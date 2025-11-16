Colunga: «Es difícil jugar contra 10 jugadores metidos atrás» El entrenador del Real Murcia pide «normalizar» partidos como el del Teruel y avanza que Alberto González puede estar de baja varias semanas por lesión

David Soria Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:29

El Real Murcia no pudo celebrar la tercera victoria seguida en Liga y empató en casa ante el Teruel en un partido sin goles. Un 0-0 que reflejó la incomodidad del encuentro. «Jugamos con el tercero, contra un 5-4-1 y atrás dejando pocos espacios. Es difícil jugar contra 10 jugadores ahí metidos. Hay que normalizarlo. Nos hubiera gustado estar mejor con el balón. Las cosas positivas son que hemos dejado la portería a cero y veo que somos mejor equipo que el Teruel», valoró Adrián Colunga.

El entrenador grana explicó sobre el empate que « al final es un punto contra un equipo que es muy difícil de atacar y que ha tenido sus ocasiones. Sabíamos perfectamente a lo que venía. Al final te llevas un punto. Hay que estar contento. Era un partido muy complicado y hay muchas cosas que podemos mejorar. Los chavales han hecho un trabajo fantástico. Toca seguir».

Antonio David, el mediocentro titular del equipo, acabó el encuentro en defensa. «No teníamos centrales», subrayó Colunga. También tuvieron que jugar en el eje de la zaga Cristo y David Vicente, dos laterales. Alberto González fue la gran ausencia. «Está lesionado y probablemente lo perdamos una temporada. Puede ser una semana, dos o tres. Ya venía con molestias del partido ante el Antequera», avanzó el técnico, que también aclaró que Andrés fue sustituido por prevención.