciras (18.15 horas), un rival que este fin de semana perdió en casa ante el Sabadell y que por ahora suma cuatro puntos, uno menos que los granas.

Estas próximas sesiones también ayudarán a que jugadores como Moyita y Antonio David sigan poniéndose en forma después de que diferentes problemas les impidieran debutar con el equipo hasta la pasada jornada. Dos piezas que, además, tendrían que ser importantes y necesarias en la sala de máquinas de Etxeberria. Aunque lo que más va a ocupar en el Murcia en las próximas horas será Antxon Jaso, dañado en la rodilla. El club tendrá más información esta semana sobre la gravedad de la lesión, aunque el pronóstico era pesimista en la noche del viernes. Si se confirma el peor escenario, será el momento de buscar un reemplazo entre jugadores sin contrato.

Deuda como visitante

El conjunto grana tendrá que sobreponerse al mazazo emocional por la lesión de un compañero y a un mal partido para lograr la primera victoria de la temporada como visitante. Perdió ante el Marbella y empató contra el Atlético Madrileño. Curiosamente, en ambos partidos fue capaz de adelantarse, pero no supo matar el encuentro con algún gol más ni dejar su portería a cero. Tendrá otra ocasión de triunfar ante un Algeciras que aún no ha ganado como local, con un empate y la derrota del pasado sábado. La temporada pasada empataron 1-1