Sekou realizando un pase. Andrés Molina / AGM
Directo | Real Murcia - Teruel

El conjunto pimentonero quiere continuar la buena racha de Adrián Colunga con una victoria ante el cuarto clasificado

Javier Brocal

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:49

Actualizado Hace 12 minutos

12:49

45' + 4' | 0-0 | Final de la primera parte

12:48

🟨 45' + 3' | 0-0 | Amarilla para Teddy

12:46

45' | 0-0 | Se añaden 3 minutos

12:43

42' | 0-0 | Ocasión del Real Murcia

Un gran pase filtrado de Pedro Benito a David Flakus dejó al esloveno corriendo al área con un defensor al lado para definir solo delante del portero. Se escoró a la izquierda, chutó con la zurda, pero se marchó fuera rozando el palo

12:39

38' | 0-0 |

Un centro de Antonio David fue rematado por Pedro Benito, pero tocó en un defensa y la jugada quedó en nada.

12:36

36' | 0-0 |

Un córner lanzado por Álvaro Bustos acabó con un despeje de la defensa

12:31

31' | 0-0 |

El Real Murcia tiene más la posesión y está cometiendo más errores en la salida. El Teruel espera y aprovecha los errores granas para generar ocasiones de ataque.

12:27

27' | 0-0 |

Un disparo del Teruel desde la frontal acabó siendo bloqueado por Antonio David.

12:25

25' | 0-0 | Ocasión del Teruel

Una pérdida de Andrés López provocó un ataque de los visitantes acabó con un disparo de Sergio Moreno. El atacante, con poco ángulo, disparó en el área pequeña, pero Gazzaniga paró el balón.

12:22

▶️​ 22' | 0-0 | Se reanuda el partido

12:20

⏸️​ 20' | 0-0 | Se para el partido por una incidencia médico en el público

12:15

15' | 0-0 |

El encuentro está dividido y no hay un equipo que controle la posesión. El Teruel está bien plantado con la defensa de cinco y el Real Murcia no consigue llevar el balón a los atacantes

12:11

10' | 0-0 |

Un saque de esquina lanzado por el Teruel fue rematado por un atacante, de cabeza, en el punto de penalti y el balón le cayó en las manos a Gazzaniga.

12:06

6' | 0-0 |

El Real Murcia quiere mantener más tiempo la posesión y ser dueño del partido. El Teruel no presiona alto, pero espera a los granas y cuando tiene balón, circula muy bien.

12:03

2' | 0-0 |

Disparo del Teruel desde la frontal que acaba bloqueando Antonio David y la jugada queda en nada.

12:00

0' | 0-0 | Comienza el partido

11:56

Saltan los jugadores de Real Murcia y Teruel al terreno de juego

11:49

Calientan ambos equipos en el césped del Enrique Roca de Murcia.

11:25

El once de Adrián Colunga

La baja más importante es la de Alberto González. Es por ello la titularidad de Sekou en el centro de la defensa. Una defensa que puede acabar en cinco centrales, ya que Bustos y Mier podrían actuar como carrileros. El centro del campo estaría formado por Antonio David (2ª titularidad), Ekain y JC Real. En el ataque estarán Pedro Benito y David Flakus.

11:23

Alineación del Teruel

Rubén Gálvez; Abraham, Van Rijn, Manel Royo; Goyo, Andrés Rodríguez, Albisua, Hugo Redón; Relu, Teddy, Sergio Moreno.

Directo | Real Murcia - Teruel

11:21

Alineación del Real Murcia

Gazzaniga; Jorge Mier, Héctor, Sekou, Andrés López; Antonio David, Ekain, Juan Carlos Real; Álvaro Bustos, Pedro Benito, David Flakus.

Directo | Real Murcia - Teruel

11:20

¡Buenos días! Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Real Murcia contra Teruel. Preparen su desayuno, su aperitivo o comida y disfruten de este partidazo con nosotros.

