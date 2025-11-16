Directo | Real Murcia - Teruel

11:25

El once de Adrián Colunga

La baja más importante es la de Alberto González. Es por ello la titularidad de Sekou en el centro de la defensa. Una defensa que puede acabar en cinco centrales, ya que Bustos y Mier podrían actuar como carrileros. El centro del campo estaría formado por Antonio David (2ª titularidad), Ekain y JC Real. En el ataque estarán Pedro Benito y David Flakus.