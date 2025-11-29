La doble cara del Alcorcón, rival del Real Murcia: juego al toque y goles a la carrera

En pocos segundos un córner en contra se había convertido en un gol a favor para alegría de todo Santo Domingo. Sus aficionados llevaban ... más de dos meses sin ver ganar a su equipo en casa. El pasado fin de semana lo hicieron. Ese 1-0 ante el Tarazona al contragolpe supuso que el Alcorcón se reencontrara con la victoria justo antes de visitar mañana el estadio Enrique Roca (18.15 horas) para medirse al Real Murcia en un duelo entre dos equipos que miran al 'playoff'. También implica un aviso del peligro que tiene cuando dispone de espacios. Ese tanto solo fue un ejemplo de un equipo que juega al toque pero que también marca a la carrera.

Esta vez, los alfareros tendrán la amplitud y el buen césped del Enrique Roca tanto para rasear el balón como para atacar los espacios. Y el propio Adrián Colunga mandó el oportuno aviso en la previa del choque. «Es un gran equipo con grandes jugadores. Conozco a su entrenador porque ya le vi en el Sanse o en el Navalcarnero. Es un conjunto que propone, pero curiosamente han metido muchos goles en transición cuando les gusta tener la pelota. Para que veamos lo difícil que es este deporte. Hay que estar muy atentos en todo momento», explicó el técnico murcianista.

Porque el Alcorcón no solo viene de hacer ese gol a campo abierto. De hecho, sus últimos cuatro tantos han sido al contragolpe. Y siete de las 11 dianas que ha marcado en Liga han sido atacando los espacios, también valiéndose de envíos en largo para atacar la espalda. Así ganó en la segunda jornada al Teruel (2-1), siendo directo y vertical en sus dos goles. Luego, en la jornada 7, sacó otro triunfo en su visita al Nàstic de Tarragona (1-2). Y ante el Marbella, en la jornada 11, volvió a dar dos zarpazos para vencer como visitante y aprovechando los espacios que dejaba el equipo local. En estos últimos dos casos supo dar el golpe en el añadido, aprovechando que los rivales estaban volcados con el empate en el marcador.

Los repliegues granas

Una pieza importante es precisamente el exgrana Mariano Carmona, que estará disponible en Murcia tras cumplir cuatro partidos de sanción. Un jugador que ya sabe lo que es correr por el tapete del Enrique Roca tanto con el primer equipo como con el Imperial que disputó la fase de ascenso a Segunda RFEF en 2024. Su fuerza y potencia para arrancar da soluciones a Pablo Álvarez con ese juego directo en el que puede cuerpear con el defensa y encarar al portero, como ante el Teruel y el Nàstic, o armar rápidos ataques.

Aunque con su ausencia también ha empezado a emerger Vladys, el goleador del equipo la temporada pasada y que le costó estrenarse en esta. Ante el Tarazona fue el gran responsable de que ese córner en contra acabara siendo el 1-0 con una larguísima conducción al espacio de área a área. Ahí remató y el rechace del portero lo aprovechó Luis Vacas. «Queremos dominar más los encuentros y ser protagonistas, pero si no matas los partidos los espacios ya están en la profundidad y el rival te obliga a jugar más largo y es otro escenario», analizaba el técnico el pasado fin de semana.

Precisamente, el Real Murcia viene de jugar un partido en Antequera en el que lo pasó peor cuando el rival pudo montar contragolpes y ataques rápidos. Sufrió varios sustos durante la primera parte en El Maulí hasta que Antonio David puso el 0-1 justo antes del descanso. Previamente, ante el Teruel en el recinto grana también sufrió las transiciones del rival en la segunda parte en la fase más comprometida del choque. «Vamos a dar continuidad al trabajo que estamos haciendo bien, corrigiendo lo que tenemos que mejorar. Tenemos un rival fuerte en casa», indicó Colunga. En ese sentido, el cuidado del balón y los balances defensivos se pondrán otra vez a prueba como parte de ese crecimiento. Otros tres goles alfareros han llegado a balón parado.

