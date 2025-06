Dani Aquino: «Soy una persona y un jugador más maduro; es el momento perfecto para volver al Murcia»

Su apellido no es uno cualquiera y conlleva un peso que en muchos momentos se ha convertido en una losa. Daniel Aquino Pintos (Murcia, 34 ... años) fue uno de los canteranos más brillantes que salió del Real Murcia con la intención de comerse el mundo. Lo devoró, pero siempre se le resistió el plato fuerte, la Primera División. Amado y odiado casi a partes iguales en su tierra, el eterno hijo pródigo grana sabe que a la margarita de su fútbol no le quedan muchas partes que deshojar y le gustaría que la última le respondiera con un 'me quiere' procedente del club de su niñez, ese que tantas veces le vio marchar, para cerrar el círculo con un ascenso vestido de grana.

–Es usted el 'Suena Michel' del murcianismo. Cada verano, la misma historia.

–Eso quiere decir que algo estaré haciendo bien. Todo el mundo sabe lo que siento por el Real Murcia, por la ciudad, lo que me gustaría volver y lo que significa mi apellido aquí gracias a mi padre y a los Aquino que vienen en camino. También quiere decir que de alguna manera se me tiene en estima.

–¿Por qué cree que este sí es el año para volver? ¿Qué hay de diferente con otras ocasiones?

–Creo que es el momento perfecto. Vengo de hacer un gran año, donde he ascendido con el Ceuta, he conseguido grandes números y he tenido un buen nivel. Y, sobre todo, porque mantengo dentro de mí la sensación de que le debo algo al club, a la afición del Real Murcia y quiero cumplirlo. La gente tiene esa imagen mía de aquel chaval de 17-18 años, mi segunda etapa, y ahora la vida cambia y soy un futbolista y una persona más madura. Estoy en un gran momento en todos los aspectos de mi vida, también a nivel familiar con mis tres hijos y mi mujer, y me haría mucha ilusión volver al Real Murcia, ayudar y aportar en este gran proyecto. Esa es la verdad.

El adiós grana en 2019 «Era la mejor manera de ayudar al club en la situación económica en la que estaba; no fui egoísta»

–¿Ha sonado el teléfono en estos días?

–No. Es más una ilusión mía de que suene. Parece que estoy haciendo campaña para que ocurra. Pero es realmente la alegría que supondría por volver y por todo lo que conlleva, porque mi hijo también está jugando en el club y mi hermano está a las puertas del primer equipo. Y no me quito esa sensación de deber algo y de querer culminarlo. Sería muy bonito. En este momento tengo la energía puesta en eso y ojalá lo vean.

–Los cánticos en la fiesta del ascenso con el Ceuta contra ese equipo de su corazón del que habla seguramente no ayuden.

–Fue sin ninguna maldad y no me cansaré de decirlo. Fue poco profesional por mi parte y podía habérmelo ahorrado, pero fue en un momento de celebración sin la intención de dañar a nadie. Mis sentimientos no van a cambiar. La gente que me conoce sabe lo que siento por el Real Murcia y por ser murciano. Esos cánticos no deben formar parte de la realidad del fútbol. Espero que se me juzgue por mi nivel, mis datos y mis sentimientos. La gente que está dentro del club conoce lo que siento y ojalá se pueda dar el fichaje.

–¿Hubo bronca del verdadero 'Toro' Aquino? ¿Descolgó su padre el teléfono para decirle: 'hijo, si queremos que vuelvas, así no lo vamos a conseguir'?.

–No, pero es mucho peor el silencio de mi padre. Cuando no habla o no me llama es porque algo no le ha gustado. Me lo comenta, pero él me conoce también y sabe que fue sin ninguna maldad, en un solo momento de fiesta y que no se volvió a repetir. Se quedó en el silencio de mi padre y automáticamente me di cuenta de que no le había gustado nada.

Salida del Ceuta «Se les ha abierto un nuevo mercado donde buscar otras piezas; yo también quería estar en casa»

–¿Qué pasó en 2019, cuando a mitad de campaña se volvió a quitar la grana para salir en busca de otra experiencia?

–Creía que era la mejor manera de ayudar al club en la situación económica en la que estaba. Podría haber sido egoísta, haberme quedado con el mejor contrato de mi carrera y creí que salir era la mejor manera de ayudar al club, quitándole el salario más alto y que también pudieran ganar algo de dinero por mi venta.

–¿Cómo vivió ese año de entreguerras en la entidad grana?

–La gente que entró en Navidad, como Tornel, lo hicieron muy bien hasta llegar al punto en el que está el club hoy en día. Lo mantuvieron vivo junto con la afición, que se entregó a la causa, y todos ellos han dado pie a que llegue alguien como Felipe Moreno y haya hecho todo lo que nadie se ha atrevido en todo este tiempo. Tienen que estar ogullosos, el Real Murcia va a volver a Segunda y se va a estabilizar en el fútbol profesional.

–Máximo goleador y asistente en un Ceuta campeón y que ahora competirá en Segund sin Dani Aquino. ¿Por qué se le vuelve a escapar el fútbol profesional?

–El fútbol es así y los jugadores nos debemos a él. Yo voy a un sitio, cumplo con mi trabajo lo mejor posible y luego los que deciden son otros y tendrán sus razones. Se les ha abierto un mercado en el que creen que puede encontrar mejores piezas y ya está. Yo también quería estar cerca de casa, de la familia y entre todos hemos tomado la mejor decisión. Ha sido un año precioso del que siempre estaré agradecido al técnico, directiva y el club porque nos dejaron ser libres.

Sin guinda en el pastel

–Le ha robado al equipo de su tierra el tan deseado ascenso. ¿Ha seguido al Real Murcia esta temporada? ¿Qué cree que ha tenido el Ceuta y le ha faltado al cub grana para subir a Segunda División?

–Todos los años veo los partidos del Murcia, esté en el equipo que esté, y siempre que no me coincida con mi encuentro. La gente tiene que estar orgullosa. Solo se han quedado a tres puntos del Ceuta. Han hecho una temporada sensacional y, sobre todo, han conseguido lo más difícil en el fútbol: crear afición, avivar el murcianismo. Que el campo esté como esté, ver cada vez más a gente joven animando al equipo... el club está en el camino correcto y solo ha tenido mala suerte al final. No sé lo que les ha faltado en comparación con nosotros porque no estaba dentro, pero la clave de nuestro ascenso es que el técnico [José Juan Romero] nos dejó ser, marcaba mucho los tiempos, no repetía once y nos tenía enchufados a todos. El Real Murcia lo va a conseguir tarde o temprano y toda esa gente joven que ha sumado a la causa va a volver a disfrutar de aquellos años que algunos que somos más mayores hemos podido vivir.

–Cumple 35 años en apenas un mes. ¿Cómo está física y mentalmente?

-Muy bien. Después de un año tan bonito me encuentro incluso mejor. En nuestro deporte, si te cuidas la edad se puede convertir solo en un número. Quiero alargar mi carrera lo máximo posible. Me veo muy lejos de dejar este show y espero que pueda durar muchos años a este nivel.

–¿Cantos de sirena desde otros equipos?

–Han llamado interesándose, lo típico de cada inicio de mercado, pero real no hay nada. Mi objetivo y el de mi familia está claro y sabemos cuál, y no es otro que volver a casa y jugar en el Real Murcia. Pero el fútbol te lleva por donde él desea. Tú puedes querer mucho algo y luego salirte una oportunidad donde menos te lo esperas. Yo sé lo que quiero. Todo lo demás que venga lo valoraremos con la familia.