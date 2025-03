Davo: «Ascender con el Real Murcia sería lo máximo; podemos conseguirlo»

Davo llegó al Real Murcia en el pasado mercado invernal con una misión: agitar la delantera grana, hacer goles y ayudar al equipo grana ... a conseguir el ascenso. El gallego (Vilariño, Ourense, 30 años) no tenía sitio en el Deportivo de La Coruña y apostó por bajar una categoría para engancharse a un proyecto que va hacia arriba. De momento no ha conseguido ver puerta, pero es un futbolista con dos ascensos en su carrera que debe ser importante para el equipo de Fran Fernández, al que valora.

–¿Cómo se siente en el Real Murcia? ¿Totalmente integrado ya?

–Sí, siento la confianza del entrenador, y también del cuerpo técnico entero, de la directiva y de los compañeros. Asier Goiria me transmitió desde el primer momento que quería contar conmigo. Soy consciente del esfuerzo que hizo el Real Murcia por mí.

–Tuvo que ser complicado dejar el Deportivo siendo gallego.

–Lo que necesito es jugar, allí estaba fenomenal, pero la acogida en Murcia ha sido muy buena. Todo está siendo fácil. Aunque tengas contrato, muchas veces ni eso te asegura estar en un sitio u en otro. Es complicado, pero estoy contento de estar aquí. Es muy difícil mover a toda la familia, pero en el mundo del fútbol es nuestro día a día. El vestuario es bueno, el grupo es muy sano y yo me siento integrado, como uno más.

–¿Cómo ve al Real Murcia?

–Al equipo lo veo muy preparado para lo que viene ahora, que es el tramo más importante de cualquier competición; al final se decide todo. Veo que es muy competitivo y que todos tenemos muchas ganas de que lleguen los partidos, no tenemos miedo.

–¿Está teniendo los minutos que pensaba tener en este equipo?

–Vine de estar tiempo parado a nivel de competir, pero nunca dejé de entrenar y me encuentro bien. El ritmo se coge compitiendo; en los primeros partidos me costaba un poco, pero ahora la verdad es que me encuentro mejor.

–Tiene mucha competencia.

–Es una plantilla muy grande y competitiva, con jugadores muy buenos; estoy contento con los minutos que estoy jugando e intento rendir al máximo siempre. Los resultados van a seguir llegando y el Real Murcia va a estar donde se merece. La competencia interna es buena y sana. Nos tratamos muy bien, entrenamos a tope e intentamos mejorar. Eso es muy bueno.

–Qué prefiere, ¿jugar como delantero o pegado a la banda?

–Yo siempre jugué de delantero para tirar desmarques a la espalda de los centrales. Me gusta bajar a recibir. Me encuentro más cómodo por el centro, pero si tengo que elegir una banda, prefiero la izquierda, en la que también me encuentro muy bien.

–Y cómo se siente mejor, ¿en un dibujo con cuatro delanteros o en 4-2-3-1 con un mediapunta?

–Depende del rival y su estilo de juego. El día del Fuenlabrada sabíamos que era un conjunto que jugaba balones directos, y si cogíamos la segunda jugada, tendríamos un cuatro contra cuatro frente a ellos. Nos venía mejor, pero igual si otro equipo te espera atrás, te viene bien tener uno o dos jugadores entre líneas que se asocien, depende. Hay que ser versátiles y buscar alternativas.

–Los delanteros del Real Murcia están en horas bajas, llevan menos goles de los que deberían.

–Son dinámicas, si entras en una negativa de cara a gol, se hace una bola más grande. Pero lo que importa es que estamos haciendo goles en momentos importantes. Estamos intentando mejorar en todas las facetas, pero no creo que eso sea un problema para el futuro: los goles de nuestros delanteros llegarán y conseguiremos el objetivo. Generamos muchas ocasiones, pero a veces son los palos o los porteros que tienen el día, pero los goles llegarán.

–¿Se siente la presión?

