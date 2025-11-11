David Flakus despierta en un Real Murcia al alza

David Flakus ha despertado de su letargo y con cuatro goles en los dos últimos partidos de liga del equipo grana se ha encaramado a ... los primeros puestos de la clasificación de artilleros del grupo 2. Con cinco tantos, el esloveno está cuarto en esta tabla de delanteros por detrás de Jordi Cano, del Europa, y Álex Rubio, del Villarreal B, ambos con 7 tantos. Por detrás de de ellos aparece Jaume Jardi, que en el Enrique Roca hizo el pasado sábado su sexto gol con el Nàstic de Tarragona. El delantero esloveno suma 30 encuentros de grana en los que ha hecho 12 tantos, y siempre que ha marcado su equipo ganó.

El Real Murcia es, en las últimas semanas, de los tres mejores conjuntos del grupo 2 después de sumar 7 puntos de 9 posibles tras empatar en el Pepico Amat ante el Eldense y ganar de forma consecutiva al Betis Deportivo y el Nàstic de Tarragona. Un registro que solo han alcanzado el Atlético de Madrid B, actual líder, y el Villarreal B, otro de los equipos que como los de Adrián Colunga ha escapado del fondo de la tabla gracias a su reacción de las últimas semanas.

Respecto a las dos últimas jornadas de liga, los granas y los castellonenses son los únicos conjuntos de todo el grupo 2 que han sumado los seis últimos puntos en juego, lo que ha llevado al Murcia a estar a cuatro del 'playoff'. Ha salido del descenso y ya mira hacia los puestos de arriba.

Palmberg seguirá como jugador grana hasta junio de 2030

Joao Pedro Palmberg (Sao Paulo, 22 años) seguirá ligado al Real Murcia durante cuatro temporadas más de lo previsto después del acuerdo firmado ayer en las oficinas del Enrique Roca. Una vez que termine la actual temporada en junio de 2026, el centrocampista brasileño tendrá cuatro años más de vinculación con el Real Murcia gracias a un contrato que expirará en junio de 2030.

Cabe recordar que el brasileño llegó la pasada campaña desde el Sao Paulo y que su adaptación al fútbol español fue rápida. A las órdenes de Fran Fernández, Palmberg disputó 27 partidos, 18 de ellos de titular, y marcó 3 goles. Este curso, sin embargo, Etxeberria lo alineó como titular en Marbella en la primera jornada, pero después pasó a ser suplente. Hasta la jornada 5 en Algeciras, justo tras marcar una semana antes el gol del empate ante el Villarreal B, una alternancia que siguió repitiéndose con el vasco.

El Real Murcia, también con el nuevo contrato, ingresará un 50% de una futura venta, mientras que un 40% será para el Sao Paulo.