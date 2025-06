La continuidad de Pedro León sobre el terreno de juego sigue pendiente de la decisión final

Todo el mundo pregunta por Pedro León. Su futuro está en el Real Murcia, eso parece claro. La cuestión es de qué forma será. ... Si seguirá atándose las botas o si las colgara. Un periodo de incertidumbre que ha llegado al terminar los tres años de contrato que firmó en 2022, cuando recibió la oferta de Agustín Ramos, entonces presidente, y dejó la Segunda División para retornar a casa y jugar en Primera Federación. En el acuerdo también estaba contemplado que siguiera ligado a la entidad posteriormente. Pero la temporada de los granas ha acabado ya. Y el momento de tomar una decisión ha llegado. El jugador sigue pensando en ello durante estos días.

En los últimos meses, Pedro León ha ido insistiendo en un mensaje siempre centrado en el presente. Ya el 26 de febrero, en una entrevista con LA VERDAD, no tenía claro si se plantearía seguir un año más en caso de ascenso. «No lo sé, vamos a ver cómo van estos trece partidos y luego analizaremos todo fríamente», afirmó. Del mismo modo, dejó claro que «cuando vino Felipe Moreno le dije que estaba a disposición del club para lo que necesitara. Cuando me retire mantendré lo mismo que entonces. No sé en qué me formaré, pero estaré a disposición del Real Murcia». Y más recientemente, después de la decepcionante eliminación en el 'playoff' ante el Nàstic de Tarragona, afirmaba aún en el estadio Enrique Roca: «No he pensado si es mi último partido. No he pensado más allá».

En esas se encuentra el capitán murcianista. Están siendo días para la reflexión. No ha podido cumplir su deseo de devolver al Real Murcia al fútbol profesional y en el último encuentro tampoco tuvo la oportunidad de despedirse, al menos momentáneamente, sobre el césped. Fran Fernández buscó otras soluciones tanto en el once inicial como con los cambios. Vivió una jornada muy triste desde el banquillo. Con la continuidad de Asier Goiria y la opción de Joseba Etxeberria como próximo entrenador, el '14' deberá tomar la decisión más adecuada.

De más a menos

La segunda etapa de Pedro León ha sido un trayecto de más a menos. El entusiasmo del primer año por su regreso fue alimentado sobre el terreno de juego por un jugador que marcó diferencias en la categoría desde muy pronto. Titular indiscutible desde la primera jornada con Mario Simón como entrenador, en la segunda jornada ya hizo su primer gol como grana. Y en la jornada 6 firmó un 'hat-trick' fundamental en una lluvia de goles ante la SD Logroñés (4-2).

SUS TRES TEMPORADAS 2022-23 Partidos: 35. Titularidades: 32. Goles: 15.

2023-24 Partidos: 30. Titularidades: 20. Goles: 3.

2024-25 Partidos: 35. Titularidades: 18. Goles: 4.

Así siguió hasta el final, siendo de la partida y alimentando el sueño del 'playoff' y de un segundo ascenso seguido para el Murcia con goles como el que hizo ante el Alcoyano en El Collao. Ese 1-2 fue fundamental para llegar a la última jornada con opciones. El Murcia finalmente fue sexto, pero el equipo ilusionó en su debut en Primera Federación con un Pedro León superlativo. Jugó en 35 de las 38 jornadas, 32 veces como titular, y sin ser delantero marcó 15 dianas, proclamándose pichichi del grupo empatado a goles con Eneko Jauregui, el '9' del Amorebieta.

La siguiente temporada fue mucho más difícil para todas las partes. Aunque el Murcia ya no era un novato en la categoría, su intento de un proyecto más ambicioso fue fallido. El comienzo de temporada estuvo muy lejos de lo esperado por juego y resultados y, sin perspectivas de un cambio real, el entrenador Gustavo Munúa fue destituido nada más comenzar noviembre. Llegó Pablo Alfaro para poner orden, pero el cambio de técnico no surtió un efecto inmediato. Con el miedo a que la segunda vuelta empezara con el equipo implicado más en la lucha por la permanencia que por la de los puestos altos, los resultados comenzaron a llegar, aunque esa persecución sin margen de error se quedó sin 'playoff' al final.

Y en toda esa inestabilidad se vio envuelto Pedro León, teniendo que ejercer de capitán en un momento sensible por la clasificación y por la salida de compañeros en invierno. «Quiero ser claro, soy una persona que siente el club. No quiero individualizar, pero quiero jugadores a mi lado que quieran estar cien por cien en el Real Murcia, con la cabeza aquí. Puedo entender situaciones que pasan como jugador, porque yo las he vivido en mi carrera. Llevo veinte años de profesional y unas veces cuentas más y otras menos, y eres más feliz o menos. Entiendo que, por diferentes motivos, haya gente que no quiera estar aquí, pero necesitamos futbolistas implicados al cien por cien»», afirmó ante los medios en la que estaba siendo su temporada como profesional más difícil. Ese curso solo fue 20 veces titular y apenas metió tres goles, el último ya en una intrascendente jornada final. Se le buscó un rol adecuado y empezó a jugar también como interior, pero no terminaba de encajar.

El '14' regresó en 2022 con un contrato por tres campañas y perdió protagonismo desde el inicio del presente año

Esta tercera temporada ha servido como un resumen de toda esta segunda etapa de tres años, yendo la situación de mejor a peor. Con Asier Goiria en la dirección deportiva y Fran Fernández como entrenador se abría una nueva etapa olvidando los meses tumultuosos anteriores. Y Pedro León asomó con fuerzas renovadas. Fue titular en la primera jornada y el Real Murcia remontó al Sevilla Atlético con dos goles del '14'. Y poco después firmó otro gol ante el Mérida. En noviembre ya había superado su cifra de goles del curso anterior.

Pero a partir de la segunda vuelta su presencia en los onces iniciales fue haciéndose más irregular, con un delantero como Pedro Benito como opción habitual para la banda derecha. Aún así, guardó algún gesto de calidad como en Alicante, cuando entró desde el banquillo y en la primera pelota que tocaba sacó el córner del 0-1 ante el Intercity para seguir en la carrera por el ascenso directo. Al final no pudo ser. Tampoco en el 'playoff', en donde el partido de vuelta de semifinales lo tuvo que vivir y sufrir desde el banquillo.

20 años de goles

Además, recientemente se cumplieron 20 años desde su primer gol en el primer equipo del Real Murcia. Fue el 8 de mayo de 2005 en La Condomina, en un partido ante el Ciudad de Murcia en Segunda División que terminó 1-3. Él hizo el tercero cinco minutos después de entrar como suplente. Hasta ahora ha marcado al menos un gol en sus seis temporadas con la camiseta grana. Un año después hizo dos y al siguiente, en el último ascenso a Primera, firmó siete. Muchas campañas después pudo retomar la cuenta hasta situarla en 32 goles en 171 partidos entre Liga, Copa del Rey y 'playoff'.

Con 38 años, el futuro se abre para el extremo derecho, que esta temporada ya ha tenido contacto con los banquillos con el Infantil-Alevín A femenino, campeonas de Liga hace pocos días. Con tranquilidad para tomar una decisión, y con el Murcia también a la espera de cerrar su próximo entrenador, aún se espera la confirmación de cuál será el lugar del muleño en el próximo Real Murcia. Varios jugadores terminan contrato, pero ningún caso es tan especial como el de Pedro León, dispuesto a ayudar al Real Murcia en un lado u otro.