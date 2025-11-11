La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Flakus celebra su gol ante el Torremolinos en la jornada 2. A. Molina / AGM
Fútbol

David Flakus despierta en un Real Murcia al alza

El esloveno ha marcado 4 goles en las dos últimas victorias seguidas de los suyos, un 6 de 6 que solo iguala el Villarreal B

José Otón

José Otón

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:47

Comenta

David Flakus ha despertado de su letargo y con cuatro goles en los dos últimos partidos de liga del equipo grana se ha encaramado a ... los primeros puestos de la clasificación de artilleros del grupo 2. Con cinco tantos, el esloveno está cuarto en esta tabla de delanteros por detrás de Jordi Cano, del Europa, y Álex Rubio, del Villarreal B, ambos con 7 tantos. Por detrás de de ellos aparece Jaume Jardi, que en el Enrique Roca hizo el pasado sábado su sexto gol con el Nàstic de Tarragona. El delantero esloveno suma 30 encuentros de grana en los que ha hecho 12 tantos, y siempre que ha marcado su equipo ganó.

