Moyita. Andres Molina / AGM
Directo

Directo | Real Murcia - Antequera

El conjunto pimentonero, con Adrián Colunga en el banquillo, quiere utilizar la Copa del Rey para volver a la senda de la victoria

Javier Brocal

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:56

Actualizado Hace 1 minuto

21:10

11' | 0-0 | Ocasión del Antequera

Buen pase de Rafa Díz a la espalda de Rubén Vila dentro del área, pero que remató de forma errada Siddiki

21:06

10' | 0-0 |

El Antequera se crece con la ocasión y está siendo más protagonista con balón. Tuvo un libre directo lejano que acabó con un disparo fallido de Rafa Díz

21:03

5' | 0-0 | Ocasión del Antequera

Una buena internada por banda de Isaac González acabó con un remate en el punto de penalti de Moha, pero tocó en Vila y el balón acabó en las manos de Gazzaniga. El Real Murcia se intenta adueñar de la posesión, mientras que el Antequera espera en su campo al conjunto local. Al final parece que el equipo de Adrián Colunga juega con 4 defensas.

20:58

1' | 0-0 | Comienza el partido

20:53

Álvaro Carpe, motorista murciano de Moto3, campeón del Mundial Junior y de la Red Bull Rookies Cup 2024, es homenajeado en la previa del partido

20:48

Estos son los aficionados del Antequera que se han desplazado al encuentro de Copa del Rey

20:46

Los jugadores de Real Murcia y Antequera terminan su calentamiento previo al partido

20:33

El primer once de Adrián Colunga

Parece que continuará con la defensa de cinco, pero con Álvaro Bustos de carrilero izquierdo. Héctor y Rubén son los jugadores del filial que aparecen como titulares. Habrá una doble pareja en el centro del campo y Ekain será el punta del equipo.

20:31

Alineación del Antequera

Samu Pérez; Javi Antón, Barbu, Giménez, Edu Sánchez; Rafa Diz, Quintana; Siddiki, Bassele, Isaac González; Luis Rivas

20:30

Alineación del Real Murcia

Gazzaniga; Rubén Vila, Héctor, Alberto González, Andrés López, Álvaro Busto; Moyita, Sekou, Palmberg, Isi Gómez; Ekain

20:27

¡Buenas noches! Bienvenido al minuto del partido de Copa del Rey entre Real Murcia y Antequera

