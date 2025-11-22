Directo | Antequera - Real Murcia
El conjunto pimentonero quiere prolongar su buena racha ante el equipo que venció en la primera ronda de la Copa del Rey
Javier Brocal
Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:52
14:33
30' | 0-0 |
El córner se quedó en nada, pero en el saque de banda posterior acabó en una falta en ataque de los locales
14:32
29' | 0-0 |
Un centro raso de Njalla se pasea por el área hasta que Héctor la manda a córner
14:27
24' | 0-0 |
Un disparo lejano de David Ramos se marcha por encima de la portería de Gazzaniga
14:26
23' | 0-0 |
Un centro de Luismi Gutiérrez (Antequera) se paseó por el área y se marchó por la línea de fondo sin ser rematado ni despejado
14:26
23' | 0-0 |
La posesión está dividida. Al Antequera le cuesta cruzar el campo contario, ya que el Real Murcia espera en un bloque medio y preparado para presionar cuando sobrepasen esa línea divisoria
14:22
18' | 0-0 |
Un centro de Jorge Mier acabó siendo despejado por la defensa del Antequera
14:19
16' | 0-0 |
Un error en la línea defensiva de Jorge Sánchez provocó que Njalla se quedase delante del portero, pero se le fue el control y Gazzaniga atrapó el balón
14:18
15' | 0-0 |
El Real Murcia está teniendo más la pelota e intenta generar juego ofensivo por el centro. Además, realiza una presión en medio campo y ligeramente intensa.
14:14
11' | 0-0 |
Un disparo de Marcelo (Antequera) se marchó cerca del palo izquierdo de Gazzaniga
14:10
7' | 0-0 |
El saque de esquina lanzado por Bustos no fue rematado, ni despejado por nadie.
14:09
6' | 0-0 |
Un falta lateral lanzada por Bustos fue despejada por la defensa del Antequera a córner
14:06
3' | 0-0 |
El Antequera ha iniciado con más intensidad e intentando hacer daño por banda, pero el Real Murcia está rápido y activo en defensa.
14:02
0' | 0-0 | Comienza el partido
14:00
Saltan los jugadores al terreno de juego
⏩ ¡INICIAMOS EL SÁBADO EN EL MAULÍ!— Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) November 22, 2025
⚔️ @AntequeraCF - @realmurciacfsad (📺 Canal Lineal de Primera Federación)
🔢 Resultados: https://t.co/XgkVDDCut3
#PrimeraFederación | #VersusELearningpic.twitter.com/Domu1uImsS
13:44
Calientan los jugadores del Real Murcia antes del inicio del partido
🔥⚒️ Calentamos.#AntequeraRealMurciapic.twitter.com/fbfo4XJSpQ— Real Murcia CF (@realmurciacfsad) November 22, 2025
13:29
El once de Adrián Colunga
Varios cambios del técnico asturiano. En la defensa, vuelve Cristo Romero al lateral izquierdo y Jorge Sánchez (Imperial) será el central titular junto a Héctor Pérez. Un centro del campo novedoso: Sekou y Antonio David serán los defensivos. En el ataque, el brasileño Palmberg estará en el extremo derecho, pero que actuará como líbero e Isi Gómez será el mediapunta. En la izquierda, Bustos, y en la punta, David Flakus. Puede ser una 4231, pero que puede variar a un defensa de 5 (3).
13:25
Alineación del Real Murcia
Gazzaniga; Jorge Mier, Héctor Pérez, Jorge Sánchez, Cristo Romero; Antonio David, Sekou, Isi Gómez; Palmberg, Bustos, Flakus.
13:03
Alineación del Antequera
Samu Pérez; David Ramos, Barbu, Raúl Giménez, Rodríguez; Quintana, Aspra, Biabiany, Njalla; Luismi, Marcelo
12:58
¡Buenos días! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre Antequera y Real Murcia. Preparen su desayuno, si os habéis levantado tarde o preparen su comida antes de que comience un duelo clave en la lucha por no caer en descenso
