Vladys Kopotun, delantero del Alcorcón, conduce la pelota entre dos rivales en el partido a domicilio ante el Marbella de esta temporada. AD Alcorcón

La doble cara del Alcorcón, rival del Real Murcia: juego al toque y goles a la carrera

El cuadro alfarero, que mañana visitará al Real Murcia, quiere tener la pelota aunque sus últimos cuatro goles han sido al contragolpe

David Soria

David Soria

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:49

Comenta

En pocos segundos un córner en contra se había convertido en un gol a favor para alegría de todo Santo Domingo. Sus aficionados llevaban ... más de dos meses sin ver ganar a su equipo en casa. El pasado fin de semana lo hicieron. Ese 1-0 ante el Tarazona al contragolpe supuso que el Alcorcón se reencontrara con la victoria justo antes de visitar mañana el estadio Enrique Roca (18.15 horas) para medirse al Real Murcia en un duelo entre dos equipos que miran al 'playoff'. También implica un aviso del peligro que tiene cuando dispone de espacios. Ese tanto solo fue un ejemplo de un equipo que juega al toque pero que también marca a la carrera.

