Directo | Antequera - Real Murcia

13:29

El once de Adrián Colunga

Varios cambios del técnico asturiano. En la defensa, vuelve Cristo Romero al lateral izquierdo y Jorge Sánchez (Imperial) será el central titular junto a Héctor Pérez. Un centro del campo novedoso: Sekou y Antonio David serán los defensivos. En el ataque, el brasileño Palmberg estará en el extremo derecho, pero que actuará como líbero e Isi Gómez será el mediapunta. En la izquierda, Bustos, y en la punta, David Flakus. Puede ser una 4231, pero que puede variar a un defensa de 5 (3).