–Veo a la gente tranquila, trabajando; es lo que depende de nosotros. Cuanto más lleno esté el campo mejor, te hace sentir muy bien, a mí me motiva. Cuando estás concentrado en el campo, no te influye lo de fuera.

–¿Hay pesos pesados que están tirando ahora del vestuario?

–Estamos todos comprometidos, hay jugadores que vienen de Primera, que tienen experiencia y saben lo que es jugar con presión. También hay jugadores jóvenes a los que hablamos y aconsejamos.

–¿En qué se parecen el Real Murcia y el Deportivo de La Coruña?

–Son clubes en situaciones parecidas. En el Deportivo hubo mucha presión el año pasado, pero al final conseguimos lograr el objetivo como equipo, todos juntos; es el camino a seguir. Las experiencias que yo tuve, también en el Ibiza, fueron muy buenas. Espero poder repetirlas en Murcia.

–Ser gallego y ascender con el Deportivo tiene que ser muy especial. Es algo por lo que también está luchando Pedro León.

–Galicia es mi tierra y el Deportivo fue un equipo que siempre me gustó desde que era pequeño. Tengo muchos amigos de toda la vida que son del Deportivo. Yo entiendo perfectamente cómo se puede sentir Pedro León; es de la tierra y quiere que el Real Murcia esté lo más arriba posible. Es lógico que sus ganas de ascender se multipliquen por mucho.

–¿Ese ascenso en La Coruña ha sido lo más bello de su carrera?

–Sí, fue el momento más bonito, con diferencia. El del Ibiza tambien lo fue, debuté como futbolista profesional. Pero la magnitud que tiene el Deportivo es muy grande.

–¿Qué se siente en un ascenso?

–Es la mayor alegría que puedes conseguir para tu gente, para la afición. Igual que nosotros podemos tener ansiedad o presión por conseguirlo, entiendo que los aficionados sienten lo mismo. El Real Murcia lleva un montón de años buscando volver al fútbol profesional. El presidente está haciendo un esfuerzo económico muy importante para conseguirlo, también la afición, que a pesar de todo sigue ahí. Ascender con este club sería lo máximo.

–¿Acabar primeros es todavía posible? ¿Sería trascendental?

–Lo es todo, estamos a dos puntos del Ibiza; ser primeros te quita mucha presión. Un 'playoff' no es una lotería, pero influyen muchas cosas, como la posición en la que quedas en liga. Si podemos, tenemos que ser campeones.

–El equipo se ha vuelto a enganchar a la lucha por el liderato.

–En ningún momento nos desenganchamos de esa pelea; somos un equipo preparado para quedar primeros. El Ibiza, el Antequera o el Ceuta también son muy buenos.

–Del resto de aspirantes al ascenso, ¿el Ibiza es el rival a batir?

–El Ibiza cogió la dinámica buena y eso le hizo llegar arriba, como otros equipos que también la han cogido. Es un equipazo, juega muy bien y tiene un gran entrenador. Pero me preocupa que nosotros seamos nosotros mismos; sabemos que si hacemos lo que hay que hacer, tenemos muchas opciones reales de quedar primeros. Debemos competir bien, ahora es lo más importante.

–Jugó casi 50 partidos en Segunda, ¿le gusta ver encuentros de esa categoría o le da rabia pensar que usted debería estar ahí?

–Sí, la veo, pero disfruto, eso no lo pienso. Hay veces que el momento de la suerte y la preparación se juntan, y cuando pasa puedes tocar el fútbol profesional. Son muy pocos los que llegan y yo, por suerte, pude llegar un par de veces. También en Polonia y Bélgica jugué a gran nivel. Yo estoy muy agradecido al fútbol por la carrera que he tenido, soy consciente que muchos no llegan al nivel que estoy yo.

–¿Usted se merece más por todo lo que ha luchado en su carrera?

–El fútbol dirá si merezco más o no. Ojalá me pueda retirar tarde porque el fútbol me encanta, ni siquiera lo considero un trabajo. Subir y jugar con el Real Murcia en Segunda sería lo ideal.