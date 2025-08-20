Dinamita con pasado en el Real Murcia que estalla en Primera

Es paradójico, pero el Real Murcia no cesa de buscar goleador que le ayude a ascender a Segunda y, al mismo tiempo, en Primera no ... dejan de aparecer futbolistas nacidos en la Región y que además han pasado por la cantera grana que están haciendo goles para sus equipos. Ha pasado en la primera jornada disputada el pasado fin de semana, y también en las últimas temporadas.

El último ha sido Germán Valera, nacido en Molina de Segura en 2002 y que tras empezar a jugar al fútbol en la escuela de Altorreal recaló en el Real Murcia en edad infantil. Pero enseguida, y debido a la escasez de medios en el club grana, se marchó al Villarreal antes de dar el salto al Atlético de Madrid, donde Simeone le hizo debutar en Primera con 17 años sustituyendo a João Félix. Colchoneros y castellonenses incluso se pelearon en los tribunales por este extremo cargado de calidad que también jugó en Primera con la Real Sociedad y Valencia antes de recalar en el cuadro ilicitano, donde el lunes, con su gol, permitió al Elche de Eder Sarabia sumar un punto ante el Betis de Pellegrini.

Exgranas en Primera Portu, 33 años Afronta en el Girona su novena campaña seguida en Primera. En 279 partidos ha anotado 44 goles.

Isi Palazón, 30 años Ha jugado 144 partidos en Primera, todos con el Rayo Vallecano, y ya suma 20 goles. En Segunda División disputó 74 e hizo 12.

Toni Martínez, 28 años Acumula 29 partidos con el Alavés en Primera y suma 5 goles. En la máxima categoría de Portugal hizo 29 goles en 122 partidos.

Rafa Mir, 28 años 32 goles anotados en 132 partidos en Primera División con el Huesca, Sevilla y Valencia.

Germán Valera, 23 años 13 partidos en Primera y un gol.

Tampoco le ha ido mal en la primera jornada de liga a Toni Martínez, delantero nacido en el Barrio del Progreso hace 28 años y que tras jugar y ganar títulos con el Oporto, arrancó el pasado fin de semana su segunda campaña en el Alavés. Este delantero que hasta edad juvenil se formó en la cantera grana sumó 122 partidos en la Primera portuguesa en la que marcó 29 goles, aunque también ha jugado 29 y ha hecho 5 dianas en la máxima competición española. Su gol el pasado sábado contribuyó a la victoria del Alavés de Coudet (2-1) ante el Levante.

Pero hay más artilleros, delanteros o extremos, con facilidad para el gol que tienen ADN grana y que han arrancado este curso en Primera marcando. Como Isi Palazón, que ayudó a la victoria del Rayo Vallecano ante el Girona el pasado fin de semana jugando los noventa minutos y marcando el 0-3 para el equipo de Iñigo Pérez. El ciezano, que además de pasar por el Imperial jugó hasta 77 partidos con el primer equipo del Real Murcia, ha hecho 20 goles en 144 partidos jugados en Primera, todos con el equipo madrileño.

Portu, Mir y Mourad

Precisamente con el Girona jugó 45 minutos Cristian Portugués 'Portu', que, a sus 33 años, acaba de arrancar su novena campaña consecutiva en Primera. El de Beniel también pasó por la cantera grana antes de dar el salto al Mestalla, el filial del Valencia, donde inició su carrera hacia la élite. Con el equipo levantino debutó en Primera, pero también lo hizo con la Real Sociedad y el Getafe. En total, 44 goles en 279 partidos en la máxima categoría y otros 20 en 116 encuentros en Segunda, una cifra que no está al alcance de todos los futbolistas y que pretende aumentar en este nuevo año a las órdenes de Míchel.

Otro de los futbolistas murcianos que tiene la posibilidad de seguir haciendo este curso goles en Primera es el cartagenero Rafa Mir, que acaba de aterrizar en el Elche. Con 28 años, Mir suma 32 goles en 135 partidos en la élite defendiendo las camisetas del Huesca, Sevilla y Valencia, pero necesita reivindicarse tras un año convulso tanto en lo deportivo como en lo personal.

La historia de Mir es curiosa, ya que comenzó su andadura deportiva jugando al fútbol sala tanto en Javalí Nuevo, pueblo en el que se crió, como en ElPozo. Hasta que dio el salto al fútbol de hierba para jugar en El Ranero, de donde lo pescó el Barça. Después regresó a Murcia para jugar en el cadete del club grana en el que hizo 45 goles antes de dar el salto definitivo al Valencia. Ahora en el Elche tendrá como compañero, si no sale del Martínez Valero en los últimos días de mercado, a Mourad El Ghezouani, nacido en Balsapintada en 1998 y artillero que se formó en la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco y también en las categorías inferiores del Real Murcia. Suma 105 partidos en Segunda entre el Burgos y el Elche en los que ha anotado 17 goles, pero ahora quiere agarrarse con fuerza a una Primera donde ya disfrutó de 25 minutos el pasado lunes.

La pregunta es si alguno de todos ellos hará lo mismo que Pedro León en el verano de 2022: regresar al Murcia para llevarlo de nuevo a Segunda tras jugar 346 partidos en Primera y hacer 43 goles.

Toral ya es del Betis

Por otro lado, el Real Murcia ya ha confirmado la marcha de Antonio Toral al Betis para jugar en su filial. El club grana se queda con el 50% del pase del jugador, mientras que ahora recibirá 280.000 euros más el IVA correspondiente. Además, en el contrato hay múltiples cláusulas en favor del Murcia por partidos jugados y goles anotados, tanto en el filial como en el primer equipo, además de por la consecuención de hitos deportivos o jugar en la selección. En total, la operación podría subir 690.000 euros más.