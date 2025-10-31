La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ekain, autor del primer gol del Real Murcia, celebra con la grada del Enrique Roca su tanto en el duelo de Copa del Rey de ayer ante el Antequera.

Ekain, autor del primer gol del Real Murcia, celebra con la grada del Enrique Roca su tanto en el duelo de Copa del Rey de ayer ante el Antequera. Javier Carrión/ AGM

La Copa saca del abismo al Real Murcia

El equipo de Colunga pasa de ronda tras 120 minutos en los que fue mejor y unos penaltis que resucitaron al pitado Gazzaniga

José Otón

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:38

El Real Murcia vivió una noche esperanzadora. No fue un partido brillante, pero el equipo grana mostró su mejor versión durante muchos minutos. Se llevó ... un premio merecido pasando a la segunda ronda de la Copa, pero sobre todo sintió un empujón anímico que le puede permitir resucitar en la liga. Y fue con toda la emoción posible, no ganando en el tiempo reglamentario un partido que mereció llevarse claramente, que se le complicó con un fallo inexplicable de Gazzaniga que acabó convirtiéndose en el héroe de una tanda de penaltis que debe convertirse en un punto de inflexión en el que Colunga ha caído con buen pie. El Murcia pasó miedo, pero acabó de fiesta.

