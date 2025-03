Los delanteros del Real Murcia, sin puntería en un momento crucial

José Otón Jueves, 27 de marzo 2025, 01:07 Comenta Compartir

Uno de los motivos por los que el Real Murcia no está agarrado al primer puesto de la tabla del grupo 2 tras 29 ... jornadas de liga tiene que ver con su falta de contundencia arriba. Sobre todo, por parte de los delanteros granas, que no están mostrando la puntería que se esperaba de ellos. Quizás sea el modelo de juego elegido por Fran Fernández el que motiva esta sequía teniendo en cuenta que los arietes del equipo murciano pelean cada balón y son los primeros en ejercer la presión a la salida del rival, circunstancia que les mantiene frescos a la hora de rematar. Puede que el desgaste físico esté reñido con el acierto, o también que no les llegan los suficientes balones para mejorar sus registros.

De hecho, niguno de los cinco futbolistas que siguen en la plantilla del Real Murcia que pueden ejercer de '9', y que en algunos casos juegan como extremos en un 4-3-3, suman más de tres goles con la camiseta grana. Tampoco aparecen entre los 49 máximos artilleros de la competición en el grupo 2. En lo alto de la lista aparecen futbolistas como Gonzalo, del Castilla, con 21 tantos, Eyong, del Villarreal B, con 16, Eslava y Liberto, del Mérida, con 10 y 11, y también Niño, del Atlético de Madrid B, con 10, aunque para encontrar al primer delantero grana hay que bajar a la posición 50 en la que están, con 3 goles, Pedro Benito y Flakus. EL DATO 9 partidos se quedó sin marcar el Murcia en liga. De ellos, seis acabaron en derrota y cuatro con un empate sin goles. Los guarismos del ariete esloveno, no obstante, son ilusionantes ya que ha disputado 450 minutos con la camiseta del Real Murcia y sale a un gol por cada 150 minutos, una cifra mejor a la del delantero gaditano, que marca uno cada 433 minutos de juego, aunque su posición, más pegado a la banda que Flakus, no le beneficia en exceso. Cadorini mantiene el tipo El siguiente de los delanteros granas con más minutos es Raúl Alcaina, que ya suma 868 y ha marcado 2 goles, uno cada 434, cifra casi calcada a la de Benito. Davo, que por ahora está jugando en la mediapunta o en la banda izquierda, todavía no ha marcado en los 351 minutos que ha disputado desde su llegada en enero, a pesar de que en su carrera se ha caracterizado a ser un futbolista con pegada. Por rentabilidad, el mejor '9' sigue siendo Cadorini, que en 129 minutos hizo 2 tantos. Los mejores anotadores del equipo grana son Juan Carlos Real (6) y Pedro León (4), que ya no es titular para el entrenador Que los máximos artilleros granas sean dos jugadores del centro del campo como Juan Carlos Real y Pedro León es preocupante. El gallego, pese a las críticas que recibe, ha hecho 6 goles en 2.138 minutos, a uno cada 356, mientras que el extremo de Mula ha anotado 4 en 1.258 minutos, a gol por cada 314 que ha estado en el campo. Lo llamativo en el caso del primer capitán grana es que no es titular desde la jornada 24 disputada el 16 de febrero y en la que el Real Murcia cayó en casa por 0-2 frente al Sevilla Atlético. Desde entonces, su participación se ha limitado a los últimos minutos de las segundas partes. Pedro León y Palmberg La situación del murciano contrasta con la de Loren Burón, con peor porcentaje de acierto que Pedro León pero con más galones. De hecho, el extremo cordobés solo logró 2 goles en 1.573 minutos, uno cada 786, siendo el último en la jornada 16. Sin embargo volvió a ser titular el pasado viernes en Valdebebas. Junto a Pedro León, otro centrocampista que se sí ha ayudado con el gol es Palmberg, que en 1.228 minutos hizo 3. Incluso Kenneth Soler, que apenas ha contado para Fran Fernández, ha materializado uno en 103 minutos de juego. El del pasado viernes en Valdebebas fue el décimo partido en el que el Real Murcia se quedó sin marcar en la actual campaña, choques que en seis ocasiones acabaron con derrota grana. El Real Murcia suma 36 goles este curso y solo está por detrás del Antequera, Mérida, Castilla y Villarreal B, y empatado con el Ibiza y el Betis Deportivo, aunque necesitará espabilar y afinar la puntería si de verdad aspira al ascenso de forma directa sin pasar por el 'playoff'. Saveljich no estará ante el Recre; Yriarte y Flakus aterrizan hoy Fran Fernández no podrá contar con la totalidad de su plantilla para el próximo domingo tras confirmarse la sanción de Saveljich, que fue expulsado frente al Castilla el pasado viernes. El Comité de Competición de la Federación Española no ha tomado en consideración las alegaciones del club grana, que apuntaban a que la redacción del acta por parte del colegiado en torno a la acción sucedida en el minuto 87 no se correspondía con lo que de verdad había sucedido en el campo. Una acción en la que el defensa grana arrebató el balón sin hacer falta a Gonzalo, delantero local. Por lo tanto, el técnico almeriense tendrá que tirar de Antxon Jaso para suplirlo, o bien mover a Cadete a la posición de central y situar a Ian Forns, ya recuperado de unas molestias musculares, como lateral izquierdo. Además, Isi Gómez ya está entrenando con normalidad y podría volver a ser titular junto a Palmberg, aunque Boateng y Moha, también aparentemente recuperados, son candidatos a jugar de inicio. Incluso, según el club, tanto Flakus como Yriarte estarán de vuelta hoy tras permanecer con sus selecciones, con lo que Fernández tendrá más alternativas para su once inicial del domingo frente al Recreativo (19.00 horas).

Temas

Real Murcia