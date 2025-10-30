La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Colunga, ayer, dirigiéndose a los jugadores granas. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

La Copa, estreno para el Real Murcia con premio para Colunga

Si el Murcia elimina al Antequera, se podría cruzar con un Primera y rebajar la intranquilidad de la grada de un Enrique Roca que exige alegrías

José Otón

José Otón

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:35

El Antequera es un lobo con piel de cordero. Un equipo modesto capaz de dar un zarpazo mortal al Real Murcia en el Enrique Roca. ... Es lo que dicen los números, y también los precedentes. De hecho, el conjunto malagueño, tras un mal arranque liguero, ha ido remontando posiciones y ya se ha situado en mitad de la tabla.

