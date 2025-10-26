Directo | Eldense - Real Murcia

11:44

El once de Joseba Etxeberria

El técnico vasco realiza otra revolución en su alineación titularidad. David Vicente se queda fuera de la convocatoria por lesión. Gazzaniga es el dueño de la portería, debido a la lesión de Piñeiro. Continúa la defensa de cinco defensas y debuta Héctor Pérez en el once inicial. En el centro del campo solo habrá dos jugadores: Moyita y Sekou, que vuelve tras ser expulsado ante el Tarazona y de ser suplente ante el Ibiza. En ataque están las sorpresas. Ekain, suplente. Pedro Benito, titular y de extremo derecho. En el otro extremo, Kayode, del filial. Arriba, David Flakus.