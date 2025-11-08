Directo | Real Murcia - Nàstic de Tarragona

20:19

El once de Adrián Colunga

El técnico asturiano realiza varios cambios respecto a su última alineación. Cristo Romero será suplente y entra Andrés López en su lugar. Sekou, al banquillo, por Antonio David, que debuta de manera oficial en el once titular. Acompañará a Isi Gómez en el centro del campo. Palmberg no está en la convocatoria por lesión. Pedro Benito le sustituirá en el extremo derecho. Además, David Vicente entra en la convocatoria y estará en el banquillo. Se espera que sea el mismo esquema que en el partido ante el Betis Deportivo.