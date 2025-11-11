El emocionante relato de Carlos del Amor sobre el Real Murcia y La Condomina

Javier Brocal Martes, 11 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

El año que viene se celebrará el 20º aniversario de la inauguración del Estadio Nueva Condomina, ahora llamado Enrique Roca de Murcia. Hace exactamente 19 años que el Real Murcia disputó su último partido como local en La Condomina, una derrota grana por cero a uno contra el Poli Ejido en la temporada 2006/07. Un estadio inaugurado en diciembre de 1924 y que albergó 82 temporadas del Real Murcia. Un feudo que siempre trae buenos recuerdos a los aficionados granas. Uno de estos aficionados es Carlos del Amor que, tras observar el Estadio de Vallecas en el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Murcia, recordó en el cierre del programa de Tablero Deportivo de RTVE su pasado en el antiguo estadio grana.

El periodista murciano comentó varios momentos como «ir de la mano de su padre a ver domingo tras domingo al equipo de mi ciudad» o «yo era socio sin asiento, tenía carnet infantil, entraba y me sentaba donde podía, pero la mayoría de veces me tocaba en la escalera de cemento». También habló de jugadores «gritábamos gol antes de cada falta que lanzaba Macho Figueroa, vibrábamos con la clase de Guina, el pundonor de Moyano o la técnica de Tendillo».

Carlos del Amor rememoró la ubicación del estadio y sus facilidades «estaba, y sigue estando, en el centro de la ciudad rodeado de edificios y las azoteas se llenaban de vecinos». También recalcó la situación actual «un club que no merece por historia estar donde está». El murciano volvió a revivir esos momentos en La Condomina, junto a su padre y sus amigos, con olor a puro y con «insultos que sonaban distintos».

En aquella época, el Real Murcia recibió como local a Ronaldinho, Cruyff o Salinas en el Barcelona; al Real Madrid de Zidane, Beckham, Juanito o Santillana; pero lo mejor que vivió La Condomina fueron los ascensos a Primera División en 1963, con el gol de Lax, y en 2003, con el gol de Acciari, y ambas con el Levante como rival. Estos dos momentos, junto con otros más, siempre estarán en la memoria del aficionado pimentonero, por encima de la visita de cualquier estrella del momento.

Más tarde, otros equipos volvieron a retomar el fútbol en este estadio tras la marcha del Real Murcia. El primero fue el Ciudad de Murcia, con quien los granas compartieron estadio desde que ascendieron a Segunda División B hasta el 2006, cuando se informó de un derrumbe que nunca llegó a ocurrir. Más tarde, UCAM Murcia llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento en la temporada 2014/15 para disputar sus partidos en La Condomina y actualmente siguen disputando sus encuentros en el anterior feudo grana, aunque algunos siguen defendiendo que a pesar de que le hayan cambiado de color, el estadio siempre será del Real Murcia.