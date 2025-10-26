Directo | Eldense - Real Murcia
La continuidad de Joseba Etxeberria en el banquillo grana pasa por conseguir una victoria en tierras alicantinas
Javier Brocal
Domingo, 26 de octubre 2025, 12:52
12:52
45' + 5' | 0-0 | Final de la primera parte
Enlace copiado
12:51
🖥️ 45' + 3' | 0-0 | Revisión VAR
Joseba Etxeberria pidió revisión VAR por una mano dentro del área. El árbitro revisó la acción y no fue penalti. El Real Murcia pierde las revisiones.
Enlace copiado
12:49
🟨 45' + 2' | 0-0 | Amarilla para Dioni
Enlace copiado
12:46
44' | 0-0 | Doble ocasión del Eldense
Otra vez por banda izquierda, un disparo de Nacho Quintana fue bloqueado por Gazzaniga y en el rechace chutó Fidel, pero el argentino la atrapó sin problemas.
Enlace copiado
12:42
🟨 40' | 0-0 | Amarilla para Jorge Mier
Una entrada muy agresiva, que podría ser roja, pero el entrenador local no pide el VAR
Enlace copiado
12:40
🟨 38' | 0-0 | Amarilla para Pedro Benito (Real Murcia)
Una falta en el centro del campo, pero el atacante grana ha realizado varias.
Enlace copiado
12:36
35' | 0-0 |
El Eldense está a un nivel superlativo con balón y en defensa. Tiene al Real Murcia encerrado y que solo puede aprovechar los contragolpes que consigue con los pocos errores de los locales.
Enlace copiado
12:33
32' | 0-0 |
El Real Murcia ha tenido un par de llegadas a través de centros laterales, pero ninguno fue rematado. El Eldense ha tenido la más clara del partido. Un pase filtrado de Dioni para Bustillos y remató, en el área pequeña, pero la mano de Gazzaniga mandó el balón a córner. El saque de esquina quedó en nada.
Enlace copiado
12:28
🖥️ 26' | 0-0 | Revisión VAR
Joseba Etxeberria pidió revisión VAR por un posible penalti sobre Flakus, pero el árbitro la revisó y dictaminó que no hay nada en esa acción. Era una llegada por banda de Pedro Benito, que acabó con un centro raso a Flakus. El esloveno recibió una pequeña carga y cayó al suelo. Acción muy leve
Enlace copiado
12:23
21' | 0-0 |
La mejor llegada del Real Murcia ha sido a través de los pies de Kayode, pero no acabó con remate entre los tres palos. Los granas no mantener la posesión en campo del rival y no puede robar el balón al Eldense, que se instala fácilmente en territorio visitante.
Enlace copiado
12:16
15' | 0-0 | Ocasión del Eldense
Una gran internada por banda de Nacho Quintana acabó en un centro raro al punto de penalti. Remató Dioni de manera atropellada, pero Gazzaniga paró el balón en la línea
Enlace copiado
12:12
11' | 0-0 |
El Real Murcia está desaparecido en este inicio de partido. El Eldense ha salido mucho mejor y ha tenido una llegada por banda derecha, pero acabó con un disparo fallido de Nacho Quintana
Enlace copiado
12:07
6' | 0-0 |
El Eldense ha comenzado más dominador. Ha tenido un córner, pero no ha podido acabar con un remate entre los tres palos. El Real Murcia ha salido peor al terreno de juego y no consigue salir de su campo. Comienza a llover en el Pepico Amat
Enlace copiado
12:01
1' | 0-0 | Comienza el partido
Enlace copiado
11:48
Ya calientan los jugadores del Real Murcia sobre el terreno de juego del Pepico Amat
🔥 ¡CALENTAMOS! ¡VAMOS! #EldenseRealMurciapic.twitter.com/sLEeEqQQqA— Real Murcia CF (@realmurciacfsad) October 26, 2025
11:44
El once de Joseba Etxeberria
El técnico vasco realiza otra revolución en su alineación titularidad. David Vicente se queda fuera de la convocatoria por lesión. Gazzaniga es el dueño de la portería, debido a la lesión de Piñeiro. Continúa la defensa de cinco defensas y debuta Héctor Pérez en el once inicial. En el centro del campo solo habrá dos jugadores: Moyita y Sekou, que vuelve tras ser expulsado ante el Tarazona y de ser suplente ante el Ibiza. En ataque están las sorpresas. Ekain, suplente. Pedro Benito, titular y de extremo derecho. En el otro extremo, Kayode, del filial. Arriba, David Flakus.
Enlace copiado
11:41
Alineación del Eldense
Valencia; Álex Serra, Smand, David Ruiz; Nacho Quintana, Macho, Manu Molina, Ibarrondo; Fidel, Bustillo, Dioni
Enlace copiado
11:39
Alineación del Real Murcia
Gazzaniga; Jorge Mier, Héctor Pérez, Alberto González, Andrés López, Cristo Romero; Moyita, Sekou; Pedro Benito, David Flakus, Kayode
Enlace copiado
11:37
¡Buenos días! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Eldense y Real Murcia
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
- 2 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
- 3 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
- 4 Susto en la plaza de toros de Murcia por un accidente en el Campeonato de España de Freestyle
-
5
- 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025
- 7 Una sanción arrebata el podio a Aldeguer en favor de Acosta en el Gran Premio de Malasia
- 8 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad