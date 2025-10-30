La Copa, estreno para el Real Murcia con premio para Colunga

El Antequera es un lobo con piel de cordero. Un equipo modesto capaz de dar un zarpazo mortal al Real Murcia en el Enrique Roca. ... Es lo que dicen los números, y también los precedentes. De hecho, el conjunto malagueño, tras un mal arranque liguero, ha ido remontando posiciones y ya se ha situado en mitad de la tabla.

El conjunto del exgrana Abel Gómez no ganó su primer partido hasta la jornada 7 y, además, de los tres primeros envites oficiales solo fue capaz de ganar en uno. Eso sí, desde la jornada 3 no ha vuelto a perder y llega al Enrique Roca después de haber sumado 9 puntos de los últimos 15 y haberse estabilizado en mitad de la tabla, con 11 puntos, 4 más que los granas.

Murcia-Antequera Real Murcia: Gazzaniga, Jorge Mier, Héctor, Andrés López, Kayode, Palmberg, isi Gómez, Pedro León, Bustos, Juan carlos Real y Cadorini.

Antequera: Samu Pérez, Rodríguez, Aspra, Quintana, Edu, David Ramos, Diz, Biabiany, Clavijo e Isaac.

Hora: 21.00 horas (sin televisión).

Lugar: Enrique Roca.

El Real Murcia, además de pasar a la siguiente ronda en la que podría medirse a un Primera, podría romper hoy, a las 21.00 horas, una madición. Y es que los granas nunca han ganado en la competición liguera a un Antequera que ha visitado dos veces el Enrique Roca. En su primera vez, en el curso 2023-24, el equipo andaluz tumbó al equipo de Alfaro con dos goles de Loren Burón y Luismi, mientras que el año pasado obtuvo un empate a cero ante los de Fran Fernández. El Real Murcia sí que ha ganado una vez en una de sus dos visitas a El Maulí, también con Alfaro con dos goles de Marc Baró y Jeremy en propia meta.

El once de Colunga, por su parte, es una incógnita. Por un lado podría tirar de varios futbolistas del Imperial, aunque la trascendencia del choque podría llevar al ovetense acontar con pesos pesados del vestuario para revertir una situación muy negativa.