El 'efecto Colunga' pone en forma al Real Murcia

Hace un mes, el Real Murcia era colista. Había perdido en Tarazona y también iba a deambular por Elda. Sin embargo, ahora mira al ' ... playoff'. Está más cerca del Teruel y del FC Cartagena, cuarto y quinto respectivamente a tres puntos, que del Antequera, en descenso a una distancia de cuatro. Precisamente, un triunfo ante los blanquiverdes ha alargado la buena dinámica. Ya son 10 de los últimos 12 los que han sumado los granas, el equipo más en forma del grupo. Aún sufre carencias y contratiempos, pero va solucionando problemas y casi todo lo que puede salir bien está saliendo bien. Con el nuevo entrenador ha llegado el 'efecto Colunga'.

Quizá la principal clave sea el factor emocional y la mentalidad que Colunga ha traído desde el primer día en el que está al cargo del primer equipo murcianista. Llegó a un conjunto desanimado y a la baja y lo primero que hizo fue proponer un mensaje optimista y que apelaba a la autoestima. «Agradezco el esfuerzo de los jugadores, necesitaban un partido así. Hay que hacerles ver que son muy buenos. Aquí hay muy buenos jugadores, pero el fútbol son emociones», afirmó en sus primeras palabras tras eliminar al Antequera en la Copa. Flakus, por ejemplo, se reencontró con el gol. Ese día también añadió que «los jugadores han disfrutado del juego: de sufrir, de ir al suelo, de desbordar...». El mismo concepto reapareció en El Maulí hablando de los canteranos Héctor y Jorge: «Les he dicho que lo pasen bien atacando, defendiendo... Hay que disfrutar jugando al fútbol».

LAS CLAVES LAS EMOCIONES El técnico quiere que sus jugadores disfruten jugando y quitó gravedad al 0-0 contra el Teruel

LA LIBRETA Los cambios de sistema y de posiciones están siendo una constante en función del plan de partido

LA CANTERA Ante los problemas en forma de lesión, el ovetense está encontrando a Héctor o Jorge como soluciones

En ese sentido, también ha puesto calma y relativizó el único tropiezo que ha vivido, el 0-0 en casa ante el Teruel. A pesar de tratarse de un encuentro incómodo y frustrante por su desarrollo y resultado final ante un recién ascendido, Colunga cortó cualquier amago de dramatizar el empate ante un equipo que, en cualquier caso, llegaba en 'playoff'. Un buen rival que estaba compitiendo y defendiendo muy bien. «Jugamos con el tercero, con un 5-4-1, todos metidos atrás y dejando pocos espacios. Hay que normalizar el hecho de que sea difícil», dijo entonces.

Retoques de dibujo

En sus primeros cinco partidos también ha llamado la atención el elemento táctico. La libreta echa humo: cuatro centrocampistas y sin '9' puro (en Copa), con tres en el medio y con delantero (Betis Deportivo), con dos delanteros y uno partiendo desde la banda (Nàstic), un 4-2-3-1 que se convertía en un 3-1-4-2 en fase ofensiva, un 3-4-2-1 fijo ante el Teruel o el último 4-3-3 en El Maulí. Sekou ha sido central y mediocentro, Bustos extremo zurdo, carrilero por la izquierda y extremo por la derecha, Palmberg ha ido ocupando la segunda punta y las dos bandas y Pedro Benito juega donde se necesite en el frente del ataque.

«El Teruel es un equipo que salta por fuera y buscamos poner a Pedro Benito en un contexto donde es mejor», explicó sobre la posición del delantero, más centrado. «Quería liberar a los laterales en ataque y con los dos interiores darles esa seguridad hacia atrás cuando Palmberg y Bustos se metían por dentro», indicó luego ante el Antequera. Ya ante el Nàstic, la capacidad de atraer rivales en una salida de tres y los movimientos de arrastre hacia dentro de Pedro Benito le dejaban vía libre a Mier, ambos fundamentales en ese triunfo. Muchas variantes que no desorientan a los jugadores, disciplinados para cumplir con el plan de partido que toque.

Sorteando obstáculos

La planificación de la temporada con la llegada de Joseba Etxeberria estaba destinada a una plantilla que no fuera larga para contar también con la cantera. El técnico vasco ya sabía lo que era trabajar con gente joven, pero está siendo Colunga el que más está tirando de las bases. Es cierto que el equipo tiene bajas que debe suplir, pero las lesiones de Bustos, Saveljich o Jaso no fueron cubiertas anteriormente con Sarabia o Héctor, por ejemplo. El central ya lleva cinco partidos oficiales seguidos siendo titular y el pasado fin de semana también debutó Jorge Sánchez. Todo desde la normalidad. Al mismo tiempo se estrenó en una convocatoria Sylla y también han jugado ya Rubén Vila e Izan Segura. Los chicos de la cantera están aportando una satisfacción añadida a las últimas victorias.

El asturiano llegó a un equipo deprimido que era colista y ahora está recuperando la autoestima a tres puntos del 'playoff'

En cualquier caso, el buen camino hasta ahora no ha estado carente de obstáculos que también ha ido superando el técnico ovetense. Además del gran número de lesiones que ha ido sorteando, los partidos no siempre han sido fáciles. En su debut ya tuvo que esquivar en una sola noche dos balas que suelen herir a los granas: la primera eliminatoria de Copa y una tanda de penaltis. Sin éxito habitual en ambos contextos, superó el estreno en el torneo del KO gracias a las penas máximas. Y en casa, alejando un fantasma más, el de las decepciones delante de la afición.

Poco después, también fue capaz de celebrar ante el Nàstic una remontada como local tres años después de la última. Esta vez, a diferencia de otros precedentes en una lista que parecía interminable, ese 0-1 no significó un tropiezo. Además, encadena dos victorias fuera en un equipo que no había ganado a domicilio hasta entonces y suma dos porterías a cero seguidas cuando el conjunto grana no dejaba de encajar. La lleda de Colunga causa efecto.