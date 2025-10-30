Directo | Real Murcia - Antequera

21:03

5' | 0-0 | Ocasión del Antequera

Una buena internada por banda de Isaac González acabó con un remate en el punto de penalti de Moha, pero tocó en Vila y el balón acabó en las manos de Gazzaniga. El Real Murcia se intenta adueñar de la posesión, mientras que el Antequera espera en su campo al conjunto local. Al final parece que el equipo de Adrián Colunga juega con 4 defensas.