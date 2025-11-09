Los diez días mágicos de Colunga en el Real Murcia

No siempre poner al entrenador del filial al mando del primer equipo funciona, aunque el Real Murcia parece haber acertado con Adrián Colunga, que ... ha caído de pie en el Enrique Roca. Tras un gran arranque del técnico oventense (40 años) con el Imperial tras ocho partidos en los que consiguió cinco victorias y dos empates, su buena racha ha continuado como máximo responsable del primer equipo, al menos por ahora.

EL DATO 5 goles ha marcado el Real Murcia en los 180 minutos en los que Colunga ha dirigido al equipo grana en los partidos de liga frente al Betis Deportivo y el Nàstic. Una media de un gol por cada 36 minutos, nada que ver con el Real Murcia de Etxeberria, que anotaba uno cada 135 minutos de juego.

Colunga comenzó su periplo como primer técnico grana clasificando al Real Murcia para la segunda ronda de la Copa del Rey en un choque ante el Antequera que tuvo emoción hasta el final, que se resolvió en los penaltis y en el que ya se notaron algunos cambios respecto a la etapa anterior con Etxeberria. Dicha tanda dio el pase al Real Murcia, un logro que la entidad no consiguió en las dos ediciones anteriores en las que participó, cuando sucumbió ante la Arandina hace dos campañas y un curso antes frente al Atlético Paso. De hecho, el Real Murcia no pasaba a segunda ronda desde el ejercicio 2019-20 con Adrián Hernández en el banquillo, cuando tras ganar la Copa Federación se midió al Racing de Santander en primera ronda y lo eliminó. En la segunda, curiosamente, el rival fue el Leganés de Felipe Moreno, entonces en Primera División, que sí apeó a los murcianos del torneo.

Solo tres días más tarde Colunga y su equipo consiguieron la primera victoria liguera a domicilio ante el Betis Deportivo, algo que no sucedía desde la pasada temporada ya que este año con Etxeberria el Real Murcia solo había obtenido una victoria, pero había sido en casa, ante el Torremolinos. Además, en el primer partido liguero de Colunga en el Enrique Roca, el asturiano logró otro hito. Y es que tras el gol del Nástic de Tarragona que ponía por delante al equipo catalán, el Real Murcia, con dos tantos en dos minutos, pudo remontar un resultado adverso en casa para acabar ganando el duelo con un 3-2 final que puso fin a otra maldición.

El entrenador ovetense se ha atrevido a colocar al canterano Héctor Pérez como central, opción que no gustaba a Etxeberria

De hecho, la victoria ante los de Cristóbal Parralo supuso la segunda de forma consecutiva, algo que no había sucedido este curso, siendo también la primera vez que los granas dan la vuelta a un marcador adverso en casa desde el 1 de octubre de 2022, en el estreno en Primera Federación, en un choque frente al Logroñés de la jornada 6 que empezó perdiendo y acabó ganando por 4-2, con tres goles de Pedro León y uno de Miku. Un duelo que acabó con cinco expulsados, dos granas y tres visitantes.

En este ciclo con Colunga, que arrancó con una primera sesión de entrenamiento en Pinatar Arena el 28 de octubre, solo minutos después de que Etxeberria se despidiera de los que habían sido sus futbolistas, los granas se han soltado la melena, sobre todo en la parte de arriba. La mejoría del grupo formado por Flakus, Ekain, Pedro Benito y Álvaro Bustos es tangible ya que en las 9 jornadas que el técnico vasco dirigió al Real Murcia su equipo solo hizo 6 goles (1 gol cada 135 minutos), mientras que en 2 jornadas con Colunga los granas han hecho 5 (1 gol cada 36), lo que evidencia que estos futbolistas de ataque se han liberado y algunos como Bustos y Pedro Benito incluso se han estrenado como goleadores este curso.

La defensa, un agujero

El entrenador asturiano ha dado coherencia al juego grana, se ha atrevido a darle la titularidad a Héctor, algo que no hizo Etxeberria, pero todavía no ha logrado tapar algunas grandes carencias del equipo grana, sobre todo en la parte de atrás. Y es que el Real Murcia sigue siendo un equipo al que le hacen ocasiones de gol con facilidad y al que le cuesta defender el balón parado, como se pudo comprobar el sábado en el 3-2 de Morgado, que remató de cabeza entre Alberto González y Andrés López, dos futbolistas que no están en su mejor momento.

Colunga tampoco ha podido solucionar el agujero en la medular, zona del campo donde los granas no terminan de mandar en los partidos con un Isi irregular y errático, que pierde muchos balones cerca de su propia área, lo que hace al Real Murcia un equipo muy fácil de dominar, que se estrella ante defensas bien posicionadas y que solo brilla en las jugadas en transición.

El fondo sur superior del Enrique Roca homenajea a Drakki, el abonado 659 del club centenario

Fue uno de los momentos más emotivos del partido del sábado. Y es que en el descanso del choque ante el Nàstic de Tarragona los aficionados granas, sobre todo los que se sitúan en el fondo sur superior del Enrique Roca, hicieron un homenaje a Pablo Juan García Serrano, más conocido como 'Drakki', uno de los aficionados más legendarios del equipo grana fallecido el pasado 25 de octubre a los 53 años de edad.

De hecho, sus compañeros de grada, también los de los innumerables viajes que realizó junto al Real Murcia desde hace décadas y sus amigos cercanos colocaron un gran ramo de flores en el asiento que este fiel seguidor ocupaba en una de las zonas más calientes del Enrique Roca. Además del ramo, su imagen, junto al lema 'Nos anima desde arriba', fue proyectada en los dos nuevos videomarcadores del recinto deportivo, lo que provocó una gran ovación de los más de diez mil asistentes al encuentro.

Drakki, el abonado 659 del Real Murcia, también será recordado por la mítica banda Fenómenos Extraños, creadora de algunos de los grandes himnos murcianistas, que el próximo viernes volverá a los escenarios en la Sala Mamba para celebrar los treinta años del lanzamiento de su disco 'Cansados de bailar Bakalao'.

Además, de cara al primer aniversario, son algunas las iniciativas que se barajan para recordar para siempre a este legendario seguidor, como una marcha desde La Condomina al Enrique Roca.