La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julio Gracia, en la última visita grana a Elda en 2023. Nacho García
Primera Federación

El Eldense ofrece 770 entradas a los fieles murcianistas

La última visita grana al Pepico Amat tuvo lugar en enero de 2023, con el liderato de la actual categoría en juego y mil seguidores del equipo pimentonero en la grada

José Otón

José Otón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:48

Comenta

Si este choque hubiera llegado en otras circunstancias para el Murcia, las gradas del Pepico Amat de Elda se hubieran teñido el próximo domingo de color grana, pero la pésima marcha del equipo de Etxeberria puede hacer que parte de los seguidores murcianos, a pesar del buen horario del duelo contra el Eldense (12.00 horas), apuesten por la tele. Lo contrario a lo sucedido el 14 de enero de 2023, la última visita grana a Elda, cuando más de mil murcianistas viajaron junto al equipo de Simón en busca del liderato del grupo 2 de Primera Federación.

No obstante, el Real Murcia dispone de 770 entradas para sus seguidores a un coste de 25 euros, localidades que se pueden adquirir en la tienda oficial del club de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Para comprar las entradas, los interesados deberán presentar su DNI y dar un correo electrónico, donde recibirán las mismas una vez adquiridas. El Eldense, de hecho y para contrarrestar la invesión grana, ha lanzado una campaña para que su abonados acudan el domingo en masa al Pepico Amat, un campo con capacidad para algo más de 4.000 espectadores.

La Federación de Peñas Murcianistas (Fepemur) también organizará un viaje que saldará a las 10 de la mañana del domingo, mientras que el regreso a Murcia se producirá a la finalización del partido. El precio será de 30 euros para peñistas y de 36 para los que no lo son. Este precio incluye la entrada para un duelo entre dos equipos en horas bajas. Los interesados pueden apuntarse en www.fepemur.org.

La afición visitante solo puede comprar entradas a 25 euros en la tienda oficial del Murcia en el Enrique Roca

Los socios azulgranas podrán adquirir tres entradas por el precio de una en una promoción que solo está disponible de forma anticipada en taquilla hasta fin de existencias para evitar así que las adquieran los aficionados del Real Murcia. En la grada general los aficionados locales podrán comprar hasta tres entradas por 25 euros.

Estados Unidos, el objetivo

El Real Murcia está preparando, por segundo año consecutivo, un campus en California Sur, Estados Unidos. Esta concentración deportiva tendrá lugar entre los días 8 y 12 de diciembre de 2025 y se trata de un acto englobado en un plan de la entidad que preside Felipe Moreno para la expansión de la marca Real Murcia y también para la captación de talento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  3. 3

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  4. 4

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  5. 5

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  6. 6

    Inversores estudian abrir en Cartagena un hotel de lujo en la Casa Maestre y el antiguo Banco Hispano
  7. 7 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  8. 8 El agua potable vuelve a San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares diez días después
  9. 9

    Cuenta atrás para el desmantelamiento de la dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor
  10. 10 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Eldense ofrece 770 entradas a los fieles murcianistas

El Eldense ofrece 770 entradas a los fieles murcianistas