El Eldense ofrece 770 entradas a los fieles murcianistas

Si este choque hubiera llegado en otras circunstancias para el Murcia, las gradas del Pepico Amat de Elda se hubieran teñido el próximo domingo de color grana, pero la pésima marcha del equipo de Etxeberria puede hacer que parte de los seguidores murcianos, a pesar del buen horario del duelo contra el Eldense (12.00 horas), apuesten por la tele. Lo contrario a lo sucedido el 14 de enero de 2023, la última visita grana a Elda, cuando más de mil murcianistas viajaron junto al equipo de Simón en busca del liderato del grupo 2 de Primera Federación.

No obstante, el Real Murcia dispone de 770 entradas para sus seguidores a un coste de 25 euros, localidades que se pueden adquirir en la tienda oficial del club de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Para comprar las entradas, los interesados deberán presentar su DNI y dar un correo electrónico, donde recibirán las mismas una vez adquiridas. El Eldense, de hecho y para contrarrestar la invesión grana, ha lanzado una campaña para que su abonados acudan el domingo en masa al Pepico Amat, un campo con capacidad para algo más de 4.000 espectadores.

La Federación de Peñas Murcianistas (Fepemur) también organizará un viaje que saldará a las 10 de la mañana del domingo, mientras que el regreso a Murcia se producirá a la finalización del partido. El precio será de 30 euros para peñistas y de 36 para los que no lo son. Este precio incluye la entrada para un duelo entre dos equipos en horas bajas. Los interesados pueden apuntarse en www.fepemur.org.

La afición visitante solo puede comprar entradas a 25 euros en la tienda oficial del Murcia en el Enrique Roca

Los socios azulgranas podrán adquirir tres entradas por el precio de una en una promoción que solo está disponible de forma anticipada en taquilla hasta fin de existencias para evitar así que las adquieran los aficionados del Real Murcia. En la grada general los aficionados locales podrán comprar hasta tres entradas por 25 euros.

Estados Unidos, el objetivo

El Real Murcia está preparando, por segundo año consecutivo, un campus en California Sur, Estados Unidos. Esta concentración deportiva tendrá lugar entre los días 8 y 12 de diciembre de 2025 y se trata de un acto englobado en un plan de la entidad que preside Felipe Moreno para la expansión de la marca Real Murcia y también para la captación de talento.

