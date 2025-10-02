Duelo de necesidad para el Real Murcia: punto de inflexión o crisis total

Términos como 'crisis' o 'final anticipada' deberían sonar a hipérboles sensacionalistas recién entrado el mes de octubre, con todavía 33 partidos por disputar en el ... Grupo II de una Primera RFEF ciclotímica, donde solo cuatro puntos separan descenso y liderato. Es un hecho: la temporada todavía gatea, pero lo cortés no quita lo valiente y la regresión futbolística del Real Murcia de Joseba Etxeberria, la plantilla con mayor presupuesto de la categoría, de más (aunque tampoco mucho) a menos en las cinco jornadas iniciales, con tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y su punto más bajo vivido el pasado domingo en un Nuevo Mirador donde se vio a un cuadro grana desnortado e impotente, sitúan los calificativos exagerados en su justa medida.

El Enrique Roca acogerá esta noche (21.15 horas) un duelo de necesidades con la visita del Sevilla Atlético al feudo grana. Sanar a base de goles, sacar del nerviosismo a la grada con la intensidad que demanda la categoría y recuperar una contundencia en área propia que los de Joseba solo exhibieron ante el Torremolinos; la receta para un punto de inflexión urgente tras las nefastas sensaciones del pasado domingo en Algeciras, donde un Real Murcia anticompetitivo cayó por 1-0. Pese a lo prematuro del curso, la necesidad de enderezar el rumbo para aliviar la inquietud instalada en todos los estamentos del club se antoja imperiosa. Los granas están heridos; como el reflejo que devuelve la enfermería.

Por segundo choque consecutivo, Joseba no tendrá a su disposición al extremo Álvaro Bustos ni al central Antxon Jaso, ambos lesionados durante el empate rascado 'in extremis' ante el Villarreal B. Dos nombres importantes que se suman a las bajas de Álex Shalk, Esteban Saveljich y Agim Zeka; cinco ausentes que volverán a obligar al técnico de Elgoibar a hacer encaje de bolillos para cuadrar un once llamado a restaurar el orden.

Una revolución fallida

Porque la revolución en el Nuevo Mirador se puede calificar como fracaso. Joseba Etxeberria introdujo de partida el habitual 3-5-2 con el que los suyos se reordenan en fase ofensiva, pero el esquema, esta vez rígido, hizo aguas entre la falta de contundencia y una presión adelantada que no supo elegir el momento para activarse. Respecto a los elegidos ante el filial hispalense, la portería se antoja como una incógnita que el técnico vasco no ha querido despejar. El guardameta Diego Piñeiro sustituyó a Gazzaniga en tierras gaditanas, pero al minuto de encuentro hacía la estatua, y el ítalo-argentino parece partir con ventaja.

Por delante, la nefasta carta de presentación de un Sekou desbordado en el perfil zurdo de la zaga debería dejar paso al canterano Andrés López, que tampoco tuvo su mejor día tras volver de lesión. Con Alberto González y Cristo Romero como fijos, la línea de cuatro podría quedar completada tanto por Jorge Mier, con el beneplácito del técnico para cerrar en línea de tres, como por David Vicente; o con ambos, con un doble lateral que dejó sensaciones mejorables hace cinco días.

La sala de máquinas cuenta con la certeza de Moyita, todavía en busca de un acompañante que oscila entre un Isi Gómez castigado tras su error ante el Villarreal B, un Palmberg que no ha terminado de arrancar o un Antonio David que sigue en busca de su mejor forma física. Por delante actuará Ekain y como referencia Flakus. Por determinar, la posición de un Pedro Benito que podría pisar el sector izquierdo por primera vez en la temporada si el esquema dibuja una línea de cuatro, o actuar en doble punta para darle todo el carril izquierdo a Cristo Romero. Menos probables parecen las opciones de ver a Pedro León o al juvenil Aitor Sarabia de inicio por la izquierda, dos jugadores que terminaron inéditos en Algeciras.

De tocar fondo a la reacción

El Real Murcia ha vivido una semana corta pero intensa. Cinco días han transcurrido desde que Etxeberria dijera que su equipo había «tocado fondo» en la quinta jornada. Este jueves aclaró frente a los micrófonos que sus declaraciones eran un medio para espolear a los suyos: «Quería ver esa reacción del equipo, y en el día a día se ha notado. El nivel de compromiso y la energía que el grupo ha ofrecido en los entrenamientos me da mucha confianza».

El técnico vasco ha asegurado comprender y compartir el enfado generalizado en los diversos estamentos del club, donde nadie auguraba comenzar con 5 puntos de 15 posibles en una temporada que invitaba a despertar la ilusión. Tras lo visto en el día a día, sin escudarse en lesiones o un FVS que sigue dejando más dudas que certezas, aseguró que es el momento de vivir un punto de inflexión. «Debemos trasladar al campo esa rabia y esa energía que he visto en las sesiones. Todos estamos dolidos; somos conscientes de que tenemos que cambiar la dinámica, y tiene que ser ya», aseguró Etxeberria.

El talento bruto del Sevilla Atlético aterriza en el Enrique Roca para revivir los fantasmas

La necesidad que apremia en el feudo grana, esa ambición por revertir un mal comienzo liguero, será una sensación compartida en la noche del Enrique Roca. El Sevilla Atlético aterriza en la capital del Segura con 4 puntos en su casillero, 1 menos que el Real Murcia. El filial hispalense comenzó la temporada con una derrota cabal ante el Ibiza y un empate ante el Europa, pero tras imponerse en el 'derbi chico' ante el Betis Deportivo, los de Jesús Galván han caído por la mínima en sus dos últimos partidos ante el Eldense y el Tarazona. Pese a la mala dinámica de resultados, la calidad de los sevillanos está a la altura de lo que se presupone a una fábrica de talento que en los últimos años no deja de alumbrar jugadores al primer equipo de Nervión, como Salas, Carmona o Juanlu. Esta tarde, el filial llega con varios jugadores en dinámica habitual del primer equipo hispalense: el guardameta Alberto Flores, Oso o Bueno, que podrán ser de la partida ya que el primer equipo no juega hasta el domingo.

El Sevilla Atlético será el tercer filial al que el conjunto grana se mida en este comienzo de curso, tras los empates cosechados ante el Madrileño y el Villarreal B. Con una edad media de 20,8 años, el cuadro del Jesús Navas llega necesitado, con la habitual pólvora que exhiben estos diamantes en bruto, y quizá espoleado por la victoria cosechada en el Enrique Roca el curso pasado, cuando el Murcia ofreció una de las peores caras de todo el año (0-2). Aunque este no fue un resultado aislado. El filial sevillista no pierde en el coliseo grana desde 2008. Tras esta derrota, los hispalenses han puntuado en sus últimas seis visitas, con un balance de cuatro empates y dos victorias. Para cortar la racha, los de Joseba deberán esforzarse en transición, atentos a las vigilancias, donde jugadores como Collado, Dasilva, Costa, Sierra o Ibra Sow intentarán herir de muerte a un Murcia necesitado.