Directo | Betis Deportivo - Real Murcia

11:28

El once de Adrián Colunga

La primera alineación del técnico asturiano no trae sorpresas. Héctor se impone a Andrés López en el centro de la defensa. El centro del campo está muy poblado: Sekou, Isi Gómez, Palmberg y Ekain. Las principales armas ofensivas son Álvaro Bustos por la izquierda y David Flakus, en la punta del ataque. Habrá que ver como se distribuyen en el terreno de juego, pero son los jugadores que más confianza le transmitieron en el partido de Copa del Rey ante el Antequera.