Etxeberria se despide de la plantilla del Real Murcia en Pinatar Arena El técnico vasco acude al entrenamiento del equipo, sesión que dirige Adrián Colunga y a la que también acuden Felipe Moreno y Asier Goiria

José Otón Martes, 28 de octubre 2025, 17:02

Los movimientos están siendo continuos en el Real Murcia. Si este martes por la mañana el epicentro del terremoto que sacude al club grana en el aspecto deportivo era el despacho presidencial del Enrique Roca, esta tarde es el Pinatar Arena, donde la primera plantilla del club grana se ejercita a las órdenes de Adrián Colunga, el entrenador del Imperial. En la clave reunión matinal, que tuvo lugar en la casa grana, se vieron las caras Felipe Moreno, acompañado por Paco López y José Manuel Sánchez, director general y gerente de la entidad, respectivamente, y el director deportivo Asier Goiria y un Joseba Etxeberria que finalmente fue destituido.

Después de esta cita, que se desarrolló de manera cordial pese a lo difícil de la situación, Felipe Moreno y Asier Goiria se emplazaron a comer juntos en un restaurante cercano de San Pedro del Pinatar, donde a partir de las cuatro de la tarde se ejercitaba la primera plantilla grana. Fue concretamente en Pinatar Arena, donde también acudió Joseba Etxeberria a despedirse de sus futbolistas. Precisamente allí hizo acto de presencia Felipe Moreno y el todavía director deportivo grana, que podría ser el próximo en dejar el club.

