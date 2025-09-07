Real Murcia - Juventud Torremolinos, en directo
El conjunto grana busca la primera victoria de la temporada en su estreno en el Enrique Roca
Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:33
18:57
Minuto 39. Peligrosa llegada del Juventud Torremolinos con hasta cinco jugadores. El remate final se va fuera.
18:52
Minuto 33. Gazzaniga tapa el remate de Christian Albert.
18:48
Minuto 30. Pausa de hidratación.
18:46
Minuto 28. Otra ocasión del Murcia. Buen control orientado de Pedro Benito fuera del área y chut que desvía Cuenca con una gran estirada.
18:45
El Juventud Torremolinos intenta estirarse tras un comienzo en el que el juego del Murcia y las circunstancias le han sobrepasado.
18:41
Buena acción defensiva de Jaso, yendo al corte en una jugada en la que encontraron la espalda de la zaga.
18:37
Minuto 20. ¡Casi repite Flakus! Pase filtrado de Pedro Benito y el portero rival tapa el chut.
18:35
Minuto 18. Tiro fuera. Ekain.
18:34
Amarilla
Minuto 16. Amarilla para Edu López.
Enlace copiado
18:34
... y el propio Flakus también
Enlace copiado
18:33
La afición celebra el gol de Flakus
Enlace copiado
18:31
¡Goool!
Gooool de Flakus. El delantero transforma el penalti con potencia y colocación. 1-0 en el minuto 13.
Enlace copiado
18:30
Amarilla
Amarilla para Climent por el penalti.
Enlace copiado
18:29
¡Penalti!
Minuto 12. El árbitro revisa la jugada y pita penalti.
Enlace copiado
18:25
Posible penalti
El Real Murcia pide revisión por posible penalti.
Enlace copiado
18:24
Estructura ofensiva del Real Murcia en 3-1-4-2. Alberto, Jaso y Cristo cierran, David Vicente y Bustos abren el campo y Pedro Benito acompaña a Flakus.
18:22
Minuto 3. Primer córner a favor del Real Murcia que remata forzado Alberto.
18:21
El Real Murcia empieza con una presión muy agresiva en campo contrario.
18:17
¡Comienza el partido!
Enlace copiado
18:14
Los equipos ya salen al terrenos de juego. Ambos visten sus equipaciones habituales. El Real Murcia lleva camiseta grana y pantalones blancos y el Juventud Torremolinos va con camiseta verdiblanca y pantalones negros.
18:11
XI del Juventud Torremolinos: Cuenca; Edu López, Dani Fernández, Javi Mérida, Sergio Díaz; Climent, Cristóbal, Camacho, Peque Polo, Christian Albert y Pito Camacho.
18:10
Primer partido en el Enrique Roca
Enlace copiado
18:09
XI del Real Murcia: Gazzaniga; David Vicente, Alberto González, Jaso, Cristo; Juan Carlos Real, Isi Gómez; Pedro Benito, Ekain, Bustos; Flakus.
Primera titularidad de Flakus. Etxeberria tiene las bajas de Mier, Saveljich, Andrés, Antonio David, Moyita y Zeka.
18:02
Por su parte, el Juventud Torremolinos está debutando en Primera Federación después de dos ascensos consecutivos. En su estreno perdió en casa ante el Europa y sufrió dos expulsiones. Sin embargo, llega a Murcia con la intención de puntuar.
17:59
El Real Murcia vuelve al Enrique Roca en partido oficial con ganas de agradar a su afición. Perdió en la primera jornada de Liga en Marbella, aunque fue capaz de vencer al Elche, de Primera División, en el partido de presentación del pasado jueves.
17:55
¡Buenas tardes! Les damos la bienvenida al minuto a minuto del Real Murcia y el Juventud Torremo linos, partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 2 de Primera Federación.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
- 2 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
- 3 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
- 4 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
- 5 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
- 6 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
-
7
- 8 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
- 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de septiembre de 2025
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.