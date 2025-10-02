La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ekain Zenitagoia remata con la izquierda durante el entrenamiento de este jueves en el Enrique Roca. Real Murcia

Duelo de necesidad para el Real Murcia: punto de inflexión o crisis total

El cuadro grana recibe al Sevilla Atlético con la urgencia de una victoria que actúe como bálsamo para un inicio liguero decepcionante

Antonio Zomeño

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:28

Términos como 'crisis' o 'final anticipada' deberían sonar a hipérboles sensacionalistas recién entrado el mes de octubre, con todavía 33 partidos por disputar en el ... Grupo II de una Primera RFEF ciclotímica, donde solo cuatro puntos separan descenso y liderato. Es un hecho: la temporada todavía gatea, pero lo cortés no quita lo valiente y la regresión futbolística del Real Murcia de Joseba Etxeberria, la plantilla con mayor presupuesto de la categoría, de más (aunque tampoco mucho) a menos en las cinco jornadas iniciales, con tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y su punto más bajo vivido el pasado domingo en un Nuevo Mirador donde se vio a un cuadro grana desnortado e impotente, sitúan los calificativos exagerados en su justa medida.

