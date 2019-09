Un equipo grana renovado Formación de once titular del Real Murcia en un partido de pretemporada. / VICENTE VICÉNS / AGM Para el Real Murcia, esta temporada no hay contratos altos y la máxima aspiración no es solo ascender, sino sanear el club con una plantilla a coste medio J. ANTONIO CALVO MURCIA. Lunes, 23 septiembre 2019, 10:22

El Real Murcia de la temporada que acaba de iniciarse no se va a parecer absolutamente nada a la de las anteriores. En temporadas anteriores la entidad grana se había convertido en un club irresponsable, que prometía sueldos muy altos que luego no pagaba, que no pagaba sus impuestos y que siempre era noticia por embargos, impagos y despidos improcedentes. Esa situación fue fruto del paso por la entidad de los expresidentes Raúl Moro y Víctor Gálvez, que no hicieron más que seguir hundiendo al club en la miseria.

Afortunadamente aquella época pasó ya a la historia y lo que se pretende ahora, en un plazo de dos o tres años, es convertirlo en un club saneado que pueda llegar al fútbol profesional -del que está ausente desde el descenso administrativo de 2014-, con las cuentas impolutas y olvidarse del circo de la pasada campaña que desembocó en movilizaciones sociales y una ampliación de capital histórica y que por fin llevó al club a la estabilización.

En busca de ese objetivo es por lo que en la plantilla, diseñada por el director deportivo Julio Algar y por el entrenador, Adrián Hernández, no hay sueldos altos ni primas surrealistas. Por ello han confeccionado una plantilla cargada de ilusión con jugadores para los que jugar en el Real Murcia ya es un premio.

La directiva ha creído a pies juntillas en Adrián Hernández, un entrenador de la tierra (Churra), que ya la temporada pasada llevó al equipo de su pueblo a rozar la Segunda B y que ha conseguido trasladar a sus jugadores la seguridad y la confianza que irradia y que lo ven como un líder espiritual. Todos juntos sueñan con poner boca abajo un estadio -que por cierto cambiará de nombre en el transcurso de la temporada y pasará a llamarse Enrique Roca Murcia- cuyos asiduos aspiran a tener la tranquilidad que les había faltado hasta ahora y a no sufrir los sobresaltos a los que estaban acostumbrados.

Este es el espíritu de un Murcia que tira más que nunca de gente de la tierra para su plantilla. Gente como Juanra, Iván Pérez, Alberto Rodríguez, Edu Luna, Antonio López y Peque al que hay que añadir a Marcos Legaz, un joven talento murciano que se fue al Madrid a los 15 años, que tenía una enorme proyección y al que una lesión frenó en su progresión. Ahora Adrián Hernández está dispuesto a darle los minutos y la confianza que haga falta para que recupere el tiempo perdido.

Además la cantera tendrá un papel importante en el diseño del nuevo Real Murcia. Futbolistas como Juanma Bravo, Josema, Víctor Meseguer y Bertomeu, que han mamado el ADN grana desde pequeños y que de, momento, solo tendrán un papel testimonial.

También serán clave los pesos pesados de la plantilla, que siguen de la pasada temporada, tales como Chumbi (que será el capitán), Armando o Víctor Curto, que aceptaron a regañadientes la rebaja salarial que se les propuso para continuar y que ahora deben demostrar, con su rendimiento, que el esfuerzo que hizo el club para renovarles merecía la pena.