Directo | Real Murcia - Alcorcón

17:30

El once de Adrián Colunga

Muchos cambios del técnico asturiano. Habrá un doble lateral derecho, Jorge Mier siendo el que ocupe la oposición de lateral zurdo y David Vicente, el diestro. Continúan los dos centrales del filial. Serán suplentes: Isi Gómez y Álvaro Bustos, mientras entran en su lugar, JC Real y Pedro Benito. Cristo Romero no aparece en la convocatoria. Parece que será una 4-2-3-1