Directo | Real Murcia - Teruel
El conjunto pimentonero quiere continuar la buena racha de Adrián Colunga con una victoria ante el cuarto clasificado
Javier Brocal
Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:49
12:49
45' + 4' | 0-0 | Final de la primera parte
12:48
🟨 45' + 3' | 0-0 | Amarilla para Teddy
12:46
45' | 0-0 | Se añaden 3 minutos
12:43
42' | 0-0 | Ocasión del Real Murcia
Un gran pase filtrado de Pedro Benito a David Flakus dejó al esloveno corriendo al área con un defensor al lado para definir solo delante del portero. Se escoró a la izquierda, chutó con la zurda, pero se marchó fuera rozando el palo
12:39
38' | 0-0 |
Un centro de Antonio David fue rematado por Pedro Benito, pero tocó en un defensa y la jugada quedó en nada.
12:36
36' | 0-0 |
Un córner lanzado por Álvaro Bustos acabó con un despeje de la defensa
12:31
31' | 0-0 |
El Real Murcia tiene más la posesión y está cometiendo más errores en la salida. El Teruel espera y aprovecha los errores granas para generar ocasiones de ataque.
12:27
27' | 0-0 |
Un disparo del Teruel desde la frontal acabó siendo bloqueado por Antonio David.
12:25
25' | 0-0 | Ocasión del Teruel
Una pérdida de Andrés López provocó un ataque de los visitantes acabó con un disparo de Sergio Moreno. El atacante, con poco ángulo, disparó en el área pequeña, pero Gazzaniga paró el balón.
12:22
▶️ 22' | 0-0 | Se reanuda el partido
12:20
⏸️ 20' | 0-0 | Se para el partido por una incidencia médico en el público
12:15
15' | 0-0 |
El encuentro está dividido y no hay un equipo que controle la posesión. El Teruel está bien plantado con la defensa de cinco y el Real Murcia no consigue llevar el balón a los atacantes
12:11
10' | 0-0 |
Un saque de esquina lanzado por el Teruel fue rematado por un atacante, de cabeza, en el punto de penalti y el balón le cayó en las manos a Gazzaniga.
12:06
6' | 0-0 |
El Real Murcia quiere mantener más tiempo la posesión y ser dueño del partido. El Teruel no presiona alto, pero espera a los granas y cuando tiene balón, circula muy bien.
12:03
2' | 0-0 |
Disparo del Teruel desde la frontal que acaba bloqueando Antonio David y la jugada queda en nada.
12:00
0' | 0-0 | Comienza el partido
11:56
Saltan los jugadores de Real Murcia y Teruel al terreno de juego
⚽ ¡MAÑANA DE FÚTBOL EN EL 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢 𝟮!— Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) November 16, 2025
🆚 @realmurciacfsad - @TeruelCd
🆚 @AD_Alcorcon - @AtletiAcademia
🆚 @AntequeraCF - @CanteraSFC
🆚 @JTorremolinosCF - @AlgecirasCF
🔢 Resultados: https://t.co/XgkVDDBWDv
📺 Partidos en DIRECTO: Canal Lineal de Primera Federación… pic.twitter.com/zWY09cWmYQ
11:49
Calientan ambos equipos en el césped del Enrique Roca de Murcia.
🔥 ¡CALENTAMOS! 👀#RealMurciaTeruelpic.twitter.com/RMtu6LCakW— Real Murcia CF (@realmurciacfsad) November 16, 2025
11:25
El once de Adrián Colunga
La baja más importante es la de Alberto González. Es por ello la titularidad de Sekou en el centro de la defensa. Una defensa que puede acabar en cinco centrales, ya que Bustos y Mier podrían actuar como carrileros. El centro del campo estaría formado por Antonio David (2ª titularidad), Ekain y JC Real. En el ataque estarán Pedro Benito y David Flakus.
11:23
Alineación del Teruel
Rubén Gálvez; Abraham, Van Rijn, Manel Royo; Goyo, Andrés Rodríguez, Albisua, Hugo Redón; Relu, Teddy, Sergio Moreno.
11:21
Alineación del Real Murcia
Gazzaniga; Jorge Mier, Héctor, Sekou, Andrés López; Antonio David, Ekain, Juan Carlos Real; Álvaro Bustos, Pedro Benito, David Flakus.
11:20
¡Buenos días! Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Real Murcia contra Teruel. Preparen su desayuno, su aperitivo o comida y disfruten de este partidazo con nosotros.
-
