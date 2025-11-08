Directo | Real Murcia - Nàstic de Tarragona
El conjunto pimentonero busca seguir con su buena racha para salir del descenso
Javier Brocal
Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:46
21:11
🖥️ 9' | 0-0 | Penalti a favor del Nàstic
Héctor llega tarde y le mete una patada al atacante.
Enlace copiado
21:10
9' | 0-0 |
El Nàstic genera problemas a los granas con esa presión y ahora está teniendo más la posesión.
Enlace copiado
21:08
6' | 0-0 |
Un disparo de Antonio David rebota en un defensor y provoca córner. El saque de esquina quedó en nada tras ser despejado por los visitantes.
Enlace copiado
21:04
3' | 0-0 |
El Real Murcia quiere tener la pelota en este inicio y el Nàstic presiona alto e intenso.
Enlace copiado
21:01
0' | 0-0 | Comienza el partido
Enlace copiado
20:59
Saltan ambos equipos al terreno de juego.
20:52
Ambos equipos se meten a los vestuarios antes del inicio del partido.
20:49
La sorpresa en el once está en Antonio David. El mediocentro tuvo minutos en Sevilla y hoy parte como titular en la alineación de Adrián Colunga.
20:43
Los jugadores de Real Murcia y Nàstic de Tarragona calientan sobre el césped del Enrique Roca.
🔥 ¡CALENTAMOS! 🏃♂️#RealMurciaNàsticpic.twitter.com/lWfF8yeCNC— Real Murcia CF (@realmurciacfsad) November 8, 2025
20:19
El once de Adrián Colunga
El técnico asturiano realiza varios cambios respecto a su última alineación. Cristo Romero será suplente y entra Andrés López en su lugar. Sekou, al banquillo, por Antonio David, que debuta de manera oficial en el once titular. Acompañará a Isi Gómez en el centro del campo. Palmberg no está en la convocatoria por lesión. Pedro Benito le sustituirá en el extremo derecho. Además, David Vicente entra en la convocatoria y estará en el banquillo. Se espera que sea el mismo esquema que en el partido ante el Betis Deportivo.
Enlace copiado
20:16
Alineación del Nástic de Tarragona
Rebollo; Camu, Alba, Morgado, Marc Montalvo, Cedric, Jaume Jardí, Óscar Sanz, Moi Delgado, Pau, Kaptoum.
Enlace copiado
20:14
Alineación del Real Murcia
Gazzaniga; Jorge Mier, Alberto González, Héctor Pérez, Andrés López; Antonio David, Isi Gómez; Pedro Benito, Ekain, Álvaro Bustos; David Flakus
Enlace copiado
20:13
¡Buenas noches! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Murcia y Nàstic de Tarragona. Preparen sus cenas y sus barrigas antes de que comience el duelo entre dos candidatos a los playoffs.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
- 2 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
- 3 Un trabajador herido con quemaduras en las instalaciones de ElPozo en Alhama
- 4 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
- 5 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
- 6 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
- 7 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Badajoz antes de una cita
- 8 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
- 9 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 7 de noviembre de 2025
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad