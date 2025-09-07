La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrés Molina / AGM
Directo Fútbol

Real Murcia - Juventud Torremolinos, en directo

El conjunto grana busca la primera victoria de la temporada en su estreno en el Enrique Roca

David Soria

David Soria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:33

Actualizado Hace 1 minuto

18:57

Minuto 39. Peligrosa llegada del Juventud Torremolinos con hasta cinco jugadores. El remate final se va fuera.

18:52

Minuto 33. Gazzaniga tapa el remate de Christian Albert.

18:48

Minuto 30. Pausa de hidratación.

18:46

Minuto 28. Otra ocasión del Murcia. Buen control orientado de Pedro Benito fuera del área y chut que desvía Cuenca con una gran estirada.

18:45

El Juventud Torremolinos intenta estirarse tras un comienzo en el que el juego del Murcia y las circunstancias le han sobrepasado.

18:41

Buena acción defensiva de Jaso, yendo al corte en una jugada en la que encontraron la espalda de la zaga.

18:37

Minuto 20. ¡Casi repite Flakus! Pase filtrado de Pedro Benito y el portero rival tapa el chut.

18:35

Minuto 18. Tiro fuera. Ekain.

18:34

Amarilla

Minuto 16. Amarilla para Edu López.

Enlace copiado

18:34

... y el propio Flakus también

Real Murcia - Juventud Torremolinos, en directo

Enlace copiado

18:33

La afición celebra el gol de Flakus

Real Murcia - Juventud Torremolinos, en directo

Enlace copiado

18:31

¡Goool!

Gooool de Flakus. El delantero transforma el penalti con potencia y colocación. 1-0 en el minuto 13.

Enlace copiado

18:30

Amarilla

Amarilla para Climent por el penalti.

Enlace copiado

18:29

¡Penalti!

Minuto 12. El árbitro revisa la jugada y pita penalti.

Enlace copiado

18:25

Posible penalti

El Real Murcia pide revisión por posible penalti.

Enlace copiado

18:24

Estructura ofensiva del Real Murcia en 3-1-4-2. Alberto, Jaso y Cristo cierran, David Vicente y Bustos abren el campo y Pedro Benito acompaña a Flakus.

18:22

Minuto 3. Primer córner a favor del Real Murcia que remata forzado Alberto.

18:21

El Real Murcia empieza con una presión muy agresiva en campo contrario.

18:17

¡Comienza el partido!

Enlace copiado

18:14

Los equipos ya salen al terrenos de juego. Ambos visten sus equipaciones habituales. El Real Murcia lleva camiseta grana y pantalones blancos y el Juventud Torremolinos va con camiseta verdiblanca y pantalones negros.

18:11

XI del Juventud Torremolinos: Cuenca; Edu López, Dani Fernández, Javi Mérida, Sergio Díaz; Climent, Cristóbal, Camacho, Peque Polo, Christian Albert y Pito Camacho.

18:10

Primer partido en el Enrique Roca

Real Murcia - Juventud Torremolinos, en directo

Enlace copiado

18:09

XI del Real Murcia: Gazzaniga; David Vicente, Alberto González, Jaso, Cristo; Juan Carlos Real, Isi Gómez; Pedro Benito, Ekain, Bustos; Flakus.

Primera titularidad de Flakus. Etxeberria tiene las bajas de Mier, Saveljich, Andrés, Antonio David, Moyita y Zeka.

18:02

Por su parte, el Juventud Torremolinos está debutando en Primera Federación después de dos ascensos consecutivos. En su estreno perdió en casa ante el Europa y sufrió dos expulsiones. Sin embargo, llega a Murcia con la intención de puntuar.

17:59

El Real Murcia vuelve al Enrique Roca en partido oficial con ganas de agradar a su afición. Perdió en la primera jornada de Liga en Marbella, aunque fue capaz de vencer al Elche, de Primera División, en el partido de presentación del pasado jueves.

17:55

¡Buenas tardes! Les damos la bienvenida al minuto a minuto del Real Murcia y el Juventud Torremo linos, partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 2 de Primera Federación.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  2. 2 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  3. 3 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  4. 4 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  5. 5 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  6. 6 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  7. 7

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  8. 8 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de septiembre de 2025
  10. 10

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Real Murcia - Juventud Torremolinos, en directo

Real Murcia - Juventud Torremolinos, en directo