Isi Gómez realizando un disparo. Javier Carrión / AGM

Directo | Real Murcia - Nàstic de Tarragona

El conjunto pimentonero busca seguir con su buena racha para salir del descenso

Javier Brocal

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:46

21:11

🖥️ 9' | 0-0 | Penalti a favor del Nàstic

Héctor llega tarde y le mete una patada al atacante.

21:10

9' | 0-0 |

El Nàstic genera problemas a los granas con esa presión y ahora está teniendo más la posesión.

21:08

6' | 0-0 |

Un disparo de Antonio David rebota en un defensor y provoca córner. El saque de esquina quedó en nada tras ser despejado por los visitantes.

21:04

3' | 0-0 |

El Real Murcia quiere tener la pelota en este inicio y el Nàstic presiona alto e intenso.

21:01

0' | 0-0 | Comienza el partido

20:59

Saltan ambos equipos al terreno de juego.

20:52

Ambos equipos se meten a los vestuarios antes del inicio del partido.

20:49

La sorpresa en el once está en Antonio David. El mediocentro tuvo minutos en Sevilla y hoy parte como titular en la alineación de Adrián Colunga.

20:43

Los jugadores de Real Murcia y Nàstic de Tarragona calientan sobre el césped del Enrique Roca.

20:19

El once de Adrián Colunga

El técnico asturiano realiza varios cambios respecto a su última alineación. Cristo Romero será suplente y entra Andrés López en su lugar. Sekou, al banquillo, por Antonio David, que debuta de manera oficial en el once titular. Acompañará a Isi Gómez en el centro del campo. Palmberg no está en la convocatoria por lesión. Pedro Benito le sustituirá en el extremo derecho. Además, David Vicente entra en la convocatoria y estará en el banquillo. Se espera que sea el mismo esquema que en el partido ante el Betis Deportivo.

20:16

Alineación del Nástic de Tarragona

Rebollo; Camu, Alba, Morgado, Marc Montalvo, Cedric, Jaume Jardí, Óscar Sanz, Moi Delgado, Pau, Kaptoum.

20:14

Alineación del Real Murcia

Gazzaniga; Jorge Mier, Alberto González, Héctor Pérez, Andrés López; Antonio David, Isi Gómez; Pedro Benito, Ekain, Álvaro Bustos; David Flakus

20:13

¡Buenas noches! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Murcia y Nàstic de Tarragona. Preparen sus cenas y sus barrigas antes de que comience el duelo entre dos candidatos a los playoffs.

