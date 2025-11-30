Directo | Real Murcia - Alcorcón
El conjunto pimentonero quiere continuar con su buena racha ante un rival directo
Javier Brocal
Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:03
18:39
21' | 0-0 |
Un centro de Jorge Mier, después de un buen robo, fue rematado por Pedro Benito, pero lo hizo de manera errada
18:36
19' | 0-0 |
El Real Murcia tiene más posesión, pero es ineficaz. El Alcorcón realizando varios pases continuados hace mucho daño a los granas
18:32
15' | 0-0 | Ocasión del Alcorcón
Una gran jugada individual de Vladys le dejó solo delante del portero, pero definió raso y lento a las manos del portero
18:31
13' | 0-0 | Ocasión del Alcorcón
Un disparo de Vladys, desde el área pequeña y con poca oposición, se marchó a centímetros del palo derecho
18:28
10' | 0-0 |
Un centro de Llorente, tras una gran jugada, se paseó por el área sin ser rematado ni despejado por nadie
18:26
8' | 0-0 |
El Real Murcia tiene más posesión, pero mayoritariamente en su propio campo. El Alcorcón espera en la línea divisoria
18:23
5' | 0-0 |
Un centro de Pedro Benito desde la derecha no llegó a ser rematado por Flakus en el punto de penalti
18:21
3' | 0-0 |
Ambos equipos intentan adueñarse de la posesión, pero los dos plantean una buena presión alta que complica el objetivo de estos
18:17
0' | 0-0 | Comienza el partido
18:15
Saltan ambos equipos al terreno de juego del Enrique Roca de Murcia
18:09
Los jugadores están en los vestuarios antes del inicio del partido
¡TODO PREPARADO!
¡A por el #RealMurciaAlcorcón!
17:56
Saltan a calentar los jugadores de Real Murcia y Alcorcón
¡Los nuestros saltan a 𝑪𝑨𝑳𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹!
#RealMurciaAlcorcón
17:30
El once de Adrián Colunga
Muchos cambios del técnico asturiano. Habrá un doble lateral derecho, Jorge Mier siendo el que ocupe la oposición de lateral zurdo y David Vicente, el diestro. Continúan los dos centrales del filial. Serán suplentes: Isi Gómez y Álvaro Bustos, mientras entran en su lugar, JC Real y Pedro Benito. Cristo Romero no aparece en la convocatoria. Parece que será una 4-2-3-1
17:28
Alineación del Alcorcón
Ayesa; Iván Pérez, Rojas, Lanchi, Sergio Nieto; Yael, Tarsi; Llorente, Vacas, Vladys, Aparicio
17:27
Alineación del Real Murcia
Gazzaniga; Jorge Mier, Jorge Sánchez, Héctor Pérez, David Vicente; Sekou, Antonio David, Juan Carlos Real; Palmberg, Pedro Benito y David Flakus
17:26
¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Murcia y Alcorcón.
