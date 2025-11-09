La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Adrián Colunga, en la banda del Enrique Roca, dando instrucciones a sus futbolistas en la victoria grana ante el Nàstic. Javier Carrión/ AGM

Los diez días mágicos de Colunga en el Real Murcia

Desde que ocupa el banquillo del primer equipo, sus futbolistas han pasado una ronda de Copa, suman seis puntos de seis en liga y han afinado la puntería

José Otón

José Otón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:09

No siempre poner al entrenador del filial al mando del primer equipo funciona, aunque el Real Murcia parece haber acertado con Adrián Colunga, que ... ha caído de pie en el Enrique Roca. Tras un gran arranque del técnico oventense (40 años) con el Imperial tras ocho partidos en los que consiguió cinco victorias y dos empates, su buena racha ha continuado como máximo responsable del primer equipo, al menos por ahora.

