Directo | Betis Deportivo - Real Murcia
El conjunto pimentonero quiere conseguir la primera victoria de Adrián Colunga en el banquillo
Javier Brocal
Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:53
13:28
68' | 1-1 |
El Betis Deportivo ha crecido después de quedarse con un jugadores menos. El Real Murcia no consigue mantener la pelota debido a la presión alta de los andaluces.
13:24
🖥️ 64' | 1-1 | Revisión VAR
Adrián Colunga pidió revisión por posible falta en el gol del rival. Revisó la acción y no hay falta. Hay un toque leve en la espalda de Alberto González, pero no es suficiente para pitar falta
13:20
⚽ 60' | 1-1 | Gol del Betis Deportivo
Una falta lateral, una mala salida de Gazzaniga que permite rematar a Rodrigo Marina sin portero en el área pequeña de cabeza.
13:20
🟨 59' | 0-1 | Amarilla para Cristo Romero
Por una entrada fuerte en banda izquierda
13:17
🟨🟥 56' | 0-1 | Doble amarilla para Koré
Por una entrada peligrosa a Antonio David
13:16
🟨 55' | 0-1 | Amarilla para Ekain
Por cortar una contra con un agarrón
13:14
🔄 53' | 0-1 | Cambios en el Real Murcia
Entra Antonio David y se marcha Isi Gómez
13:13
52' | 0-1 | Se reanuda el encuentro
13:12
🚑 51' | 0-1 | Entra la asistencia para Bustos por un choque con el rival
13:11
50' | 0-1 |
Un disparo lejano de Reina se marchó por encima del larguero.
13:09
48' | 0-1 |
Ekain buscó un disparo desde más de 30 metros, tocó en un defensor y el balón fue atrapado por el portero local sin problemas
13:05
🔄 46' | 0-1 | Comienza la segunda parte
Entra al campo Pedro Benito y se marcha Palmberg
12:49
45' + 3' | 0-1 | Final de la primera parte
12:47
🟨 45' + 2' | 0-1 | Amarilla para Jorge Mier
Otro saque de esquina lanzado por Bustos quedó en nada y los béticos iniciaron la contra que tuvo que parar Jorge Mier
12:46
45' | 0-1 |
Un saque de esquina lanzado por Bustos fue rematado por Alberto González y se marchó por encima del larguero
12:43
🟨 42' | 0-1 | Amarilla para Koré
Por una entrada a Jorge Mier en el área grana.
12:42
40' | 0-1 | Ocasión del Betis Deportivo
Un saque de esquina lanzado por Reina fue rematado por Bouare y parado por Gazzaniga que salvó al Real Murcia
12:39
38' | 0-1 | Ocasión del Real Murcia
Un centro con la izquierda de Flakus al punto de penalti para Palmberg, pero el brasileño definió de primeras y lejos de la portería.
12:36
🟨 35' | 0-1 | Amarilla para Palmberg (Real Murcia)
Le realizó un tapón a Bladi para que no realizará el saque de banda
12:35
34' | 0-1 | Ocasión del Real Murcia
Buena jugada en banda de Jorge Mier y Palmberg que acaba con un centro del brasileño al área pequeña, donde Flakus remató y se marchó por encima del larguero. Ocasión clara
12:33
🟨 32' | 0-1 | Amarilla para Busto (Betis Deportivo)
Por una fuerte entrada a Bustos en el centro del campo.
12:30
30' | 0-1 |
El Real Murcia está sufriendo tras el gol. El Betis Deportivo lleva varios minutos en el área de los granas, que despejan todo lo que pueden.
12:28
27' | 0-1 |
Reina (Bet) lanzó un saque de esquina que fue atrapado por arriba por Gazzaniga
12:26
26' | 0-1 |
El Real Murcia está teniendo la pelota. Flakus presionó al portero y casi consigue bloquear el despeje del meta local.
