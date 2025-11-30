La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Mier realizando un centro. Javier Carrión / AGM

Directo | Real Murcia - Alcorcón

El conjunto pimentonero quiere continuar con su buena racha ante un rival directo

Javier Brocal

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:03

18:39

21' | 0-0 |

Un centro de Jorge Mier, después de un buen robo, fue rematado por Pedro Benito, pero lo hizo de manera errada

Enlace copiado

18:36

19' | 0-0 |

El Real Murcia tiene más posesión, pero es ineficaz. El Alcorcón realizando varios pases continuados hace mucho daño a los granas

Enlace copiado

18:32

15' | 0-0 | Ocasión del Alcorcón

Una gran jugada individual de Vladys le dejó solo delante del portero, pero definió raso y lento a las manos del portero

Enlace copiado

18:31

13' | 0-0 | Ocasión del Alcorcón

Un disparo de Vladys, desde el área pequeña y con poca oposición, se marchó a centímetros del palo derecho

Enlace copiado

18:28

10' | 0-0 |

Un centro de Llorente, tras una gran jugada, se paseó por el área sin ser rematado ni despejado por nadie

Enlace copiado

18:26

8' | 0-0 |

El Real Murcia tiene más posesión, pero mayoritariamente en su propio campo. El Alcorcón espera en la línea divisoria

Enlace copiado

18:23

5' | 0-0 |

Un centro de Pedro Benito desde la derecha no llegó a ser rematado por Flakus en el punto de penalti

Enlace copiado

18:21

3' | 0-0 |

Ambos equipos intentan adueñarse de la posesión, pero los dos plantean una buena presión alta que complica el objetivo de estos

Enlace copiado

18:17

0' | 0-0 | Comienza el partido

Enlace copiado

18:15

Saltan ambos equipos al terreno de juego del Enrique Roca de Murcia

18:09

Los jugadores están en los vestuarios antes del inicio del partido

17:56

Saltan a calentar los jugadores de Real Murcia y Alcorcón

17:30

El once de Adrián Colunga

Muchos cambios del técnico asturiano. Habrá un doble lateral derecho, Jorge Mier siendo el que ocupe la oposición de lateral zurdo y David Vicente, el diestro. Continúan los dos centrales del filial. Serán suplentes: Isi Gómez y Álvaro Bustos, mientras entran en su lugar, JC Real y Pedro Benito. Cristo Romero no aparece en la convocatoria. Parece que será una 4-2-3-1

Enlace copiado

17:28

Alineación del Alcorcón

Ayesa; Iván Pérez, Rojas, Lanchi, Sergio Nieto; Yael, Tarsi; Llorente, Vacas, Vladys, Aparicio

Enlace copiado

17:27

Alineación del Real Murcia

Gazzaniga; Jorge Mier, Jorge Sánchez, Héctor Pérez, David Vicente; Sekou, Antonio David, Juan Carlos Real; Palmberg, Pedro Benito y David Flakus

Enlace copiado

17:26

¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Murcia y Alcorcón.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  2. 2 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  3. 3

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  4. 4

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  5. 5

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  6. 6

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  7. 7 Lotería Nacional: Comprobar resultados del sábado 29 de noviembre de 2025
  8. 8

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  9. 9 Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  10. 10

    Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | Real Murcia - Alcorcón

Directo | Real Murcia - Alcorcón