En lo táctico, Colunga, un técnico que ajusta su propio equipo al tipo de partido y de rival que se va encontrando por el camino, tendrá que tener varias alternativas ante un conjunto que esta temporada ha utilizado varios sistemas. Viene de jugar con una defensa de cuatro, un 4-4-2 con Esteban Aparicio siendo un segundo punta con mucha movilidad que baja a recibir, reparte juego y que también puede caer a la banda. Previamente, los de Pablo Álvarez también han actuado con defensa de cinco como en la visita al Nou Estadi, con un dibujo 5-3-2. El Real Murcia tratará de frenar a ese Alcorcón con dos caras.

Colunga no se relaja: «Vamos día a día»

Ampliar Adrián Colunga dando indicaciones a sus jugadores. Real Murcia

La temporada no se detiene para un Real Murcia en plena forma. Después de sumar 10 puntos de los últimos 12, mañana recibirá al Alcorcón con el objetivo de sumar una victoria más en un duelo entre dos candidatos al 'playoff' y que vienen de ganar. Luego llegará la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Cádiz, en el Enrique Roca, y la visita al FC Cartagena. «Todos los partidos son importantes. Quizá el derbi tiene una parte emocional mayor, pero lo importante es el partido de Alcorcón», subrayó Adrián Colunga en la previa del encuentro de esta jornada.

El entrenador grana trabaja también para que no haya un exceso de confianza dentro de la plantilla por la actual buena racha. «Los resultados facilitan todo. Que las cosas estén saliendo y que estemos sumando puntos hace que la gente esté contenta. No por ello tiene que haber relajación. El mensaje del cuerpo técnico es que vamos día a día con el objetivo de ganar el siguiente partido», apuntó.

Canteranos capacitados

El técnico no esperaba ayer recuperar a ninguno de los seis jugadores que ya fueron baja la semana pasada por lesión. Colunga prefiere no hablar de plazos: «No es agradable tener lesionados. Y tenemos muchos. Vamos a intentar que se vayan recuperando. Vienen muchos partidos. Lo importante es no correr riesgos. Se trata de recuperarse al 100%, sobre todo en lesiones musculares que pueden derivar en más tiempo. Vamos a intentar que se recuperen lo antes posible».

En una situación con urgencias, ha emergido la cantera grana. El entrenador admitió que Héctor y Jorge pueden seguir en el centro de la defensa. «No es un premio que jueguen con el primer equipo, es que están capacitados. Tienen mi confianza», insistió. También destacaron en Antequera los centrocampistas Sekou y Antonio David. «Son dos grandísimos futbolistas que pueden jugar juntos. Uno tira más a lo defensivo y otro tiene llegada. Podemos plantear un doble pivote, jugar con tres... Podemos compaginar perfiles. Estoy muy contento con los dos», indicó.

Cristo, con cuatro amarillas, único grana apercibido antes del duelo en el Cartagonova

Las lesiones ya son una gran preocupación para Adrián Colunga. En las últimas semanas, la enfermería no consigue vaciarse. Y ante el Alcorcón puede sobrevolar la amenaza de quedarse, además, sin Cristo Romero para la siguiente jornada: la visita al Cartagonova en el derbi ante el FC Cartagena. El lateral izquierdo es el único jugador del Real Murcia que está apercibido de sanción después de acumular hasta ahora cuatro amarillas.

El defensa zurdo ya lleva tres partidos jugando al límite de la suspensión. Vio la cuarta amonestación ante el Betis Deportivo y se libró de la quinta ante el Nàstic, el Teruel y el Antequera. Aunque recientemente había sido suplente en dos ocasiones, recuperó la titularidad en El Maulí. Ya había formado parte del once inicial en las primeras 10 jornadas de Liga.

En caso de ver una amarilla, causaría baja para Cartagena y supondría una ausencia más que añadir a los que están fuera por motivos físicos. El entrenador no quiere hacer estimaciones sobre el regreso de jugadores como Alberto González, último en integrar una lista formada por Piñeiro, Saveljich, Jaso, Moyita y Zeka.