12:23
23' | 0-1 |
El Betis Deportivo ha reaccionado bien al gol, pero está precipitado y errado en campo contrario. El Real Murcia tiene poca posesión tras el primer tanto
12:18
⚽ 17' | 0-1 | GOOOOOOOOL DEL REAL MURCIA
Gran pase filtrado de Ekain a Flakus que pilla desprevenido al Betis Deportivo que defendía en la línea divisoria. Flakus se quedó solo delante del portero y la picó por encima de él para marcar el primero del partido
12:15
13' | 0-0 |
Centro lateral de Jorge Mier al segundo palo para Bustos, pero despejó el rival y tocó en el extremo para conseguir un saque de puerta
12:13
12' | 0-0 | Ocasión del Betis Deportivo
Bladi (Betis Deportivo) chutó desde el borde del área, pero Gazzaniga paró sin problemas el balón.
12:11
11' | 0-0 |
El Real Murcia tiene posesiones cortas y la pierde rápido con la presión alta del Betis Deportivo.
12:10
10' | 0-0 |
El Betis Deportivo ataca por banda derecha. El mediocentro sacó un centro muy pasado y que se marchó por la línea de fondo sin ser rematado.
12:08
7' | 0-0 |
Un disparo de Sekou en el borde de la frontal rebotó en un defensa andaluz y el balón se fue a córner. El saque de esquina quedó en nada.
12:06
6' | 0-0 |
El Betis Deportivo tiene más la pelota en los primeros minutos del partido. El Real Murcia espera en campo propia, su presión no es intensa.
12:03
🟨 2' | 0-0 | Amarilla para Mawuli (Betis Deportivo)
Llegó tarde y pisó a Ekain
12:00
1' | 0-0 | Comienza el partido
11:58
Saltan los jugadores de Betis Deportivo y Real Murcia al césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.
11:46
Calientan los jugadores de ambos equipos antes del inicio del partido.
⚒️☄️#BetisDeportivoRealMurciapic.twitter.com/kP7UwIXBTg— Real Murcia CF (@realmurciacfsad) November 2, 2025
11:28
El once de Adrián Colunga
La primera alineación del técnico asturiano no trae sorpresas. Héctor se impone a Andrés López en el centro de la defensa. El centro del campo está muy poblado: Sekou, Isi Gómez, Palmberg y Ekain. Las principales armas ofensivas son Álvaro Bustos por la izquierda y David Flakus, en la punta del ataque. Habrá que ver como se distribuyen en el terreno de juego, pero son los jugadores que más confianza le transmitieron en el partido de Copa del Rey ante el Antequera.
11:25
Alineación del Betis Deportivo
Manu González; Busto, Koré, Moha, Bladi; Gismera, Gnangoro, Mawuli; Sosu, Reina, Rodrigo Marina.
Antonio Toral, ex jugador del Real Murcia, partirá desde el banquillo.
⚽💚🔛— Real Betis Cantera (@RBetisCantera) November 2, 2025
¡Este es nuestro once inicial para enfrentarnos al @realmurciacfsad!
🚑 Dani Pérez, Félix, Ian Forns y Masqué son bajas por lesión.
🟥 Oreiro es baja por sanción. #BetisDeportivo#CanteraBetispic.twitter.com/Ql3qCStF4d
11:23
Alineación del Real Murcia
Gazzaniga; Jorge Mier, Héctor Pérez, Alberto González, Cristo Romero; Sekou, Isi Gómez; Palmberg, Ekain, Álvaro Bustos; Flakus
J10 | 📝 La 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗔 del @realmurciacfsad— Real Murcia CF (@realmurciacfsad) November 2, 2025
🔒 De la mano de @GesaSeguros#BetisDeportivoRealMurciapic.twitter.com/247t69WDnq
11:21
¡Buenos días! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre Betis Deportivo y Real Murcia. Espero que disfruten del desayuno si se acaban de despertar o del aperitivo si has decidido madrugar.
