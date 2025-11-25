La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ayuda en la banda. Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, da indicaciones a Ekain mientras Flakus se hidrata durante el partido ante el Teruel. Andrés Molina/ AGM

El 'efecto Colunga' pone en forma al Real Murcia

El técnico ha logrado un rendimiento inmediato con los granas a partir de un mensaje positivo y con variantes tácticas

David Soria

David Soria

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

Hace un mes, el Real Murcia era colista. Había perdido en Tarazona y también iba a deambular por Elda. Sin embargo, ahora mira al ' ... playoff'. Está más cerca del Teruel y del FC Cartagena, cuarto y quinto respectivamente a tres puntos, que del Antequera, en descenso a una distancia de cuatro. Precisamente, un triunfo ante los blanquiverdes ha alargado la buena dinámica. Ya son 10 de los últimos 12 los que han sumado los granas, el equipo más en forma del grupo. Aún sufre carencias y contratiempos, pero va solucionando problemas y casi todo lo que puede salir bien está saliendo bien. Con el nuevo entrenador ha llegado el 'efecto Colunga'.

