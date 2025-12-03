Directo | Real Murcia - Cádiz

19:50

El once de Adrián Colunga

El técnico asturiano trae sorpresas con su alineación. Vuelven de lesión y al once: Piñeiro, Alberto González y Cristo Romero. Para completar la defensa está David Vicente. El centro del campo es para Antonio David e Isi Gómez. David Flakus descansa y Ekain entra en su lugar. Pedro León será titular en un extremo y Benito lo será al otro lado. La mediapunta es para el holandés Alex Schalk.