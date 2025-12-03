La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro León chutando a portería. Andrés Molina / AGM

Directo | Real Murcia - Cádiz

El conjunto pimentonero busca dar la sorpresa en la Copa del Rey ante un equipo de Segunda División

Javier Brocal

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:52

20:10

9' | 0-0 |

El Cádiz quiere dominar la posesión y el Real Murcia no presiona alto, sino que espera al rival en campo propio. Ambos equipos están tanteando al otro para ver como se mueven en el terreno de juego.

20:07

5' | 0-0 |

Una falta directa, a diez metros de la frontal, fue lanzada por Álex Fernández y fue despejada por Pedro León

20:06

4' | 0-0 |

Una falta lateral lanzada por Álex Fernández (Cádiz) fue sacado en corto y acabó en un disparo desde la frontal de Diarra que se marchó fuera

20:04

3' | 0-0 |

Un centro de Pedro Benito desde la derecha acaba en las manos del portero visitante

20:03

2' | 0-0 |

Una falta lateral, a la altura del área, fue lanzada por Pedro León y rematada por Ekain en el primer palo, pero el balón se marchó por encima de la portería

20:01

0' | 0-0 | Comienza el partido

19:59

altan los jugadores de Real Murcia y Cádiz al terreno de juego del Enrique Roca de Murcia

19:50

El once de Adrián Colunga

El técnico asturiano trae sorpresas con su alineación. Vuelven de lesión y al once: Piñeiro, Alberto González y Cristo Romero. Para completar la defensa está David Vicente. El centro del campo es para Antonio David e Isi Gómez. David Flakus descansa y Ekain entra en su lugar. Pedro León será titular en un extremo y Benito lo será al otro lado. La mediapunta es para el holandés Alex Schalk.

19:37

Alineación del Cádiz

David Gil; Alfred Caicedo, Pelayo, Jorge Moreno, Raúl Pereira; Joaquín, Diarra, Tabatadze; Álvaro, Álex Fernández, Ugiagbe.

19:35

Alineación del Real Murcia

Diego Piñeiro; David Vicente, Alberto González, Andrés López, Cristo Romero; Isi Gómez, Antonio David, Schalk; Pedro Benito, Pedro León, Ekain

19:35

¡Buenas noches! Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Copa del Rey entre Real Murcia y Cádiz. Preparen su cena para un duelo copero entre dos históricos.

